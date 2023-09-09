Крымчанка Ирина Данилович пожаловалась на отсутствие лечения в ставропольской колонии

09 сентября 2023, 03:08

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Жительница Крыма Ирина Данилович, приговоренная к семи годам заключения по обвинению в хранении взрывчатки, переведена в колонию в Зеленокумске. Ее отец Бронислав Данилович сообщил, что состояние ее здоровья резко ухудшилось, врач после обследования выписал лекарство, она его принимает, но нормальное лечение Ирина может получить только в стационаре.

Жительнице Крыма Ирине Данилович, переведенной для отбывания наказания в женскую колонию в Зеленокумске, не сразу удалось найти адвоката в Ставропольском крае, он смог посетить ее только 7 сентября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 8 сентября ее отец Бронислав Данилович.

"До этого 3 сентября дочь мне звонила. Сказала, что получила две посылки от меня, одна - с лекарствами. До тех пор нормального лечения не было, а в посылке - как раз те таблетки, что прописал ставропольский врач", - сказал Данилович.

Ирина Данилович была задержана в апреле 2022 года. По версии силовиков, она хранила в подкладке футляра для очков 200 граммов взрывчатки. Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами). В декабре 2022 года она была приговорена к семи годам лишения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей, пишет "ОВД-Инфо"*.

По словам Даниловича, у Ирины очень плохое состояние. "При малейшем шорохе - в ушах боль, свист. Ей так больно, что она начинает тут же плакать <...> Но адвокат (после встречи) сказал и то, что, по его мнению, Ире очень плохо психологически. Конечно, жить столько времени с такой сильной болью в ухе... У нее очень нервное, тяжелое состояние из-за этого", - посетовал отец.

По его словам, в телефонном разговоре Ирина подтверждала, что врач к ней приходил, хвалила его. "Врач их (сотрудников ФСИН) разнес, сказал, что всё очень запущено. Но он ушел - и всё вернулось в прежнее русло. Ире, конечно, нужен стационар, а не разовый осмотр", - заявил он.

Ирине Данилович так и не поставили точный диагноз, подчеркнул Данилович. "Уже год никто точно не знает, чем она болеет. То, что ее показали лору, это еще не значит, что поставлен диагноз, нужно обследование. Врач в Зеленокумске выписала лекарства, мы ей их отправили, ей их выдают, но состояние ее по-прежнему плохое. И это сказывается на общем состоянии, психологическом - оно близко к критическому. И это не удивляет - сколько бед ей пришлось пережить! <...> Поэтому, со слов адвоката, у нее там сейчас состояние нервного срыва, мы за нее очень переживаем. А плане лечения - идет обыкновенная имитация и вранье! Говорят: "Мы лечим" - а по факту: "Мы калечим". У нее даже диагноз нормально не поставлен, чтобы лечить", - сказал Данилович.

"Кавказский узел" обратился с запросом в управление ФСИН по Ставропольскому краю, попросил прокомментировать состояние Данилович. Также мы написали обращение уполномоченному по правам человека на Ставрополье Николаю Лисинскому.

7 сентября пришел ответ из УФСИН. Там говорится, что осужденная Ирина Данилович содержится в ИК-7 Ставропольского края и с 9 августа находится под наблюдением в медчасти ФКУЗ МСЧ-26 ФСИН России. В мае 2022 года, еще до прибытия на Ставрополье, Данилович осматривали врачи (терапевт, психиатр), она была признана здоровой.

После этого, согласно предоставленной ведомством справке, врач-терапевт осматривал Данилович только 15 февраля 2023 года - и поставил ей диагноз "неврит левого слухового нерва". Через месяц, в середине марта, Данилович осматривал лор. Он поставил диагноз "хроническая левосторонняя сенсоневральная тугоухость" и рекомендовал дообследование. В апреле, также еще в Крыму, Данилович осматривал врач-сурдолог-отоларинголог, он поставил диагноз "хроническая левосторонняя сенсоневральная тугоухость 1 степени" и "хронический левосторонний рубцовый отит", "искривление носовой перегородки". Этот врач также рекомендовал дообследование. В мае Данилович осматривал врач-терапевт, который поставил диагноз "левосторонний средний отит", "неврит левого слухового нерва". Через несколько дней ее осмотрел врач-лор, который поставил диагноз "хроническая левосторонняя сенсоневральная тугоухость 2 степени", "искривление носовой перегородки 2 степени с нарушением носового дыхания". Было назначено амбулаторное лечение, отмечается в справке УФСИН.

После прибытия в Ставропольский край Данилович осмотрели местные врачи - терапевт, психиатр, дерматолог, а впоследствии, 23 августа, лор. Ей был поставлен диагноз "хронический левосторонний кохлеарный неврит", "тугоухость 2 степени", "острый ринофарингит", "хронический двухсторонний катаральный риносинусит", "левосторонний евстахиит". "Назначено адекватное лечение", - сообщили в УФСИН.

В ведомстве заявили, что сейчас состояние Данилович удовлетворительное. "В случае ухудшения состояния здоровья ей будет оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь", - говорится в ответе УФСИН.

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Николай Лисинский ознакомился со сложившейся с Данилович ситуацией - на тот момент речь шла, со ссылкой на данные СМИ, о непредоставлении медицинской помощи 30 августа.

Лисинский с первого дня включился в работу по этому делу. "По вашему обращению организовано проведение проверки совместно с УФСИН России по Ставропольскому краю", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аппарате УПЧ. Проверка пока продолжается, поэтому развернутый комментарий там дать отказались, но отметили, что "указанные в обращении факты не подтвердились".

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