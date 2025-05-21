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09:11, 21 мая 2025

Три человека пострадали при взрыве в ставропольской многоэтажке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Взрыв произошел сегодня утром в многоквартирном доме в Ставрополе. Пострадали по меньшей мере три человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, в многоэтажке взорвался бытовой газ.

ЧП случилось в одной из многоэтажек на юго-западе Ставрополя на улице Тухачевского, 30/8. На месте взрыва произошло возгорание, пожар уже потешен. По данным МЧС, сначала «хлопнуло» оборудование горячего водоснабжения, затем начался пожар.

Изначально сообщалось об одной пострадавшей при взрыве женщине. Позже в региональном Минздраве уточнили, что число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Ставрополе увеличилось до трех, среди них есть ребенок, передает ТАСС.

После обследования здания будут спланированы работы по его восстановлению, написал в своем телеграм-канале губернатор края Владимир Владимиров. 

В части квартир ударной в доме выбило стены. Обломки кирпичей повредили соседний дом, а также упали на припаркованные во дворе автомобили. Сейчас дом отключен от электроснабжения, газа и воды. На месте работают спасатели, пишет телеграм-канал "NewsTracker | Ставрополь и СКФО".

Прокуратура Ставрополья начала проверку по факту взрыва бытового газа в одной из многоэтажек на юго-западе Ставрополя.

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Автор: "Кавказский узел"

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