Суд закрыл процесс по делу о заражении ВИЧ на Ставрополье

18 декабря 2019, 17:30

Процесс по делу о заражении в больнице Буденновска ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов пройдет в закрытом режиме, так как среди потерпевших есть дети, решил сегодня суд.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября Генпрокуратура России сообщила о передаче в суд дела в отношении старшей медсестры инфекционного отделения больницы в Буденновске, которая обвинена в халатности после заражения ВИЧ пятерых пациентов.

Трое детей и двое взрослых заразились опасным заболеванием в инфекционном отделении Буденновской больницы в 2018 году. По версии следствия, старшая медсестра не проконтролировала работу с мединструментами. Ей было предъявлено обвинение по статье о халатности (ч.1 ст. 293 УК России). Санкции этой статьи предусматривают до трех месяцев ареста.

Сегодня в Буденновском городском суде в закрытом судебном заседании состоялось предварительное слушание по делу о заражении ВИЧ-инфекцией в местной больнице.

Поскольку материалы дела содержат сведения об обстоятельствах заражения потерпевших, в числе которых дети, суд решил провести процесс также в закрытом режиме. Рассмотрение дела по существу назначено на 9.30 мск 26 декабря, говорится в сообщении на сайте Буденновского горсуда.

В ходе сегодняшнего судебного заседания рассматривались ходатайства подсудимой и ее защитника, отмечается в этом сообщении. Подробности в нем не указаны.

Ранее сообщалось, что все зараженные ВИЧ в больнице Буденновска взяты под наблюдение врачей и получают бесплатную помощь. Краевой Минздрав заявлял, что после инцидента в больницах региона ужесточен контроль за заболеваниями поступающих на госпитализацию людей, а медперсонал прошел дополнительный инструктаж и переаттестацию. 21 ноября губернатор Владимир Владимиров заявил, что сотрудники больницы в Буденновске, причастные к заражению ВИЧ пациентов, уволены или привлечены к ответственности.

"Кавказский узел" также писал, что московские врачи Магомед Бибалаев и Рашад Сейфуллаев сочли исключительным случай заражения ВИЧ в больнице на Ставрополье. Государство не несет ответственности за инфицирование опасными болезнями пациентов медицинских учреждений, ответственность перед пациентами несут только медучреждения, сообщили опрошенные «Кавказским узлом» юристы.