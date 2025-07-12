Жители поселка на Ставрополье пожаловались на отключение от газа

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"Газпром-распределение-Ставрополь" отключает многоквартирные дома от газоснабжения, пожаловались жители поселка Нежинский, назвав действия компании "шантажом, чтобы заработать". По их словам, они уже обратились в прокуратуру, но после муниципальной реформы поселок оказался "никому не нужен".

Жители поселка Нежинский Предгорного округа пожаловались Путину на отключение многоквартирных домов от газа, следует из видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале бывший депутат Мосгордумы Евгений Ступин*. "К вам обращаются жители Ставропольского края по поводу того беспредела, который устроил «Газпром-распределение-Ставрополь». Более 20 населенных пунктов подверглись шантажу со стороны этой организации, она отключает многоквартирные дома от газоснабжения", - заявил один из жителей. По его словам, в результате жители отключенных домов вынуждены использовать электричество для приготовления пищи, в связи с чем уже возникли несколько пожаров.

При этом он отметил, что власти заявли. что это делается из заботы о безопасности жителей. "У нас есть дом Нежинский 6й, которые три недели просидели без газа. Эта организация вместе с прокуратурой никак не могли понять, что нужно сделать, чтобы дом подключили к газу",- сказал мужчина. По его словам, они обратились в прокуратуру Ставропольского края.

Она из женщин заявили, что представители компании "угрожали", "присылали письма"

Также они отметили, что в результате муниципальной реформы жители поселка оказались "брошены", а чтобы чего-то добиться, нужно за 50 километров ехать в поселок".

Как писал "Кавказский узел", в многоэтажках Ставрополья не раз происходили взрывы газа. Так взрыв бытового газа произошел 21 мая в многоквартирном доме в Ставрополе на улице Тухачевского, 30/8. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Владельцам поврежденных квартир и автомобилей были обещаны компенсации. Губернатор Ставрополья дал две недели на восстановление дома.

9 ноября 2024 года взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Пальмиро Тольятти в Пятигорске. Одна женщина погибла, еще одна была госпитализирована с ожогами, двум пострадавшим была оказана амбулаторная помощь. Повреждены 22 квартиры в двух подъездах, семь нежилых помещений и девять автомобилей. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Жителям Пятигорска, пострадавшим от взрыва газа в многоэтажке, решено выплатить от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, сообщил сегодня губернатор.

Напомним также, что в конце апреля председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что около 20 регионов решили сохранить двухуровневую системы самоуправления. В их числе Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Калмыкия, Чечня, Ростовская область. На одноуровневую модель полностью перешел, в частности, Ставропольский край. Частично перейти на одноуровневую модель решили перейти Дагестан, Краснодарский край, Волгоградская область. О готовности перейти на новую модель ранее заявляли власти Ингушетии, Северной Осетии, Астраханской области.

Переход на одноуровневую модель самоуправления не подходит для республик Северного Кавказа, так как ломает устоявшиеся политические расклады. Однако даже в случае перехода на новую модель негативный эффект для республик юга России будет меньше, чем для других регионов, указали аналитики.

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