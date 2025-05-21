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21:50, 21 мая 2025

Жильцы ставропольской многоэтажки после взрыва газа размещены в школе

На месте взрыва газа в Ставрополе 21 мая 2025 года. Фото из телеграм-канала администрации Ставрополя.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пункт временного размещения на базе школы в Ставрополе принял 50 человек после взрыва газа в многоквартирном жилом доме. Губернатор дал две недели на восстановление дома, а владельцам поврежденных квартир и автомобилей обещаны компенсации.

Как писал "Кавказский узел", взрыв бытового газа произошел сегодня утром в многоквартирном доме в Ставрополе на улице Тухачевского, 30/8. Пострадали три человека, в том числе ребенок. 

Власти Ставрополя составили списки жильцов многоэтажного дома, квартиры которых пострадали при взрыве газа, и подготовили для размещения пострадавших школу. Кроме того, глава города поручил оказать помощь в подготовке к экзаменам учащимся 9 и 11 классов, которые окажутся в списке эвакуированных жильцов дома, сообщили в администрации города.

Пункт временного размещения на базе школы в Ставрополе принял 50 человек после взрыва газа в многоквартирном жилом доме. Также для жителей поврежденных квартир забронированы 40 номеров в гостиницах, их обеспечат предметами первой необходимости и средствами личной гигиены, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Организовано обследование дома для оценки его дальнейшей эксплуатации. Также город поможет пострадавшим в восстановлении утраченных документов, с питанием, одеждой и предметами первой необходимости. "Из резервного фонда выделят средства для помощи жителям, в том числе адресной. Для этого определят ущерб и объем работ", - цитирует сообщение пресс-службы администрации Ставрополя "Интерфакс".

Ущерб от взрыва нанесен пяти квартирам, в них повреждены несущие конструкции, оконные и дверные проемы на лестничной площадке. Проводятся аварийно-восстановительные работы, в связи с происшествием в городе введен режим ЧС, сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал две недели на восстановление дома и поручил отработать выплаты пострадавшим в соответствии с краевым законом. Также он дал задание разработать проект изменений в краевое законодательство для того, чтобы помощь могли получить жители, у которых повреждены автомобили.

Поставил срок две недели на восстановление дома

"Сейчас необходимо оперативно завершить обследование конструкций дома. Мы должны убедиться в том, что он безопасен и готов к возвращению людей. Пока для жителей подъезда организовано временное размещение. Поставил срок 2 недели на восстановление дома. Пострадали 5 квартир. Взрывом повреждено остекление и в соседнем доме. Эти последствия должны быть оперативно устранены", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.

"Сложный вопрос - помощь людям, у которых повреждены автомобили. Пока оказание помощи в таких случаях нашим законодательством не предусмотрено. Считаю, что это неправильно. Будем исправлять. Поручил разработать проект изменений в краевое законодательство", - добавил губернатор.

Кроме того, специалисты приступили к восстановлению квартир в соседнем с пострадавшим от взрыва доме. "Мы приступили к восстановлению пострадавших квартир в соседнем от взрыва доме. Здесь убирают прилегающую территорию после устранения угрозы падения поврежденных ударной волной элементов здания и кирпичей, завезли новый кирпич. Выбитые окна и двери восстановим в течение трех дней. Это время нужно для их изготовления по индивидуальным размерам, сейчас производятся замеры", - сообщил глава Ставрополя Ивана Ульянченко.

Следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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