Кампания по смене топонимов в Чечне коснулась основанного Кишиевым села

04 января 2021, 14:49

В день памяти проповедника Кунта-хаджи Кишиева основанному им селу возвращено историческое название Хажи-Эвла, отчитались 3 января власти Чечни. По словам Рамзана Кадырова, большинство грозненцев дали согласие и на переименование городских районов и поселков в честь национальных героев.

Как писал "Кавказский узел", с 2009 года 3 января в Чечне отмечается День памяти Кунта-хаджи Кишиева. В этот день в республике совершаются религиозные обряды и паломничество к могиле матери Кишиева в селении Эртан. В число последователей вирда Кунта-хаджи входят Рамзан Кадыров и большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни.

Кунта-хаджи Кишиев - исламский проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Считается одним из 356 мусульманских святых, которые постоянно живут на земле, говорится в биографии Кишиева, опубликованной на "Кавказском узле".

3 января, в День памяти Кунта-хаджи Кишиева, в Веденском районе состоялось торжественное переименование села Первомайское в Хажи-Эвла. На мероприятии было зачитано распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина о переименовании села, а муфтий Чечни Салах Межиев прочитал дуа (молитву), сообщило вечером того же дня ИА "Чечня сегодня", добавив, что теперь название "Хажи-Эвла" отображается на всех географических картах и внесено в Росреестр.

После окончания церемонии ее участники прошли на территорию святыни матери Кунта-Хаджи – Хеди, для коллективного обеденного намаза и участия в религиозном обряде, приуроченном к Дню почитания Кунта-Хаджи Кишиева, сообщило агентство.

Селу Хажи-Эвла (Хьаьжи-Эвла), основанному в середине XIX века Кунта-хаджи Кишиевым, возвращено историческое название, пояснила в тот же день пресс-служба парламента Чечни. "В 1944 году, после выселения чеченского народа сталинским режимом, село было переименовано в Первомайское. В 2009 году глава ЧР выдвинул инициативу возвращения селу исторического названия. Но в силу утраты архивов принятие решения по этому вопросу затягивалось. По поручению Рамзана Кадырова была проведена работа по обоснованию и подготовке материалов для переименования села Первомайское в Хажи-Эвла. Парламент ЧР рассмотрел предложение совета депутатов Гунинского сельского поселения Веденского района и направил соответствующий документ в федеральные органы. В октябре 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возвращении селу названия Хажи-Эвла", – говорится в публикации на сайте парламента Чечни.

Кадыров отчитался о согласии грозненцев на переименование районов города

29 декабря 2020 года глава Чечни сообщил, что в голосовании о переименовании районов Грозного приняли участие 69,68% избирателей. Согласно результатам опроса, переименование Ленинского района в Ахматовский, в честь отца Рамзана Кадырова, поддержали 98,07% опрошенных.

За то, чтобы Старопромысловский район назвать именем Героя Советского Союза Мавлида Висаитова, высказались 95,54% опрошенных, за переименование Заводского района в честь первого имама Кавказа – Шейха Мансура – высказалось "большинство" избирателей, сообщил Рамзан Кадыров, не уточнив число проголосовавших. Идею о переименовании Октябрьского района поддержали, по словам Кадырова, 96,6% жителей, сообщила в тот же день на своем сайте ЧГТРК "Грозный".

10 декабря 2020 года в Грозном был начат опрос горожан об их согласии на переименование всех четырех районов города и восьми внутригородских поселков в честь национальных героев. В частности, Ленинский район Грозного власти предложили переименовать в Ахматовский, Октябрьский – в Байсангуровский, Заводской – в Шейх-Мансуровский, а Старопромысловский – в Висаитовский. Жители не обязаны менять документы при переименовании городов или поселков, главное, чтобы регистрация по месту жительства была правильной, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Также по итогам опроса грозненский поселок Гикало решено назвать именем Жамалайли Элиханова, Пригородное – именем Шейха Изнаура Несерхоева, поселок Родина – именем Хусейна Исаева, Третий совхоз переименуют в поселок имени Шейха Дени Арсанова, поселок Мичурина будет называться именем Шейха Дауда-Хаджи Хаджимусаева, Солёная балка – Дарбан-Хи, 30-й участок – Суьйр-Корт, городок Иванова – поселком имени Дадин Айбики.

"Жители Грозного также поддержали решение объединить посёлки Бароновка и Башировка и присвоить им имя Шейха Кунта-Хаджи Кишиева. На очередном заседании городской думы примут решение о переименовании районов Грозного", – говорится в публикации ЧГТРК. Дата очередного заседания в публикации, а также на сайте гордумы Грозного не указана.

В Грозном уже есть улицы, названные в честь тех, кто воевал с Россией в годы Кавказской войны: соратника имама Шамиля Ташу-хаджи Саясановского, Байсангура Беноевского и Дадин Айбики - девушки, погибшей при защите села Дади-Юрт.

Напомним, 26 января 2020 года жители грозненского поселка, названного именем советского революционера Николая Гикало, предложили главе Чечни переименовать его в честь убитого боевиками главы поселковой администрации Джамлейла (Жамалайли) Элиханова. 29 января того же года Рамзан Кадыров посетил поселок Гикало и пообещал местным жителям переименовать его.

Жители поселка предложили переименовать его, так как не испытывают симпатии к революционеру Николаю Гикало, а желание прославить имя своего земляка характерно для жителей Чечни, объяснили тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Местные жители отметили, что Джамлейл Элиханов, именем которого они хотят назвать поселок, пользовался уважением среди сельчан.

При этом многие названия в Чечне связаны с культом президента республики Ахмата Кадырова, который начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном и родное село Рамзана Кадырова в Курчалоевском районе – Ахмат-Юрт. Кроме того, в честь Ахмата Кадырова назван главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни, целый ряд спортивных клубов республики, в том числе футбольный клуб "Терек".

14 лет руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ: руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

25 декабря 2020 года Минспорта Чечни отчиталось о торжественном открытии в селе Бачи-Юрт спорткомплекса, названного в честь внука первого президента республики – Ахмата Рамзановича Кадырова. Присвоение спорткомплексу имени сына Рамзана Кадырова говорит о попытке укрепить его режим в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.