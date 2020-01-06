Исламоведы разъяснили смысл высказываний муфтия Чечни о Кунта-хаджи Кишиеве

06 января 2020, 20:55

Утверждения о бессмертии и сверхъестественных способностях чеченского проповедника Кунта-хаджи Кишиева укладываются в суфийскую доктрину, но вступают в противоречие с ортодоксальным исламом, констатировали опрошенные «Кавказским узлом» российские исламоведы.

Во время религиозных мероприятий ко Дню памяти Кунта-хаджи Кишиева муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что шейх продолжает проповедовать ислам в мире. Часть жителей Чечни раскритиковали муфтия за высказывания о Кишиеве, заявив что это утверждение противоречит как историческим фактам, так и нормам ислама, а личность проповедника во многом мифологизирована.

Кунта-хаджи Кишиев - исламский проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Считается одним из 356 мусульманских святых, которые постоянно живут на земле, говорится в биографии Кишиева, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле". С 2009 года в Чечне 3 января отмечается День памяти Кунта-хаджи Кишиева. В этот день в республике совершаются религиозные обряды и паломничество к могиле матери Кишиева в селении Эртан. В число последователей вирда Кунта-хаджи входит Рамзан Кадыров и большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни.

Высказывания об особых способностях Кунта-хаджи Кишиева в целом соответствуют исламскому вероучению и принципам ислама, полагает исламовед Дмитрий Микульский, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук и профессор.

«Вообще, в исламе не существует единого центра, который был бы исключительным авторитетом. Исламская доктрина складывается из концепций, которые были разработаны различными учеными мусульманскими мужами. Согласно исламской доктрине, мусульманские святые или «друзья Божьи» обладают в силу своей праведной жизни и после смерти [способностью] по воле Божьей творить чудеса. Наверное, истинно утверждение о том, что Аллах поделился частью своего могущества с Кунта-хаджи», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Дмитрий Микульский.

Бессмертие Кишиева понимается не в буквальном смысле, разъяснил ученый. «Здесь имеется в виду, что Кишиев после своей физической смерти способен являться во снах к верующим людям и оказывать им помощь, творя чудеса по воле Божьей», - считает Микульский.

Исламовед при этом отметил, что о существовании общей позиции мусульманских духовных структур России на этот счет ему не известно. «В Чечне испокон веков вера в святых подвижников очень сильна, потому это высказывание соответствует тем представлениям и верованиям, которые распространены среди чеченского народа. Мне известно, что в Чечне было очень много святых, почитаются их гробницы. Кунта-хаджи - один из самых популярных, поэтому нет ничего удивительного в том, что глава Чечни является его адептом», - сказал Микульский, отметив, что Кишиев жил относительно недавно.

Кунта-хаджи Кишиев родился в селении Мелч-Хи в Чечне, предположительно, в 1830 году. Во время Кавказской войны он призывал чеченцев прекратить вооруженную борьбу, чтобы не быть уничтоженными. Шейх подвергался преследованиям со стороны как имама Шамиля, объявившего газават (священную войну) России, так и царской администрации. 3 января 1864 года с группой ближайших сподвижников был отправлен в бессрочную ссылку в Новгородскую губернию. Кунта-хаджи жив и продолжает совершать добрые дела, говорят его мюриды, подчеркивая, что шейх не умер в ссылке, а скрылся, чтобы в определенный час вернуться.

Вопросы о бессмертии праведников или наделении их божественными атрибутами противоречат ортодоксальной исламской доктрине, но в целом являются дискуссионными в исламском дискурсе, указал исламовед Леонид Сюкияйнен, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, заместитель председателя диссертационного совета при ИГП РАН, профессор Высшей школы экономики, член экспертного совета МВД России.

«Кроме книжных истин на абстрактных постулатах, существует реальная жизнь людей и реальный образ мусульман, которые живут на земле. Существование мусульманских сообществ в различных частях мира имеет свои особенности, приметы, наполнилось на протяжении веков своей спецификой. Очень часто уклад жизни мусульманских сообществ, кроме строгих, чистых исламских постулатов, включает многие местные традиции и обычаи», - сказал в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» Леонид Сюкияйнен.

По наблюдениям исламоведа, для Чечни и многих соседних регионов суфийские традиции стали органичной частью их представлений, мировоззрения, образа жизни. «В строгом смысле это действительно отходит от исламских стандартов, но это образ жизни, их традиции. Потому я бы не стал делать акцент на этом и тем самым сталкивать сторонников очень чистого, книжного ислама с теми, кто следует традиционному укладу, кто привык к этому, иначе получается раскол, распри, противопоставление одних другим», - объяснил он.

Ученый отметил, что спор о допустимости тех или иных представлений в исламе является «проблемой, существующей веками». «Кавказ отличается укорененностью суфийских традиций. В Урало-Волжском регионе это менее ощущается, но это характерно. Мусульманский мир - огромный, существует Юго-Восточная Азия, арабским мир, Турция, везде проблемы, по крайней мере, близкие к этой, стоят», - подчеркнул Леонид Сюкияйнен.

С абстрактно-теоретической точки зрения, наделение праведников божественными атрибутами, в том числе бессмертием, отклоняется от исламских догм, но "с точки зрения реальных земных ценностей вряд ли стоит противопоставлять одних мусульман другим", уверен эксперт. "Грозненская фетва в свое время вызвала серьезное противостояние одних и других, и до сих пор между собой они с трудом общаются. И здесь необходимо проявление большей гибкости и больший акцент сместить на основные ценности. Не все теологические споры надо делать предметом массовой дискуссии. Есть вопросы, которые обсуждаются узким кругом интеллектуалов, ученых», - считает Сюкияйнен.

