Смерть Кунгаева вызвала дискуссию о справедливости наказания Буданову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор полковнику Юрию Буданову за похищение и убийство Эльзы Кунгаевой был мягче, чем срок Юсупу Темирханову, который убил Буданова, отметили пользователи соцсети, назвав такие решения судов несправедливыми. Они высказали соболезнования в связи со смертью отца девушки Висы Кунгаева.

Как писал "Кавказский узел", отец убитой полковником Будановым чеченки Эльзы Кунгаевой умер в Норвегии. Виса Кунгаев похоронен в родовом селении Танги-Чу, откуда военные весной 2000 года похитили Кунгаеву.

Юрий Буданов - бывший полковник российской армии и командир 160-го танкового полка. В июле 2003 года суд назначил Буданову десять лет заключения по делу о похищении и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Буданов вышел условно-досрочно в январе 2009 года, а 10 июня 2011 года был застрелен. 7 мая 2013 года Мосгорсуд признал виновным в убийстве Буданова Юсупа Темирханова, приговорив его к 15 годам строгого режима, говорится в материале "Убийство Юрия Буданова", опубликованном в "Справочнике" "Кавказского узла".

На странице "Кавказского узла" в Facebook* пользователи активно обсуждали судьбу семьи Кунгаевых и реакцию общества на смерть Висы Кунгаева, сообщение набрало 250 комментариев.

Обсуждение в основном сосредоточено на воспоминаниях о деле Эльзы Кунгаевой, фигуре Юсупа Темирханова и оценках судебных решений по этому делу. Значительная часть пользователей выражала соболезнования, обсуждала вопросы справедливости наказания.

Пользователи соцсети выразили соболезнования и сочувствие семье

«Вечная память этому мужественному человеку! И его замученной дочери!», - написала Zhanna Chkoidze.

«Как больно было смотреть на него и на жену. Сколько горя они хлебнули», - отметила Аминат Сатуева.

«Жил с болью в душе. И умер», - прокомментировал Артур Джамалов.

«Соболезнования семье и чеченскому народу» - отметил Pavel Pavel.

Комментаторы сочли несправедливыми решения судов по делам об убийстве Кунгаевой и Буданова

Отдельной темой стало обсуждение сроков наказания по делу Буданова и Темирханова, пользователи отметили, что вынесенные приговоры несправедливы.

Почему за убийство девушки дали 10 лет, а за убийство убийцы - 15? Разве это справедливый суд?

«Буданову 10 лет, а Темирханову 15. Какой справедливый приговор», - заявила Аваскан Мурзаева.

«За похищение и убийство девочки дали 10 лет, а за убийство этого преступника дали 15 лет», - возмутилась Людмила Тарба.

«Почему за убийство девушки дали 10 лет, а за убийство убийцы - 15? Разве это справедливый суд?», - написал Roman Yazev.

Часть пользователей высказывалась о системе правосудия в России.

«Российское правосудие никогда не славилось честностью и непредвзятостью», - отметил Kurman Kipkeev.

«Как работает правовая справедливость в России - русскому Буданову за похищение, изнасилование и убийство дали 10 лет», - написал Данияр Жунисов.

«Осудили бы по всей тяжести закона, никто бы не стал его убивать», - высказал мнение Иван Иванович Кужеливский.

Согласно чеченским адатам страница трагедии и убийства Эльзы Кунгаевой не перевернута

Некоторые пользователи обращались к теме адатов и традиций.

«Согласно чеченским адатам страница трагедии и убийства Эльзы Кунгаевой не перевернута», - считает Саид-Хусен Мадаев.

«После преступления все поняли, что Буданов не жилец», - написал Ринат Амирханов.



«Буданов спрятался в тюрьму, думал его забыли», - отметил Жұбан Нұрмұханбет.

В 2018 году Виса Кунгаев приезжал в Чечню на похороны Юсупа Темирханова, который был осужден за убийство Юрия Буданова и умер в колонии. Поминки Темирханова в селении Гелдаган, по словам его родственника, посетили десятки тысяч человек, в том числе из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Грузии. За семь лет до этого Кунгаев, живший в Норвегии, сообщил "Кавказскому узлу", что узнал об убийстве Буданова из сообщений СМИ и не считает это местью за Эльзу Кунгаеву. "За нее мстить только я должен", - пояснил отец убитой.

Отдельные участники обсуждения называли Темирханова символической фигурой.

