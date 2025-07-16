Ирина Данилович* заявила о пытках в колонии на Ставрополье

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В женской колонии в Зеленокумске практикуются "бесследные" пытки ослепляющим светом и громкими звуками, заявила жительница Крыма Ирина Данилович*, осужденная за хранение взрывчатки.

Как писал "Кавказский узел", жительница Крыма Ирина Данилович*, приговоренная к семи годам заключения по обвинению в хранении взрывчатки, отбывает наказание в колонии в Зеленокумске. Ее отец пожаловался в 2023 году, что состояние здоровья дочери резко ухудшилось, ей не обеспечивается нормальное лечение. Весной 2025 года заключенной перестали давать лекарство для лечения болезни уха, из-за чего она испытывает приступы удушья.

Ирина Данилович была задержана в апреле 2022 года. По версии силовиков, она хранила в подкладке футляра для очков 200 граммов взрывчатки. Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами). В декабре 2022 года она была приговорена к семи годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей, пишет "ОВД-Инфо"*.

О практике "бесследных пыток" в женской колонии №7 в Зеленокумске Ирина Данилович рассказала в обращении к вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, которое передала через родственников. Методы руководства колонии она сравнила с практиками "нацистского гестапо".

По словам Данилович*, в помещениях и днем, и ночью горит сверхъяркий свет, из-за которого заключенные испытывают головные боли и боль в глазах. "Не помогают даже повязки на глаза - у женщин болят глаза, голова, они не могут спать", - цитирует текст обращения "Медиазона"*.

Еще одной разновидностью "бесследных пыток" она назвала акустическое насилие: в бараках на максимальной громкости работают динамики, из-за чего сама Данилович* испытывает проблемы с органами слуха и страдает от воспаления уха. Ранее заключенная рассказывала, что конвойные заставляют заключенных часами стоять на плацу в морозную или дождливую погоду.

"Кавказский узел" также писал, что о жестоком обращении в колонии в Зеленокумске заявляла и верующая из Астраханской области Анна Сафронова. По словам заключенной, ее заставляли стоять на ногах в душной комнате без окон и мебели по десять и 13 часов.

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