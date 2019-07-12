Востоковеды рассказали о роли Кунта-хаджи в сохранении ислама на Кавказе

12 июля 2019, 23:14

Массовые мероприятия в честь дня рождения Кунта-хаджи Кишиева в Чечне организовывались с использованием административного ресурса, рассказали жители республики. Идеи Кунта-хаджи помогли жителям Кавказа не отказаться от веры в годы репрессий и атеистической пропаганды, указали опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы.

Шейх Кунта-хаджи Кишиев - один из самых почитаемых в Чечне святых. Последователями вирда (братства) Кунта-хаджи являются Рамзан Кадыров, а также большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни.

Кунта-хаджи Кишиев - чеченский исламский мистик и проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Его нередко называют "чеченским Ганди", поскольку он выступал за непротивление злу насилием и пассивное сопротивление, говорится в биографии Кишиева, опубликованной на "Кавказском узле". В 2010 году по указу Рамзана Кадырова 3 января объявлено Днем почитания Кунта-хаджи Кишиева.

По случаю 207-летия со дня рождения Кунта-хаджи Кишиева в мечетях Чечни 11 июля организовали чтение Корана, а в главной республиканской мечети "Сердце Чечни" выставили мусульманские реликвии. «Во всех крупных населенных пунктах с утра проводятся обряды жертвоприношения, с раздачей мяса малоимущим», - рассказали в муфтияте Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

С утра паломники посещали зиярат (усыпальницу) матери Кунта-хаджи Кишиева Хеды в Веденском районе Чечни, а во второй половине дня в мечетях крупных населенных пунктов проводились обряды мавлид и зикр (собрание мусульман и молитвы с повторением имени бога. - прим. "Кавказского узла"). Масштабные религиозные мероприятия прошли в Шали, где захоронены многие мюриды (последователи) Кунта-хаджи Кишиева, погибшие при столкновении с царскими войсками в январе 1864 года, добавил представитель муфтията.

В январе 1864 года Кишиев был арестован и заключен царской администрацией в тюрьму, а затем отправлен в ссылку в Новгородскую губернию вместе с группой своих сподвижников. Тогда же в Шали царские войска расстреляли шествие мюридов шейха, требовавших его освобождения.

Руководители общин мюридов обеспечивали явку людей в мечети для участия в религиозных обрядах, к участию приглашались последователи всех вирдов. «Имам мечети во время вечерней молитвы (10 июля) напомнил, что 11 числа отмечается день рождения Кунта-хаджи Кишиева, и все, кто имеет возможность и не будет занят какими-то срочными делами, не должны остаться в стороне от этого события», - рассказал местный житель Расул корреспонденту "Кавказского узла".

«Имам нас за день предупредил, что в четверг, ко времени предвечерней молитвы нужно будет быть у главной мечети, что там будут руководители республики, муфтий и приедут из других районов мюриды разных вирдов, чтобы совершить мавлид и зикр. Совершили коллективный намаз, потом муфтий прочел проповедь о нашем устазе (учителе), провели мавлид и зикр. Людей были тысячи», - сообщил участник религиозных мероприятий в Грозном Усман.

"Каждый туркх (глава общины мюридов) и имам заранее был уведомлен, что в Грозном и других местах 11 июля нужно будет провести мавлиды и зикры в память о Кунта-хаджи. Все общины должны направить максимально возможное число людей на такие мероприятия. Участие было обязательным. Участвовать в мавлиде или зикре в честь своего устаза - это, по большому счету, обязанность каждого мюрида, но элемент принуждения здесь тоже присутствует. Сверху дают указание в определенное время прибыть в определенное место, и оно должно быть исполнено», - заявил местный богослов Хасан корреспонденту "Кавказского узла".

Явка на религиозные мероприятия в Чечне и в прежние годы организовывалась административными методами. В 2015 году бюджетники Чечни заявляли о принуждении к празднованию дня рождения пророка Мухаммада. В 2016 году власти Чечни анонсировали самый массовый в России ифтар, а жители республики сообщили о принуждении к участию в этом мероприятии.