По итогам исламской конференции "Кто они – последователи сунны?", прошедшей в Грозном с 25 по 27 августа 2016 года, была принята фетва, по которой истинными мусульманами признаются только последователи суфийского тариката. Сторонники салафизма в этой фетве названы опасными сектантами. В фетве говорится, что ее обязаны принять все мусульмане России. С критикой итоговых документов конференции выступили известные религиозные деятели России и арабского мира.

Леонид Сюкияйнен подтвердил, что по вопросам бессмертия праведников или наделения их божественными атрибутами нет единой позиции мусульманских духовных структур.

«Координационные структуры сейчас находятся в формальном статусе. Нет у нас единой позиции. Я привел пример грозненской фетвы, серьезно разъединившей наши Духовные управления мусульман. Нет у нас единой позиции по очень важным проблемам жизни мусульманского общества, не только теологическим, но и общественным, социальным, политическим. Это большая проблема. К сожалению, нет искреннего, дружного желания постепенно преодолевать проблемы, сохраняя возможность разных точек зрения. А исламская история всегда была наполнена разными позициями, и самой характерной чертой ислама является большое разнообразие взглядов, это всегда было, и сейчас есть. Потому стремление привести к единому знаменателю вряд ли к чему-то хорошему приведет», - заключил исламовед.

Личность Кунта-хаджи Кишиева, его учение и практика его последователей помогли выжить исламу и мусульманам на Кавказе как в царское, так и в советское время, заявили ранее "Кавказскому узлу" замдиректора "Кунсткамеры", исламовед и арабист, профессор Ефим Резван и старший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Макка Албогачиева.

Представление последователей Кунта-хаджи Кишиева о том, что он не умер, а скрылся, близко шиитскому представлению о «скрытом 12-м имаме», отметил старший научный сотрудник Института востоковедения, исламовед Михаил Рощин. «То, что он [Кунта-хаджи Кишиев] не умер, куда-то удалился, - это возможный вариант толкования. Что касается других суфийских течений - мне такой подход не известен, чтобы считали, что суфийский учитель ушел в укрытие», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам ученого, если смотреть исторически, то иранский шиизм и суфизм — это достаточно близкие течения. «Потому что мы знаем, что суфизм как раз исторически складывался на территории современного Ирака, а тогда они находились под единым управлением, это были времена халифата. В шиизме есть такое представление - считается, что «скрытый имам» ушел. Так считают, например имамиты, что 12-й имам скрылся, не умер, просто исчез, потому живого имама нет. Здесь же это особенность не кадарийского тариката, а вирда Кунта-хаджи, у них такое представление», - описал ситуацию ситуацию Михаил Рощин.

Он отметил, что в суфийских традициях родословная любого святого начинается от пророка Мухаммада. «Для сторонников суфизма их цепочки передач начинаются от пророка Мухаммада. С точки зрения классического суфизма пророк, Мухаммад будет считаться основателем любой сильсиля (цепи преемственности — прим. «Кавказского узла»). Кунта-хаджи считается скрытым аулией [святым]. В духовном мире такого рода представления, что живой шейх не нужен, поскольку есть шейх духовный, соответствуют суфизму», - сказал ученый.

Михаил Рощин также подтвердил отсутствие общей позиции религиозных лидеров мусульман России по трактовке ислама в версии последователей Кунта-хаджи Кишиева. «Общей позиции нет, по крайней мере, можно точно сказать, что чеченское ДУМ имеет свою позицию, которая, скорее всего, не будет соответствовать позиции московского ДУМ [под руководством] Гайнутдина», - рассказал Михаил Рощин.

Последователем учения Кунта-хаджи является Рамзан Кадыров и представители этого суфийского братства имеют большее влияние на религиозную сферу в Чечне, но и до того, во все времена, большинство чеченского населения являлись последователями именно этого направления в исламе, отметил Рощин. «Статистика показывает, что последователи Кунта-хаджи составляют большинство чеченского населения, это было и до Кадырова. Кадыров в этом случае является выразителем большинства. Можно сказать, что те, кто причисляет себя к кадарийскому тарикату, так или иначе восходят к Кунта-хаджи. Там были разные ученики, соответственно они вносили свои особенности, за счет этого сформировались некоторые другие вирды», - рассказал Михаил Рощин.

Он указал, что миссия Кишиева считается особой. «Он исчез, про остальных так никто не говорил, в этом плане есть разница. У баталхаджинцев есть особенность - они считают, что Батал-хаджи Белхороев был очень большой аулия [святой], самый высокий. С их точки зрения, он более значим, чем Кунта-хаджи, но факт его смерти они не отрицают», - добавил Рощин.

Борьба между разными суфийскими течениями имеет место в историческом разрезе, отмечает ученый. «Есть разные точки зрения. Наличие разных шейхов предполагается самой суфийской практикой, когда есть какие-то противоречия, и начинают говорить, что этот шейх — лжешейх, муташейх (от глагола ташайха — выдавать себя за шейха, фальшивый шейх). Такого рода борьба между разными суфийскими течениями имеет место. Но в зависимости от конкретики, например, для Дагестана многие шейхи, и самый известный Саид-эфенди Чиркейский, учили сразу по нескольким направлениям тариката. Они брали у разных течений - и шизилийский, и нахши-бандийский тарикат, и такого рода вещи возможны. Этот вирд [нахшибандийский] главный и в Ингушетии, хоть там и нет такого давления сверху», - заключил Михаил Рощин.

На "Кавказском узле" в разделе "Документы организаций" опубликован полный текст фетвы "О неотъемлемых признаках отличия истинного Ислама от заблуждений", принятой 27 августа 2016 года в Чечне. Также в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены материалы "Ваххабизм", "Суфизм", "Ислам в России".