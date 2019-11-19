Заразившиеся ВИЧ в больнице на Ставрополье не смогут получить компенсации от государства

19 ноября 2019, 06:38

Заражение ВИЧ пятерых пациентов в одной из больниц Ставропольского края выявило проблему с возможными компенсациями за тяжелые врачебные ошибки. Государство не несет ответственность за инфицирование опасными болезнями пациентов медицинских учреждений, ответственность перед пациентами несут только медучреждения. При этом малобюджетные больницы не могут в приемлемом размере компенсировать моральный ущерб пострадавшим.

Как писал "Кавказский узел", ставропольский Следком обвинил медсестру в заражении ВИЧ пяти пациентов. Следствие считает, что трое детей и двое взрослых в 2018 году заразились опасным заболеванием в инфекционном отделении больницы в Буденновске из-за того, что старшая медсестра не проконтролировала работу с мединструментами. Суд назначил одному из пострадавших компенсацию, сообщил источник в медицинских кругах региона. Все пострадавшие взяты под наблюдение врачей и получают бесплатную помощь.

Все пострадавшие взяты на диспансерный учёт сразу же, как было выявлено инфицирование, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Минздрава Ставропольского края.

"Все получают антиретровирусную терапию. У детей, слава Богу, благодаря тому, что их вовремя начали лечить, никаких клинических проявлений нет. Здоровыми их не назовёшь, но, по крайней мере, они нормально развиваются, и у них нормальная, полноценная жизнь", - сказала она.

Человека, источника ВИЧ-инфекции, могли не выявить изначально по объективным причинам, считает представитель пресс-службы.

"Когда пациенты поступают в клинику, у них берут кровь на определение ВИЧ. Однако на некоторых стадиях вирус мог не проявиться, он был ещё незаметен", - сказала она.

Сейчас ужесточен контроль за заболеваниями поступающих на госпитализацию людей, а медперсонал прошел дополнительный инструктаж и переаттестацию. "Теперь во всех отделениях, даже в дневном стационаре, берут анализ крови. Медперсонал всех больниц края прошел проверку, а в конкретной больнице заново был переаттестован. Они сдавали внеочередные экзамены. Причем было несколько этапов проверки", - сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава Ставрополья.

Ведомство не обвиняет в произошедшем сотрудников отделения, оставляя это право судебной инстанции, указала она.

"Наша задача была не обвинить кого-то, а выявить источник заболевания и предотвратить возможное распространение", - сказала в заключение представитель пресс-службы Минздрава.

В больницах существует разделение труда и ответственности медработников, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" врач и администратор одной из московских клиник Азат Шарафетдинов.

"Скорее всего, старшая медсестра контролировала в том числе стерилизацию. Но, с другой стороны, вряд ли у неё была возможность стоять над каждым сотрудником, над каждой сестрой. Были, наверное, медсёстры, кто-то из них занимался непосредственно стерилизацией инструментов. Возможно, у них была и централизованная стерилизация. Следствие должно отследить путь стерилизации, и выяснить, на каком этапе произошел сбой, который привел к заражению людей ВИЧ", - сказал он.

Возможно, удобнее списать вину за возникшую проблему на одного ответственного, предположил врач.

"Конечно, надо разбираться, почему такая беда случилась. Но в этом должны следственные органы разбираться. Что касается текущей проверки состояния больницы, то это обязанность службы Росздравнадзора", - пояснил он.

Ответственность государства ограничивается зоной действия обязательного медицинского страхования конкретного человека, заразившегося болезнью, сказал Шарафетдинов.

Такого рода осложнения покрывает страховка, считает врач. "Обязанностью государства будет лечение и поддержание здоровье ВИЧ-инфицированных необходимыми для жизни препаратами и медикаментами", - сказал Шарафетдинов.

Профилактика ВИЧ и других инфекций производится исходя из предположения, что каждый пациент больницы может быть носителем заболевания. В свою очередь, каждому человеку нужно соблюдать индивидуальные меры защиты, особенно при контакте с неизвестными ему людьми. Что касается того, как избежать инфицирования в стенах клиник, то здесь необходимо смотреть на их состояние и оснащение, пояснил он.

