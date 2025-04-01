Верующая из Астрахани пожаловаловалась адвокату на жестокое обращение в колонии

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В ставропольской колонии осужденную Свидетеля Иеговы* из Астрахани Анну Сафронову отправляют на длительные сроки в штрафной изолятор и заставляют стоять на ногах по 10-13 часов.

Как писал "Кавказский узел", 25 января 2022 года Трусовский райсуд Астрахани приговорил Анну Сафронову к шести годам колонии, признав ее виновной в финансировании организации Свидетелей Иеговы* и участии в ней. Астраханский облсуд оставил этот приговор в силе, в феврале 2023 года приговор Сафроновой утвердил и кассационный суд. Верующая отбывает срок в колонии №7 на Ставрополье. Летом 2024 года защита сообщила, что состояние здоровья Сафроновой в заключении ухудшилось.

Анна Сафронова была арестована в июне 2021 года после обыска в ее доме. Следователи обвинили верующую в том, что она, "реализуя преступный умысел", участвовала в религиозных онлайн-собраниях с исполнением песен и молитв. Сама Сафронова отвергла обвинения в экстремизме. Шестилетний срок Анне Сафроновой стал самым жестким в России по состоянию на февраль 2023 года приговором женщине, исповедующей религию Свидетелей Иеговы*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Анну Сафронову 27 марта в очередной раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) по сфабрикованному обвинению, на этот раз на 20 суток. Максимальный срок содержания в штрафном изоляторе за одно нарушение составляет 15 суток; заключенных держат там дольше, если им назначено несколько взысканий, отмечает правозащитный проект "ОВД-Инфо" (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Незадолго до отправки в ШИЗО 59-летнюю Сафронову, у которой болят и отекают ноги, подвергли жестокому обращению: 22 марта ее заставили в течение десяти часов стоять на ногах в душной комнате без окон и мебели. Правила внутреннего распорядка запрещают сидеть на полу, а взыскание за нарушение этих правил лишает осужденного права на условно-досрочное освобождение и грозит ему ужесточением условий содержания.

Сафронова, задав вопрос, за что ее пытают, получила ответ: "Тебя еще не пытали".

К вечеру 22 марта у Сафроновой отекли ноги, на них появились кровоподтеки, но на следующий день осужденную вновь заставили стоять на ногах 13 часов подряд, за это время ее лишь раз вывели в туалет. Верующей стало плохо, но обратиться к врачу ей не позволили. По словам защитника, Сафронова, задав вопрос, за что ее пытают, получила ответ: "Тебя еще не пытали".

24 марта адвокат вызвал для Сафроновой скорую помощь, а 26 марта обратился с заявлением о преступлении в местный отдел полиции, потребовав провести судебно-медицинскую экспертизу своей подзащитной. На следующий день Сафронова была помещена в ШИЗО.

Анну Сафронову за последний год неоднократно отправляли в штрафной изолятор по сфабрикованным обвинениям. Давление на верующую усилилось после того, как в апреле 2024 года она отказалась надеть георгиевскую ленту, как требовали сотрудники колонии, отмечает ресурс, отслеживающий случаи преследования верующих в России.

По информации защиты, водворения в ШИЗО мотивируются сфабрикованными нарушениями, как минимум один раз в личные вещи верующей подбросили для этого продукты. С декабря 2024 года Сафроновой запретили занимать свободные места на нижнем ярусе кроватей, - с тех пор она вынуждена залезать на верхний ярус, превозмогая боль в ногах. Медицинской помощи Сафронова не получала ни при бронхите, ни в связи с повышением давления, из-за чего она теряла сознание на построении.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.