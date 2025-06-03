Аналитики оценили перспективы перехода на новую модель самоуправления для регионов юга России

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Переход на одноуровневую модель самоуправления не подходит для республик Северного Кавказа, так как ломает устоявшиеся политические расклады. Однако даже в случае перехода на новую модель негативный эффект для республик юга России будет меньше, чем для других регионов.

Как писал "Кавказский узел", изменения в территориальной организации местного самоуправления вводятся согласно федеральному закону № 33-ФЗ, подписанному Президентом России Владимиром Путиным 20 марта 2025 года. Закон предусматривает упразднение привычных сельских и городских поселений, входящих в состав муниципальных районов, а также самих муниципальных районов, ранее составлявших так называемую двухуровневую систему организации местного самоуправления.

Новый закон о местном самоуправлении вступает в силу 19 июня, главная цель - создание более эффективной власти на муниципальном уровне. Регионам предоставляется право выбрать один из двух вариантов - сохранить двухуровневую систему или же перейти на одно уровневую. В первом случае продолжать действовать такие виды муниципальных образование, как муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения. Во втором случае бывшие поселения становятся филиалами районной администрации, пишет "Российская газета".

В конце апреля председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что около 20 регионов решили сохранить двухуровневую системы самоуправления. В их числе Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Калмыкия, Чечня, Ростовская область. На одноуровневую модель полностью перешел, в частности, Ставропольский край. Частично перейти на одноуровневую модель решили Дагестан, Краснодарский край, Волгоградская область. О готовности перейти на новую модель ранее заявляли власти Ингушетии, Северной Осетии, Астраханской области.

Опрошенные 2 июня корреспондентом "Кавказского узла" московский экономист и политолог Сергей Жаворонков, политолог Александр Кынев и профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич высказали различные мнения касательно эффективности реформы местного самоуправления.

Муниципальная реформа - это попытка концентрации ресурсов на одном уровне, заявил Сергей Жаворонков, он подчеркнул, что заявляемая апологетами реформы экономия зарплат представителей низовых органов власти, является, по сути, «копейками».

Укрупнение – это всегда отрыв власти от народа

«В реальности эта реформа не прибавит денег на нижнем уровне, поскольку, сколько выделялось районам, столько и будет выделяться. По моему мнению, наоборот, как можно больше денег должно тратится на низовом уровне. Укрупнение – это всегда отрыв власти от народа», - отметил он.

Говоря о причинах сохранения (полностью или частично) двухуровневой модели, Жаворонков пояснил, что это происходит в случаях, когда низовое поселение оказывается достаточно влиятельным. Хорошим примером такого подхода является Дагестан. «В национальных республиках подобная реформа ломает политические расклады. Есть традиционно сильные муниципалитеты – у них получается заступиться за себя. Прямо по Оруэллу: «Все животные равны, но некоторые ровнее», - отметил он.

Комментируя факт присоединения к группе национальных республик, сохранивших двухуровневое самоуправление, Ростовской области, Жаворонков предположил, что это вызвано размерами районов области, когда при ликвидации муниципалитетов их жителям будет крайне неудобно добираться до районных центров, чтобы получить ту или иную услугу. Политолог подчеркнул, что укрупнение также приводит к уменьшению внимания чиновников к нижестоящим поселениям. «Они просто не приучены заботится о них, они заботились только о районном центре и все», - заключил Жаворонков.

В основном за двухуровневую систему выступают национальные республики, поскольку эта система позволяет сохранять сложившийся там баланс между разными группами элит, считает Александр Кынев.

На Северном Кавказе, где районы относительно небольшие, жители худо-бедно смогут получать необходимые социальные услуги в райцентре

«Что касается полезности этой реформы вообще, то здесь все зависит от региона. На Северном Кавказе, где районы относительно небольшие, жители худо-бедно смогут получать необходимые социальные услуги в райцентре. А, к примеру, в Красноярском крае, где некоторые районы размером с целую страну, и сообщение осуществляется с помощью авиации, это будет крайне сложно делать», - подчеркнул он.

Политолог также отметил, что считает необходимым сохранение местного самоуправления на отдаленных территориях, в местах компактного проживания национальных меньшинств. По его мнению, реформу наиболее активно проводят чиновники, которые в большей степени заточены на то, чтобы передать «наверх» правильные показатели. «Эта реформа – демонстрация гиперлояльности, того, что мы какую угодно реформу можем провести, только скажите», - заметил эксперт.

Кынев подчеркнул, что переход на одноуровневое управление приведет к дальнейшему обезлюдиванию мелких поседений. «Я наблюдал это на примере упраздненных в 2000-х регионов. Сначала исчезают подразделения федеральных ведомств, располагавшиеся в бывшем регионе, потом урезается финансирование, начинают уезжать специалисты, а за ними тянутся и другие люди. Ни в одном из упраздненных регионов население за эти годы так и не выросло. Я очень сильно боюсь, что ликвидация поселкового самоуправления даст схожий эффект, люди начнут перебираться туда, куда уехали специалисты – в более крупные центры», - заявил он.

Впрочем, по мнению политолога, наиболее остро эта проблема будет стоять не на Северном Кавказе, а в Сибири и на Дальнем Востоке. «На Северном Кавказе риск меньше – там другой климат и можно кормиться с земельного участка», - заметило он.

Экономический эффект от перехода на одноуровневую модель - положительный или отрицательный - сложно подсчитать, отметила Наталья Зубаревич.

Конечно, в случае с отдаленными горными аулами эта проблема также будет достаточно острой

Она подчеркнула, что отрицательный эффект от необходимости ездить в районный центр вместо своего муниципального совета меньше скажется на жителях густонаселенного юга России, чем на жителях малонаселенных нечерноземных областей. «Конечно, в случае с отдаленными горными аулами эта проблема также будет достаточно острой», - отметила она.

Зубаревич сочла неверным утверждение о том, что с переходом власти на районный уровень чиновники забудут про нижестоящие поселения. «Здесь все как зависело, так и будет зависеть от указаний сверху, что там пропишут, то внизу и получат», - заявила она.

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