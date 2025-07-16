×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:56, 16 июля 2025

Ирина Данилович* заявила о пытках в колонии на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В женской колонии в Зеленокумске практикуются "бесследные" пытки ослепляющим светом и громкими звуками, заявила жительница Крыма Ирина Данилович*, осужденная за хранение взрывчатки. 

Как писал "Кавказский узел", жительница Крыма Ирина Данилович*, приговоренная к семи годам заключения по обвинению в хранении взрывчатки, отбывает наказание в колонии в Зеленокумске. Ее отец пожаловался в 2023 году, что состояние здоровья дочери резко ухудшилось, ей не обеспечивается нормальное лечение. Весной 2025 года заключенной перестали давать лекарство для лечения болезни уха, из-за чего она испытывает приступы удушья.

Ирина Данилович была задержана в апреле 2022 года. По версии силовиков, она хранила в подкладке футляра для очков 200 граммов взрывчатки. Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами). В декабре 2022 года она была приговорена к семи годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей, пишет "ОВД-Инфо"*.

О практике "бесследных пыток" в женской колонии №7 в Зеленокумске Ирина Данилович рассказала в обращении к вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, которое передала через родственников. Методы руководства колонии она сравнила с практиками "нацистского гестапо". 

По словам Данилович*, в помещениях и днем, и ночью горит сверхъяркий свет, из-за которого заключенные испытывают головные боли и боль в глазах. "Не помогают даже повязки на глаза - у женщин болят глаза, голова, они не могут спать", - цитирует текст обращения "Медиазона"*. 

Еще одной разновидностью "бесследных пыток" она назвала акустическое насилие: в бараках на максимальной громкости работают динамики, из-за чего сама Данилович* испытывает проблемы с органами слуха и страдает от воспаления уха. Ранее заключенная рассказывала, что конвойные заставляют заключенных часами стоять на плацу в морозную или дождливую погоду. 

"Кавказский узел" также писал, что о жестоком обращении в колонии в Зеленокумске заявляла и верующая из Астраханской области Анна Сафронова. По словам заключенной, ее заставляли стоять на ногах в душной комнате без окон и мебели по десять и 13 часов. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:52, 15 июля 2025
Обвиняемый в дезертирстве житель Ставрополья отказался признать вину
Отсутствие воды в кране. Скриншот фото https://gvk86.ru/press-center/30116/ от 01.03.24.
19:56, 14 июля 2025
Петицию о проблемах с водоснабжением Ставрополья поддержали более 3700 жителей
Арест за комментарий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
01:35, 14 июля 2025
За неделю с 7 по 13 июля в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Жители поселка Нежинский обратились к президенту. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Ступина от 11.07.25, https://t.me/evstupin/5393
20:53, 12 июля 2025
Жители поселка на Ставрополье пожаловались на отключение от газа
19:53, 12 июля 2025
Два бойца со Ставрополья убиты на СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Все блоги
Справочник
Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Фото
14:13, 4 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Массовая застройка Кисловодска. Страсти не утихают
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
15 июля 2025, 22:54
Протестующие в Тбилиси и Зугдиди потребовали освободить политзаключенных

Cход недовольных мигрантами у ДК в Краснозаводске. 14 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/trofimovonline/30847
15 июля 2025, 16:58
Уроженцы Ингушетии и Чечни стали участниками конфликта с "Русской общиной" в Подмосковье

Лаура Авторханова. Скриншот видео https://t.me/marem_group/1202
15 июля 2025, 13:45
Авторханова заявила о пребывании в безопасном месте

Субхан Мамедов. Фото: соцсети Субхана Мамедова (SUBO)
15 июля 2025, 10:50
Объявлен в розыск лишенный гражданства России азербайджанский блогер

Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Показать больше