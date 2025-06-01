Пользователей соцсети обеспокоила реформа местного самоуправления в Чечне

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В рамках реформы местного самоуправления в Чечне будет создано 17 муниципальных округов, также сохранятся городские округа Грозный и Аргун, отчитался Минфин республики. Пользователи соцсети предположили, что реформа приведет к сокращению рабочих мест и сложностям при получении документов.

Как писал "Кавказский узел", переименование станицы Наурская на город Невре произошло 2 октября 2024 года, когда это решение принял совет депутатов Наурского муниципального района. Такое переименование наносит урон духовному наследию казаков, заявили аналитики. Законопроекты парламента Чечни о переименовании городов Наурская, Шелковское и Серноводское одобрены правительственной комиссией.

Минфин Чечни отчитался об обсуждении подготовки к переходу на одноуровневую систему организации местного самоуправления.



Изменения в территориальной организации местного самоуправления вводятся согласно Федеральному закону № 33-ФЗ, подписанному Президентом России Владимиром Путиным 20 марта 2025 года. Закон предусматривает упразднение привычных сельских и городских поселений, входящих в состав муниципальных районов, а также самих муниципальных районов, ранее составлявших так называемую двухуровневую систему организации местного самоуправления. После завершения реформы местное самоуправление на территории Чеченской Республики будет осуществляться только в форме предстоящих к созданию до 1 января 2027 года 17 муниципальных округов, а также двух ныне существующих муниципальных городских округов - Грозный и Аргун", - говорится в сообщении.

Руководитель администрации главы и Правительства Галас Таймасханов указал, что "новая система позволяет повысить эффективность управления и исключить дублирование функций органов местного самоуправления". По его словам, при этом оптимизируются бюджетные расходы, повысится прозрачность и доступность муниципальных услуг, будут внедрены более четкие механизмы взаимодействия между властью и населением. Федеральный закон вступает в силу с 19 июня текущего года. При этом до 1 января 2027 года устанавливается переходный период, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Это сообщение разместила в своем Instagram*-паблике чеченская гостелерадиокомпания "Грозный", на аккаунт которой в этой соцсети подписаны 985 тысяч человек, к 21.33 мск запись собрала 18 комментариев.

Авторы комментариев на русском языке предположили, что упразднение сельсоветов создаст проблемы для сельчан.

"Теперь, чтобы получить справку о составе семьи, к примеру, придется простоять в очереди не пару часов, а целый день или ещё больше?", - поинтересовалась lika_198919189.

"Все для нашего удобства", - ответил ей пользователь __di__999, поставив смайлик.

"Это что, сокращение рабочих мест?" - поинтересовался пользователь zulikhan_1.

"Так это же сокращение рабочих мест получается", - прокомментировал пользователь kit_kat_ars.

Ранее сообщалось, что власти Чечни не намерены переходить нт одноуровневую систему. В частности, "Ведомости" 5 марта информировали, что 18 регионов России, в том числе Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Калмыкия, Чечня и Ростовская область планируют сохранить двухуровневую модель.

Ставропольский край в числе тех 20 регионов, которые уже перешли на одноуровневую модель.

Полностью перейти на одноуровневую модель намерены 26 регионов, в том числе Ингушетия, Северная Осетия, Астраханская область.

25 регионов планируют лишь частично перейти на одноуровневую модель, а частично оставить двухуровневую. В частности, это Дагестан, Краснодарский край, Волгоградская область, говорится в публикации.

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