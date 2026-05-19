Быстрое расселение подтопленцев в Чечне породило сомнения в качестве новых домов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Чечни отчитались об окончании строительства домов для пострадавших от наводнения менее чем за полтора месяца, хотя качественное строительство кирпичных коттеджей обычно занимает как минимум несколько месяцев. У жителей есть много претензий к качеству такого жилья, сообщил активист.

Как писал "Кавказский узел", в Новом Беное и Гудермесе построены 143 дома для семей, дома которых разрушены во время наводнения, в них будут переселены около 800 человек. О начале строительства этих домов Рамзан Кадыров объявил 30 марта. Жители Чечни, имущество которые пострадало, все еще ждут компенсаций, сообщил читатель "Кавказского узла".

По данным властей, в Чечне от наводнения пострадали 3235 домов и 92 социально значимых объекта. Повреждено более 500 участков дорог, 55 мостов и восемь гидротехнических сооружений. К 27 апреля власти Чечни получили от жителей республики более 29 тысяч заявлений на возмещение ущерба от наводнения. 30 апреля глава правительства республики Магомед Даудов озвучил данные, что порядка 1,5 тысяч человек были эвакуированы из зоны подтоплений, а 863 дома получили повреждения или полностью разрушены.

Сроки строительства новых домов для жителей Чечни, лишившихся жилья в результате наводнения, вызывают у специалистов отрасли вопросы о качестве работ: дома были возведены в течение менее чем полутора месяцев. Опрошенные "Кавказским узлом эксперты просмотрели два видеоролика о строительстве, обнародованные властями Чечни 9 апреля и 1 мая.

Хотя технологии, позволяющие строить дома быстро, в теории существуют, на практике полутора месяцев для возведения кирпичных строений недостаточно, считает управляющий строительной компании GOODWOOD Александр Дубовенко.

"Там кирпичные дома строятся, построить такие дома за полтора месяца невозможно. Если очень постараться то можно за три месяца, но реальнее все-таки за 4-5 месяцев”, – сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Представитель Союза строителей Дагестана, в свою очередь, счел возможным качественное строительство такого жилья в сжатые сроки при условии применения современных технологий. “Тот же фундамент, например, сейчас не требует длительного времени высыхания, как это раньше было – 28 суток, чтобы бетон набрал полную прочность. И это не обязательно там, чтобы полную прочность набрать, там же нагрузки небольшие, так как возвели одноэтажные домики”, – сказал он.

По словам специалиста, современные присадки в бетон позволяют существенно сократить сроки его застывания. “Их добавляют для ускорения схватывания. Смеси и цемент теперь другие, их составы также изменились. Скорее всего, их испытывали, прежде чем нагрузку давать, – потому что если в фундаменте пусто, то домик развалится”, – пояснил представитель Союза строителей Дагестана.

“Молниеносное” строительство домов для подтопленцев в Чечне организовано в первую очередь для демонстрации картинки, а не для скорейшей помощи людям, уверен чеченский активист Ислам Белокиев*.

“Это в первую очередь политический и медийный проект, чтобы показать всем, что в республике якобы любые проблемы решаются быстро и эффективно. В реальности многие люди в Чечне годами стоят в очередях на жилье и так его и не получают. Даже среди пострадавших далеко не все получают полноценную компенсацию. А те, кто все-таки получает жилье, нередко сталкиваются с тем, что новая недвижимость меньше по площади, чем та, которую они потеряли, и расположена в менее престижных районах", – пояснил Белокиев*.

Читатель "Кавказского узла" с ником clifford ранее сообщил, что его знакомые, которые пострадали от наводнения, все еще ждут компенсаций "и не знают, на какие суммы могут рассчитывать". "У одного пострадавшего, живущего в Гудермесском районе, как и его односельчан, дом был полностью затоплен, мебель, бытовая техника пришли в полную негодность. У другого разрушилась стена летней кухни. Еще один рассказывал о том, что помимо повреждения жилья, его семья лишилась домашней птицы и нескольких овец унесенных потопом. Все подали необходимые на получение компенсаций документы и до сих пор ждут выплат", - подчеркнул он.

Столь высокие темпы строительства, по его мнению, практически всегда отражаются на качестве. "Используются максимально дешевые материалы, экономят на фундаменте, инженерных системах, электропроводке, вентиляции, водоснабжении. Часто не соблюдаются необходимые технологические сроки, включая усадку зданий. В результате спустя короткое время появляются трещины, сырость, плесень, проблемы с отоплением и электричеством. Есть много жалоб и на внутреннее качество таких домов: кривые стены, плохая планировка, неудобное расположение помещений (туалет в кухне, например), некачественная отделка. Экономия может доходить даже до армирования фундамента и армопоясов, что напрямую влияет на безопасность и долговечность здания", – отметил активист.

Он напомнил, что строительство ведется на бюджетные средства, но руководители республики, выдавая пострадавшим новые дома, преподносят их как свою личную заботу. "В основном речь идет о государственных программах и бюджетных средствах, но подается это так, будто жилье людям лично подарили представители власти. Поэтому вся эта история во многом выглядит как красивый фасад и отчетность для телевидения, а не как системное решение жилищных проблем населения", – резюмировал Белокиев*.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".