Кавказский узел

19:03, 22 мая 2026

Участник правозащитных миссий в Чечне объявлен иноагентом

Станислав Дмитриевский. Фото с личной страницы Станислава Дмитриевского в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский Минюст внес в реестр иностранных агентов правозащитника Станислава Дмитриевского*, который с 1995 года работал в зоне вооруженного конфликта в Чечне. 

Как сообщал "Кавказский узел", Станислав Дмитриевский* – правозащитник, участник юридических проектов и полевых миссий в зоне вооруженных конфликтов, в том числе в Чечне, руководитель проектов в Центре документации имени Натальи Эстемировой, в прошлом руководитель Общества российско-чеченской дружбы (ОРЧД). В феврале 2006 года был признан виновным в экстремизме и приговорен к двум годам лишения свободы условно за публикацию обращений Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева в газете "Правозащита" весной 2004 года. Осенью 2017 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Дмитриевскому* 13,6 тысячи евро за этот приговор. 

Газета  "Правозащита" издавалась Обществом российско-чеченской дружбы, Дмитриевский* был главным редактором издания. После приговора Дмитриевскому* Общество российско-чеченской дружбы было ликвидировано по решению суда - в закон "О неправительственных организациях" в 2006 году была внесена поправка, согласно которой осужденный за экстремизм не может быть главой НПО. В октябре ОРЧД было зарегистрировано в Финляндии, а в 2012 году Страсбургский суд коммуницировал жалобу ОРЧД.

Министерство юстиции РФ обновило сегодня реестр иностранных агентов, включив в него правозащитника из Нижнего Новгорода Станислава Дмитриевского*, ныне живущего в Грузии. 

По версии ведомства, Дмитриевский* участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов, а также организаций, признанных в России нежелательными. Он также “взаимодействует” с одной из таких организаций, отметил Минюст. 

Решение о включении в реестр обосновывается также тем, что Дмитриевский* выступал против военных действий на территории Украины. Кроме того, он “распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике”, говорится в сообщении на сайте министерства.

Сам Дмитриевский* пока не прокомментировал новый статус, присвоенный ему Минюстом РФ – на активной странице правозащитника в социальной сети по состоянию на 18.55 мск сегодня нет публикаций, посвященных этому решению.

Станислав Дмитриевский впервые отправился в составе полевой миссии в Чечню в январе 1995 года, вскоре после начала Первой чеченской войны. “Я хорошо помню это интуитивное чувство, что там происходит что-то очень важное, что решается судьба страны”, – вспоминал правозащитник. 

Дмитриевский с коллегой 16 января 1995 года добрались на санитарной машине из Ингушетии до Чечни, где их задержали чеченские ополченцы. Два дня они провели в одном из чеченских сел, а затем несколько дней в Грозном, писал в своей книге о Борисе Немцове журналист Михаил Фишман*. 

“У меня был шок. Мы попали в самое пекло. Это был 3D-фильм про Сталинград. В первый день было такое ощущение. На второй день стало страшно”, – приводит он слова Дмитриевского*.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