"В больнице должно быть оснащение необходимым медицинским и санитарно-техническим оборудованием, современным медицинским инструментарием, средствами дезинфекции, стерилизации и индивидуальной защиты (специальная одежда, перчатки). Изделия однократного применения после использования при манипуляциях у пациентов подлежат обезвреживанию, их нельзя повторно использовать. Должны быть соответствующие сертификаты и аккредитации. Другой вопрос, каждый ли пациент готов это проверять самостоятельно", - резюмировал Шарафетдинов.

При исках в отношении госорганов, допустивших заражение ВИЧ, ответчиком выступает не само государство, даже не министерство здравоохранения, а конкретное юридическое лицо - та или иная медицинская организация, заявил корреспонденту "Кавказского узла" президент общественной организации "Коллективная защита", адвокат Марат Аманлиев.

"Государство ограничится помощью инфицированным ВИЧ по вине больницы людям только услугами в рамках ОМС. А ведь порой те лекарства, что положены по ОМС, могут быть неэффективными, а есть лекарства, что не выдаются по ОМС, их надо самим приобретать, потому что, например, они не ввозятся в Россию", - сказал он.

Размер компенсаций для случаев инфицирования или приобретения заболеваний по вине лечебных учреждений обычно не более 500 тысяч рублей, сообщил Аманлиев.

"Исключительным был прецедент в Питере, когда у крупной клиники отсудили 15 миллионов рублей возмещения морального ущерба. Там была жуткая история, когда у женщины неправильно приняли роды, неправильно лечили, в итоге ребенок умер, она выжила, но осталась бездетной. А людям, которых заразили ВИЧ-инфекцией навсегда, присудили всего 300 тысяч рублей. Спросить бы у судьи, а если вас или ваших близких инфицируют, вы такую же сумму присудите?" - посетовал он.

Проблема в том, что пострадавшие от действий медиков не могут получить достойную компенсацию из-за правил, установленных законом о бюджетных организациях, считает адвокат.

"Если больница маленькая, с малым бюджетом, то и решение суда будет такое, что взыскивать будут копейки. Потому что, если назначить крупную сумму компенсации, такая больница просто закроется. Так как у неё не останется средств, чтобы одновременно обеспечить свою деятельность и возмещать вред. А вот претензии к действиям сотрудников полиции оплачивает министерство финансов, которое является распорядителем денежных средств МВД. Так указано в Бюджетном кодексе РФ. А с Минфина, понятно, получить солидную компенсацию не трудно, потому что объемы средств у него неисчислимые. По делам же претензий к действиям медиков компенсации взыскивают с конкретного лечебного учреждения, потому что формально средствами распоряжается сама больница", - подчеркнул он.

Чтобы все пострадавшие пациенты были в равных условиях, деньги на компенсации нужно взыскивать с Минздрава, считает адвокат.

"Требуется изменение в законе, чтобы прописали необходимость взыскивать компенсацию с министерства здравоохранения. Ведь все больницы - это его подведомственность. Тогда люди будут получать надлежащий уровень правовой защиты. Ведь не Минкультуры сбрасывает деньги в ставропольскую больницу. Но, по правилам, взыскать можно только с конкретной больницы. То, что у больницы мало денег, не значит, что пострадавшему не нужно присудить нормальную компенсацию. Абсурдность ситуации в том, что человек становится заложником обстоятельств: ему не могут выплатить полноценную компенсацию, потому что он заразился в бедной клинике", - описал ситуацию Аманлиев.

Уголовная ответственность ограничивается медработниками, ответственными за ситуацию согласно должностной инструкции, отметил он.

"Следствие смотрит, что должен был делать тот или иной работник. К примеру, кто должен отвечать за стерилизацию инструментов и оборудования. Если помимо старшей медсестры есть и другие ответственные, кто-то должен был перепроверять работу старшей медсестры, то и их могут тоже уголовно преследовать", - указал Аманлиев.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю о ходе расследования.