×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:57, 12 мая 2025

Правительство поддержало переименования трех городов в Чечне

Главная площадь Наурской (Невре). Фото: пресс-служба администрации Наурского муниципального рйона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Законопроекты парламента Чечни о переименовании городов Наурская, Шелковское и Серноводское одобрены правительственной комиссией. 

Как информировал "Кавказский узел", переименование станицы Наурская на город Невре произошло 2 октября 2024 года, когда это решение принял Совет депутатов Наурского муниципального района. Такое переименование наносит урон духовному наследию казаков, заявили аналитики.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности поддержала законопроекты о переименовании трех городов в Чечне, подготовленные республиканским парламентом. Смены названий Наурской, Шелковского и Серноводского были одобрены на сегодняшнем заседании, сообщил “Коммерсант”. 

Статус городов все три населенных пункта получили в 2024 году. Законопроект о переименовании Наурской в Нерве указывает, что новое название, - “север” в переводе с чеченского, - отражает “наиболее характерные признаки” географического объекта. Город Шелковское на левом берегу Терека власти Чечни решили переименовать в честь реки - в Терек. Решение переименовать Серноводское в Серноводск обосновано соображениями о сочетании имени города с названием курорта Серноводск-Кавказский, расположенного на его территории. 

Комиссия отметила, что работы по переименованию городов будут профинансированы из бюджета Чечни.

Кампания по смене топонимов в Чечне продолжается уже несколько лет. Так, 10 декабря 2020 года власти организовали в Грозном опрос горожан об их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. 29 декабря 2020 года глава Чечни сообщил, что в голосовании приняли участие 69,68% избирателей и они поддержали предложение о переименовании - в частности, переименование Ленинского района в Ахматовский, в честь отца Рамзана Кадырова, поддержали 98,07% опрошенных.

По итогам опроса грозненский поселок Гикало назван именем Жамалайли Элиханова, Пригородное – именем Шейха Изнаура Несерхоева, поселок Родина – именем Хусейна Исаева, Третий совхоз переименовали в поселок имени Шейха Дени Арсанова, поселок Мичурина – имени Шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева, Солёная балка – Дарбан-Хи, 30-й участок – Суьйр-Корт, городок Иванова – поселком имени Дадин Айбики.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
01:31, 12 мая 2025
За неделю с 5 по 11 мая жертв в результате террористической атаки на Северном Кавказе погибли три человека
Драка в Камешково. Кадр видео, опубликованного сообществом novosty_ingushety в Instagram.
01:56, 9 мая 2025
Делимханов прокомментировал нападение на выходцев из Ингушетии под Владимиром
Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
21:12, 6 мая 2025
Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки
Рамзан Кадыров, 5 мая 2025 года. Кадр видео ALI BABAYEV / YouTube
02:23, 6 мая 2025
Кадыров вновь завел разговор о своей отставке
Подозреваемая в подготовке теракта. Кадр из видео, опубликованного в телеграм-канале ТАСС https://t.me/tass_agency/313068
01:36, 6 мая 2025
За неделю с 28 апреля по 4 мая жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Кадыров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Семь заявлений Кадырова об отставке

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Григорий Мельконьянц. 12 мая 2025 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"
12 мая 2025, 14:15
Обвинение запросило шесть лет колонии Мельконьянцу 

Тофиг Ягублу. Скриншот фото "Мейдан ТВ" от 05.05.25, https://t.me/meydantvrussian/3510
10 мая 2025, 16:57
Тофиг Ягублу прекратил голодовку

Мзия Амаглобели https://ru.netgazeti.ge/
07 мая 2025, 14:33
Мзии Амаглобели предъявлено новое обвинение

Девушка в поезде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06 мая 2025, 21:12
Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки

Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Показать больше