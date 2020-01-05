Жители Чечни раскритиковали муфтия за высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве

05 января 2020, 01:28

Муфтий Чечни Салах Межиев во время религиозных мероприятий в память Кунта-хаджи Кишиева в Шали заявил, что шейх продолжает проповедовать ислам в мире. Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики считают, что чеченские богословы вводят людей в заблуждение.

Как писал "Кавказский узел", день памяти Кунта-хаджи Кишиева отмечается в Чечне 3 января с 2009 года. В 2019 году в честь Кишиева в республике проведены религиозные обряды, все желающие могли совершить зиярт (паломничество) к могиле матери Кишиева в селении Эртан (Веденский район). При этом некоторые жители Чечни и пользователи Instagram считают, что личность Кишиева во многом мифологизирована, и не согласны с установившейся в республике традицией почитания святых.

Кунта-хаджи Кишиев - чеченский исламский мистик и проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Его нередко называют "чеченским Ганди", поскольку он выступал за непротивление злу насилием и пассивное сопротивление, говорится в биографии Кишиева, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Религиозные мероприятия, посвященные дню памяти почитаемого в республике святого Кунта-хаджи Кишиева, прошли в городах и районах Чечни. Муфтий республики Салах Межиев, выступая на мероприятии в Шали, где на старом кладбище похоронены мюриды Кунта-хаджи Кишиева, погибшие в 1864 году во время шествия с требованием освободить его, заявил, что Кунта-хаджи жив и проповедует ислам в разных странах.

Репортаж о проведении мероприятий по случаю дня поминовения Кунта-хаджи Кишиева был показан в новостях на телеканале "Грозный" в ночь с 3 на 4 января.

«Хаджи (Кунта-хаджи Кишиев), да будет возвышена его святость, покинул родину не из-за того, что помешал какому-то человеку, перешел кому-то дорогу, пытался отобрать власть у какого-либо человека, причинил зло кому-либо, а по причине того, что призывал к религии, из любви к Всевышнему, собирал людей, спас наш народ от уничтожения… В то время народ особенно устал (от войны), сократился, был на грани исчезновения… Весь народ устремился к хаджи, и так он спас народ. Хаджи, да будет возвышена его святость, ходит по миру, призывает к религии ислам. Следы (его деятельности) в этом мире находится, в этом нет никакого сомнения», - заявил муфтий, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

Последователи Кунта-хаджи Кишиева верят, что шейх должен вернуться и принести в Чечню мир и спокойствие. Кунта-хаджи считается одним из 356 мусульманских святых (эвлия), которые постоянно живут на земле и спасают человечество. Многие жители Чечни считают, что он до сих пор ходит по республике и является людям в трудную минуту. При этом приверженцы Кишиева особо отмечают, что он не умер в ссылке, а скрылся, говорится в биографии Кишиева на "Кавказском узле".

Муфтий также отметил, что глава Чечни Рамзан Кадыров "неустанно следует пути Кунта-хаджи Кишиева" и строит мечети.

«Около 1 200 мечетей открыли у нас. Его (Рамзана Кадырова) четвертый предок, Ильяс, покинул родину, будучи молодым. Оставил свою семью, сказав: «Не могу оставаться в своей семье, лаская своих домочадцев, в то время как хаджи (Кунта-хаджи) скрылся, и его семья плачет». Ушел вслед за ним в набахту (тюрьму), там скончался, и хаджи своими руками предал его земле», - сказал муфтий, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

Последователями вирда (братства) Кунта-хаджи являются Рамзан Кадыров, а также большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни.

По случаю дня памяти и почитания Кунта-хаджи Кишиева власти Чечни раздали около 40 тысяч продовольственных пакетов и 57 тысяч пачек кукурузных хлопьев малоимущим и остронуждающимся жителям республики, сообщает телекомпания "Грозный".

Жители Чечни не согласились со словами муфтия

Утверждение муфтия о том, что Кунта-хаджи Кишиев продолжает распространять ислам по всему миру, по мнению опрошенных 4 января корреспондентом "Кавказского узла" жителей Чечни, противоречит как историческим фактам, так и нормам ислама.

«Наши богословы десятилетиями внушают верующим, что шейх Кунта-хаджи Кишиев жив, что он продолжает свою проповедническую должность, что Всевышний отдал ему какую-то часть своего могущества и так далее. Почему они так утверждают, зачем вводят людей в заблуждение, не могу понять. Это ведь противоречит и историческим данным, и религии ислам. В российских архивах ведь есть вся информация. Часть ее опубликована, часть - еще нет. Из той информации, которой я располагаю, Кунта-хаджи в ссылке приходилось очень тяжело. Ему пришлось перенести и холод, и голод, и болезни. К тому же в то время он уже был достаточно пожилым человеком. Скончался он, если верить архивным данным, в мае 1867 года. Зачем это скрывать? В Коране ясно сказано, что всякая душа вкусит смерть, и что вечен только Аллах. Что еще к этому можно добавить?» - удивляется местный житель, историк по образованию Салам.

«Некоторые высказывания наших богословов меня просто пугают, если честно. С чего они взяли, что Кунта-хаджи жив и продолжает распространять ислам по всему миру?» - задается вопросом Абубакар.

«Помимо Кунта-хаджи в Чечне есть и другие святые, у каждого из которых есть свои последователи. Это Вокха-хаджи (Ташу-хаджи Саясановский), Докку-шейх, шейх Дени (Арсанов), О1вда и так далее. Почему-то из них всех живым объявляют Кунта-хаджи. Я не понимаю, зачем выдумывать какие-то сказки и легенды об этих людях, которые действительно призывали людей к исламу и учили их? Они и так облагодетельствованы Всевышним и получат свой удел за свои благие деяния. Тем самым наши богословы только делают хуже. Такие вещи вызывают отторжение у молодежи, и это плохо», - полагает грозненец Умар.

Кунта-хаджи Кишиев родился в селении Мелч-Хи в Чечне, предположительно в 1830 году. Во время Кавказской войны он призывал чеченцев прекратить вооруженную борьбу, чтобы не быть уничтоженными. Шейх подвергался преследованиям как со стороны имама Шамиля, объявившего газават (священную войну) России, так и царской администрации. 3 января 1864 года Кунта-хаджи вместе с группой ближайших сподвижников был отправлен в бессрочную ссылку в Новгородскую губернию. Кунта-хаджи жив, говорят его мюриды, и продолжает совершать добрые дела, особо подчеркивая, что он не умер в ссылке, а скрылся, чтобы в определенный час вернуться.

Некоторые из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Чечни придерживаются иного мнения.

«Нам не постичь всей мощи и могущества Всемогущего Аллаха. Кунта-хаджи – человек, который спас наш народ от неминуемого уничтожения и принес ислам в Ингушетию. Его почитали еще наши предки, и будут почитать наши потомки, что бы там не говорили всякие ваххабиты и прочие. Он скрылся, и придет время, когда он появится, и вместе с пророком Исой установит мир и порядок. Так говорили мои отцы и деды, которые были верующими и богобоязненными людьми. Как я не могу им верить», - заявил житель республики Докка.