«Нам еще за несколько дней сказали. что 11 числа будет отмечаться день рождения нашего великого устаза Кунта-хаджи Кишиева, чтобы в этот день никто ничего не планировал, потому что во второй половине дня надо будет собраться и поехать в центр Грозного. Нас человек 30 собралось, из других мест и районов тоже приехало много людей. Разошлись уже поздно вечером», - рассказал грозненец Сахиб.

Востоковеды объяснили популярность учения Кунта-хаджи Кишиева

Личность Кунта-хаджи, его учение и практика его последователей помогли выжить исламу и мусульманам на Кавказе, как в царское, так и в советское время, указал замдиректора "Кунсткамеры", исламовед и арабист, профессор Ефим Резван.

«Невзирая на то, что Кунта-хаджи жил и умер в царское время, его учение имело большое значение для мусульман и в советский период. Он из плеяды людей, которые в условиях различной по сути реальности царской России и Советского Союза, смогли выработать линию поведения верующего, в которой утверждалось непротивление злу насилием, необходимость сохранения индивидуальной веры в рамках существующего режима с упором на внутреннее, а не внешнее. Он предложил сконцентрироваться на вере персональной, именно благодаря такого рода принципам религиозное мировоззрение и сохранилось. Именно благодаря таким людям, как Кунта-хаджи вера сохранилась, и мы видим сейчас заполненные мечети. И до сегодняшнего дня его позиция весьма современна, потому что и сейчас очень многих раздражает как себя ведут иерархи разных конфессий. А позиция при которой вера — это внутреннее состояние, очень выигрышная», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Позиция Кунта-хаджи по вопросу вооруженной борьбы не должна рассматриваться исключительно как «пацифистская», считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. «Призыв отказаться от участия в вооруженной борьбе имел свои резоны, но даже несмотря на это, в царской России Кунта-хаджи и его последователи не пользовались доверием. Имперская власть ненавидела «зикристов», как называли кунтахаджийцев, и вообще на суфиев смотрели подозрительно. Советская власть похожим образом относилась к суфиям, только в современной России суфийские тарикаты стали вдруг «традиционным исламом», - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Роль многих суфийских шейхов и исламских проповедников времен Кавказской войны в общественной памяти недооценена, поскольку их затмила личность имама Шамиля, считает востоковед. «Хотя сам Шамиль не был шейхом. Был например, шейх Джамалутдин (Казикумухский) — идейный вдохновитель и духовный наставник времен Кавказской войны. Но даже о нем не вспоминают, на память приходит только Шамиль, который сам был мюридом шейха», - отметил Ярлыкапов.

Кунта-хаджи считается миротворцем, его последователи всегда занимали активную гражданскую позицию, отметила старший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Макка Албогачиева.

«С периода повсеместного распространения ислама среди ингушей и чеченцев его учение представляет самый большой вирд и имеет наибольшее число сторонников. Причем на протяжении долгого времени число последователей его увеличивалось. Вероятно, идеи Кунта-хаджи оказались весьма близки менталитету людей в Чечне, в Ингушетии, а также в Андийском округе Дагестана и в Ахметском районе Грузии, где есть его проследователи. Среди вайнахов есть и приверженцы накшбандийского тариката, а не только кадирийского, но они немногочисленны и более закрыты для общества», - сказала Албогачиева корреспонденту "Кавказского узла".

Учение Кунта-хаджи способствовало объединению разных людей, не только на родовой, но и на духовной основе, и это можно считать его главной отличительной особенностью. «В годы гонений, к примеру, во времена депортации, многие люди находились в тяжелом положении, остались без родных и близких. И вот человек приходит на общий зикр, к своим духовным братьям, и находит там то, что не может найти нигде в окружающем его мире. Это очень важно для человека, и именно Кунта-хаджи оставил этот механизм. Поэтому этот вирд силен и его влияние по-прежнему велико. На праздники, на разных мероприятиях религиозных всегда вспоминают Кунта-хаджи, говорят о его роли для утверждения ислама на Кавказе», - считает Албогачиева.