Мероприятия в день памяти Кунта-хаджи Кишиева разделили жителей Чечни

03 января 2020, 15:23

Сегодня в Чечне проходят религиозные мероприятия в честь почитаемого в республике святого Кунта-хаджи Кишиева. Часть жителей Чечни и пользователей Instagram считают, что личность Кишиева во многом мифологизирована, и не согласны с установившейся в республике традицией почитания святых.

Как писал "Кавказский узел", день памяти Кунта-хаджи Кишиева отмечается в Чечне 3 января с 2009 года. В этот день проводятся различные религиозные мероприятия, а в 2018 году к этому дню было приурочено открытие реконструированных зияртов в трех населенных пунктах.

Кунта-хаджи Кишиев - чеченский исламский мистик и проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Его нередко называют "чеченским Ганди", поскольку он выступал за непротивление злу насилием и пассивное сопротивление, говорится в биографии Кишиева, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

По случаю дня памяти Кунта-хаджи Кишиева в Чечне проводятся религиозные обряды, в мечетях совершаются мавлиды (собрание мусульман, приуроченные к важным событиям) и зикры (молитва с повторением имени бога), сообщили в чеченском муфтияте.

«Сегодня все желающие жители республики имеют возможность совершить зиярт (паломничество) к могиле матери нашего великого шейха и устаза Кунта-хаджи Кишиева – Хеди в селении Эртан (Веденский район Чечни). Для этих целей министерством транспорта и связи республики выделен бесплатный автотранспорт - маршрутные автобусы, которые с 9 часов утра дежурят у мечетей в городах и районах республики», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Духовного управления мусульман Чечни.

По его словам, уже с утра могилу матери Кишиева посетили сотни человек. «Паломники из разных районов республики, соседних Ингушетии и Дагестана продолжают туда прибывать. Также люди едут в Шали, где на старом кладбище города похоронены мюриды Кунта-хаджи, которые были убиты в 1864 году, во время шествия с требованием освободить устаза. По всей республике совершаются религиозные обряды и обряды жертвоприношения», - рассказал сотрудник муфтията.

В январе 1864 года Кишиев был арестован и заключен царской администрацией в тюрьму, а затем отправлен в ссылку в Новгородскую губернию вместе с группой своих сподвижников. Тогда же в Шали царские войска расстреляли шествие мюридов шейха, требовавших его освобождения.

Жители Чечни и пользователи соцсети поспорили о личности Кишиева и способах его почитания

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Чечни и пользователи соцсети разделились в оценках деятельности Кунта-хаджи Кишиева, а также во мнении о необходимости совершать паломничество в его память.

«Мои дедушки и бабушки были очень религиозными людьми и постоянно рассказывали нам о Кунта-хаджи Кишиеве. По возможности они посещали зиярат его матери в селе Эртан. Они говорили, что наш народ сохранился только благодаря милости Аллаха и призыву Кунта-хаджи, иначе бы нас всех истребили, как некоторые другие народы Кавказа. Я тоже так считаю и неукоснительно следую их наставлениям – поминаю шейха в своих молитвах и несколько раз в год совершаю зиярат к могиле его матери», - рассказал местный житель Сахиб.

Грозненец Ибрагим считает Кишиева достаточно противоречивой личностью. «Призывать людей отказаться от газавата в разгар войны - это очень серьезно, за это он подвергался преследованию со стороны имама Шамиля. Но он заслуживает уважения хотя бы потому, что привел в ислам наших братьев – ингушей», - считает Ибрагим. Однако, по его мнению, личность Кишиева во многом мифологизирована. «Кунта-хаджи был действительно божьим человеком, проповедником, распространителем религии и устазом. Но его личность излишне мифологизирована, а это вызывает неприятие, особенно у молодежи. Отсюда и разногласия и споры», - уверен мужчина.

Местный житель Мовсар не согласен с заявлениями, что Кишиев до сих пор жив и распространяет ислам. «Это ересь чистой воды, сказки и небылицы, в которые многие, особенно молодежь, уже не верит. В Коране ясно говорится, что вечен только Всемогущий Аллах, а все живое – смертно. Если уж и пророки умирали, то как может быть живым один из сотен тысяч святых?» - отметил Мовсар.

Кунта-хаджи Кишиев родился в селении Мелч-Хи в Чечне, предположительно в 1830 году. Во время Кавказской войны он призывал чеченцев прекратить вооруженную борьбу, чтобы не быть уничтоженными. Шейх подвергался преследованиям как со стороны имама Шамиля, объявившего газават (священную войну) России, так и царской администрации. 3 января 1864 года Кунта-хаджи вместе с группой ближайших сподвижников был отправлен в бессрочную ссылку в Новгородскую губернию. Кунта-хаджи жив, говорят его мюриды, и продолжает совершать добрые дела, особо подчеркивая, что он не умер в ссылке, а скрылся, чтобы в определенный час вернуться.

Различные мнения вызвал и пост о мероприятиях по случаю дня памяти Кунта-хаджи Кишиева в Чечне на странице агентства «Чечня Сегодня» в Instagram. Пост опубликован 2 января, за 20 часов собрал 716 отметок «Нравится» и 13 комментариев, часть из которых написаны по-чеченски и переведены на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

«Пусть Всевышний примет ваше намерение», - в частности, пишет hbisaev. Пользователь makka5704 интересуется, будет ли в Ачхой-Мартановском районе транспорт для поездки к зияртам.

«А1узубилЛях1 (прибегаю к защите Аллаха), что вы делаете люди?», - написал beishar_mochh. «Не превращайте места захоронений (могилы) в места поклонения», - заметил batel_ingushetiya_06_95_, пост которого собрал 7 отметок «Нравится». «Я тоже собирался это сказать», - указал vremenniy13.

Последователями вирда (братства) Кунта-хаджи являются Рамзан Кадыров, а также большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни.

Напомним, в Чечне в июле проводятся и массовые мероприятия в честь дня рождения Кунта-хаджи Кишиева. Идеи Кунта-хаджи помогли жителям Кавказа не отказаться от веры в годы репрессий и атеистической пропаганды, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы.