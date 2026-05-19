Дома и дороги подтоплены в Чечне после обильных осадков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее пяти жилых домов подтоплено в чеченском селе Алхан-Юрт после обильных дождей. Повреждения дорог и домов зафиксированы также в Шаройском и Шалинском районах республики.

Обильные осадки, прошедшие на территории Чечни, привели к подтоплениям как минимум в четырех районах республики.

Так, в селе Алхан-Юрт Урус-Мартановского района подтоплены пять домов. Помощь местным жителям оказывает муниципалитет, сообщило сегодня управление МЧС по республике. В ведомстве отметили, что штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды действует в Чечне с 19 по 20 мая.

В Шаройском районе после сильных дождей повреждены дома и дороги: из-за подтоплений возникли трещины в стенах зданий и на дорожном полотне, также есть угроза схода селей, передает со ссылкой на главу муниципальной администрации Рамазана Магомедова информагентство "Чечня Сегодня".

Подтопления домов зафиксированы также в Шалинском и Итум-Калинском районах республики, там отмечается повышение уровня воды в реках, активизировались оползневые процессы, сообщило в свою очередь "Грозный-Информ".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Итум-Кале умеренный дождь. Такие же осадки прогнозируются и в ближайшие дни, 20, 21 и 22 мая. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

В связи с осадками часть жителей Урус-Мартановского и Надтеречного районов, а также Аргунского округа и Грозного осталась без света, энергетики работают в режиме повышенной готовности, восстанавливая электроснабжение, отмечает "Интерфакс-Юг".

Сейчас умеренные осадки в виде дождя продолжаются в Шатойском районе, в остальных районах осадки прекратились, передает со ссылкой на МЧС Чечни "ТАСС-Кавказ".

В марте и апреле от наводнения в Чечне, по данным властей, пострадали 3235 домов и 92 социально значимых объекта. Повреждено более 500 участков дорог, 55 мостов и восемь гидротехнических сооружений. К 27 апреля власти Чечни получили от жителей республики более 29 тысяч заявлений на возмещение ущерба от наводнения. 30 апреля глава правительства республики Магомед Даудов озвучил данные, что порядка полутора тысяч человек было эвакуировано из зоны подтоплений, а 863 дома получили повреждения или полностью разрушены.

Для семей, которые полностью лишились жилья, менее чем за полтора месяца были возведены 143 дома в Новом Беное и Гудермесе. Власти отчитались о "молниеносном" завершении стройки, хотя качественное строительство кирпичных коттеджей обычно занимает как минимум несколько месяцев. У жителей есть много претензий к качеству такого жилья, сообщил "Кавказскому узлу" активист.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".