28 ноября 2019, 23:29

Дело о заражении ВИЧ на Ставрополье дошло до суда

Старшая медсестра инфекционного отделения больнице в Буденновске обвинена в халатности после заражения ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году трое детей и двое взрослых заразились опасным заболеванием в инфекционном отделении больницы в Ставропольском крае. Следователи заподозрили в халатности старшую медсестру, которая, по их версии, не проконтролировала работу с мединструментами. Суд назначил одному из пострадавших компенсацию, сообщил источник в медицинских кругах региона.

Сотрудники больницы в Буденновске, причастные к заражению ВИЧ пациентов, уволены или привлечены к ответственности, сообщил 21 ноября губернатор Владимир Владимиров. Краевой Минздрав 20 ноября отчитался о достаточном количестве одноразовых мединструментов в больнице.

Старшей медсестре предъявлено обвинение по статье о халатности (ч.1 ст. 293 УК России), дело направлено в Буденновский городской суд, сообщила сегодня Генпрокуратура России на своем сайте. Отметим, санкции этой статьи предусматривают до трех месяцев ареста.

Информация о поступлении дела на сайте Буденновского городского суда по состоянию на 23.00 мск не опубликована. Комментариев от обвиняемой или ее представителей относительно направления дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что московские врачи Магомед Бибалаев и Рашад Сейфуллаев сочли исключительным случай заражения ВИЧ в больнице на Ставрополье. Президент "Лиги защиты врачей" Семён Гальперин призвал проверить обеспеченность ставропольских больниц расходными материалами, а в Минздраве края сообщили о нехватке медсестер в регионе.

Примечание:

"Минздрав поддержал идею Евкурова обследовать молодоженов на ВИЧ", "Рост динамики распространения ВИЧ отмечен в Дагестане", "Возобновлены поставки лекарств для ВИЧ-инфицированных в Кабардино-Балкарии".

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