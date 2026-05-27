01:37, 27 мая 2026

Ушел из жизни отец Эльзы Кунгаевой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отец убитой полковником Будановым чеченки Эльзы Кунгаевой умер в Норвегии. Виса Кунгаев похоронен в родовом селении Танги-Чу, откуда военные весной 2000 года похитили Кунгаеву. 

Как писал "Кавказский узел",  в 2018 году Виса Кунгаев приезжал в Чечню на похороны Юсупа Темирханова, который был осужден за убийство Юрия Буданова и умер в колонии. Поминки Темирханова в селении Гелдаган, по словам его родственника, посетили десятки тысяч человек, в том числе из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Грузии. 

Юрий Буданов - бывший полковник российской армии и командир 160-го танкового полка. В июле 2003 года суд назначил Буданову десять лет заключения по делу о похищении и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Буданов вышел условно-досрочно в январе 2009 года, а 10 июня 2011 года был застрелен. 7 мая 2013 года Мосгорсуд признал виновным в убийстве Буданова Юсупа Темирханова, приговорив его к 15 годам строгого режима, говорится в материале "Убийство Юрия Буданова", опубликованном в "Справочнике" "Кавказского узла".

О том, что в Норвегии умер Виса Кунгаев, сообщила на своей странице в социальной сети руководитель корреспондентского пункта по СКФО социально-правового телеканала "Право-ТВ" Асет Мальсагова. 

По информации Мальсаговой, тело Кунгаева отправили в Чечню, чтобы похоронить в родовом селе Танги-Чу. Журналистка призналась, что во время общения с Кунгаевым ей “всегда было больно и стыдно за все человечество”. “А он достойно прошел испытание, которое не дай Аллах ни одному отцу на свете”, – написала она. 

Авторы десятков комментариев под публикаций Мальсаговой выразили свои соболезнования в связи со смертью Кунгаева. Правозащитница Фатима Газиева в своем комментарии напомнила, что “семья Кунгаевых прошла через тяжелейшие испытания”.

“Висита Кунгаев вместе с адвокатом Хамзаевым, правозащитниками и неравнодушными людьми добивались справедливости и смогли добиться наказания виновного. Сам Висита подвергался угрозам, давлению со стороны спецслужб и различных структур власти”, – написала она, подчеркнув, что Кунгаев “в лице своей дочери защищал честь и права всех чеченских женщин”. 

Комментарий Газиевой о смерти Кунгаева был опубликован также в одном из сообществ, посвященных Чечне. “Бывал я в их семье, когда после трагедии с дочерью вынуждены были перебраться в палаточный лагерь в Ингушетии. Прекрасный был человеком, как и вся его семья. Не смотря на свалившееся на них огромное горе не сдался, искал справедливого возмездия в отношении преступника”, – написал в комментариях Musa Sadulayev. 

В 2009 году, когда в Москве был убит адвокат Станислав Маркелов, полиция в Норвегии обеспечила семье Кунгаевых охрану. “Они видят, что среди белого дня в центре Москвы убит мой адвокат. Они взяли нас под охрану”, – цитировала слова Висы Кунгаева “Новая газета”.

Адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов который активно добивался отмены решения об освобождении Буданова по УДО, был застрелен спустя три дня после того, как тот вышен на свободу. В момент убийства Маркелов возвращался с пресс-конференции о досрочном освобождении Буданова, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии бывшего полковника. 

Убийство Буданова в 2011 году Виса Кунгаев прокомментировал словами: “Собаке – собачья смерть”, информировал “Коммерсант”.

"Это не месть за Эльзу Кунгаеву. За нее мстить только я должен. Но если бы я хотел это сделать, я бы по судам не ходил. Я законопослушный человек", – заявил Кунгаев "Кавказскому узлу". 

Посетив в 2018 году похороны Юсупа Темирханова, Кунгаев заметил, что его род в долгу перед Темирхановыми. "Мы все от моего имени, моих братьев и сельчан выражаем соболезнование. Мы в бесконечном долгу перед вами и готовы умереть за вас. Гелдаган должен гордиться им [Юсупом], и я уверен, что он получит от Всевышнего свою награду", – сказал он. 

Отец Эльзы Кунгаевой, покинул похороны Юсуфа Темирханова после того, как Магомед Даудов, ныне глава правительства Чечни, что-то шепотом сказал ему, писал 5 августа 2018 года чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов*. "По свидетельствам очевидцев, отец убитой девушки Виса Кунгаев поменялся в лице после слов Лорда и больше на похоронах его не видели", – указывал Абдурахманов* в своем Telegram-канале. 

В день похорон глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о непричастности Темирханова к убийству Буданова. При этом Кадыров признал, что обвинительный приговор сделал Темирханова народным героем, "отомстившим за поруганную честь" и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.  7 августа власти Чечни организовали собственные поминки по Темирханову, на них пришло значительно меньше людей, сообщили местные жители. На траурных мероприятиях по Темирханову, которые прошли за пределами России, звучала резкая критика политики федерального центра и руководства Чечни.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