«Темирханов - герой», - написал Борис Осадчий.

«Защитник чести всего Кавказа, Юсуп Темирханов», - отметил Акиф Абдуллаев.



Смерть отца убитой девушки вызвала скорбь

Участники обсуждения вспоминали историю семьи Кунгаевых.

«Сердце разрывается от их истории», - написал Artur Pirazhkov.

«Сколько горя на земле», - отметила Акжибек Дюсембаева.

«Какой жестокий и несправедливый мир», - прокомментировала Aniko Arshakovna.

Ряд пользователей ограничивался краткими репликами памяти и скорби.

«Помним», - написал Батыр Закиров.

«Покойся с миром», - отметил Vuqar Vahidzade.

«Пусть земля ему будет пухом», - добавил Темирлан Барадусов.

«Пусть Всевышний примет в раю его душу», - написал Марат Абдулов.

Ряд пользователей вспоминал адвоката Станислава Маркелова, который представлял на суде интересы семьи Кунгаевых

«Все меньше живых, что знают правду, вот адвоката потерпевших Стаса Маркелова нет уже 15 лет» - написал Грегор Борисов.

После убийства Маркелова озвучивалась версия о причастности Буданова

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, отбывшего срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В деле Буданова Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой".

Маркелов вел многие резонансные дела, связанные с Чечней, ему нередко угрожали, в связи с резонансными делами, которые он вел. В начале января 2009 года, по словам Висы Кунгаева, Станиславу Маркелову неоднократно грозили расправой, если он не перестанет заниматься делом Буданова и опротестовывать от имени семьи Кунгаевых судебные решения о досрочном освобождении Юрия Буданова.

Виса Кунгаев озвучивал версию о причастности Буданова к убийству адвоката. "У меня нет сомнений, что это связано с делом Буданова. Еще на суде Буданов сказал Маркелову: "Я тебе, пацан, откручу голову". По его словам, "у Буданова есть сторонники". "Это заказ Буданова, я уверен на 100%. Ведь когда он был в тюрьме, угроз Стасу не было, он спокойно жил в Москве. Как только он вышел – Стаса убили", - сказал Кунгаев "Кавказскому узлу" в январе 2009 года.

Аналогичную версию высказывал и правозащитник Лев Пономарев (внесен в реестр иноагентов), который также подтвердил сообщения об угрозах адвокату. "У следствия должно быть две версии": "Первая - месть за Буданова. Возможно, этот человек был на пресс-конференции, и услышанное заставило его выстрелить. Убийство в людном месте не выглядит как подготовленное". Вторая версия, как заявил Пономарев, связана с местью неонацистов:.

Евгения Хасис после освобождения объяснила мотивы убийства Маркелова

Евгения Хасис, которая отбыла срок по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, после освобождения признала вину в убийстве адвоката.

“Я признаю свою вину в соучастии в убийстве Станислава Маркелова. По приговору суда, я не виновна в убийстве Анастасии Бабуровой”, - сказала Хасис в трехчасовом интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном в декабре 2025 года.

Она объяснила свои мотивы для соучастия в преступлении, но не высказав сожаление или раскаяние в связи с убийством адвоката.

“Маркелов не был просто адвокатом. Маркелов был адвокатом и общественным деятелем, достаточно громким на тот момент, громко заявляющим о своих идеологических взглядах. Это был яркий представитель так называемой либеральной движухи того времени. И темы, которые выбирал для себя Маркелов, были непростые, были затронуты темы, которые болезненно воспринимались большой частью общества, в частности, касаемо чеченской кампании”, - заявила Хасис.

Хасис подтвердила, что участие адвоката в деле полковника Юрия Буданова “задевало” ее.

“Буданов не признавал, что он совершал военное преступление, он выполнял боевое задание, защищая собственную родину. И эта позиция Буданова, с моей точки зрения, абсолютно четко и правильно сформулирована. Почему я, как патриот, должна ставить под сомнение слова боевого полковника, который день и ночь находится на передовой? Почему я должна верить Маркелову, который сидит на диване и пьет кофе, слушать его мнение, а не мнение полковника Буданова?” - рассуждает Хасис.

Она добавила, что сожалеет из-за гибели Анастасии Бабуровой. “Мне искренне глубоко жаль ее и ее родных. Она не должна была пасть жертвой в тот день”, - заявила Хасис.