Правительство поддержало переименования трех городов в Чечне

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Законопроекты парламента Чечни о переименовании городов Наурская, Шелковское и Серноводское одобрены правительственной комиссией.

Как информировал "Кавказский узел", переименование станицы Наурская на город Невре произошло 2 октября 2024 года, когда это решение принял Совет депутатов Наурского муниципального района. Такое переименование наносит урон духовному наследию казаков, заявили аналитики.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала законопроекты о переименовании трех городов в Чечне, подготовленные республиканским парламентом. Смены названий Наурской, Шелковского и Серноводского были одобрены на сегодняшнем заседании, сообщил “Коммерсант”.

Статус городов все три населенных пункта получили в 2024 году. Законопроект о переименовании Наурской в Нерве указывает, что новое название, - “север” в переводе с чеченского, - отражает “наиболее характерные признаки” географического объекта. Город Шелковское на левом берегу Терека власти Чечни решили переименовать в честь реки - в Терек. Решение переименовать Серноводское в Серноводск обосновано соображениями о сочетании имени города с названием курорта Серноводск-Кавказский, расположенного на его территории.

Комиссия отметила, что работы по переименованию городов будут профинансированы из бюджета Чечни.

Кампания по смене топонимов в Чечне продолжается уже несколько лет. Так, 10 декабря 2020 года власти организовали в Грозном опрос горожан об их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. 29 декабря 2020 года глава Чечни сообщил, что в голосовании приняли участие 69,68% избирателей и они поддержали предложение о переименовании - в частности, переименование Ленинского района в Ахматовский, в честь отца Рамзана Кадырова, поддержали 98,07% опрошенных.

По итогам опроса грозненский поселок Гикало назван именем Жамалайли Элиханова, Пригородное – именем Шейха Изнаура Несерхоева, поселок Родина – именем Хусейна Исаева, Третий совхоз переименовали в поселок имени Шейха Дени Арсанова, поселок Мичурина – имени Шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева, Солёная балка – Дарбан-Хи, 30-й участок – Суьйр-Корт, городок Иванова – поселком имени Дадин Айбики.

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