Тумсо подверг критике слова муфтия Чечни о Кунта-хаджи Кишиеве

08 января 2020, 01:27

В заявления чеченского муфтия о бессмертии Кунта-хаджи Кишиева не верят даже его почитатели и последователи, заявил блогер Тумсо Абдурахманов.

Во время религиозных мероприятий ко Дню памяти Кунта-хаджи Кишиева муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что шейх продолжает проповедовать ислам в мире. Часть жителей Чечни заявила, что это утверждение противоречит как историческим фактам, так и нормам ислама, а личность проповедника во многом мифологизирована. Утверждения о бессмертии и сверхъестественных способностях чеченского проповедника Кунта-хаджи Кишиева укладываются в суфийскую доктрину, но вступают в противоречие с ортодоксальным исламом, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" российские исламоведы.

Кунта-хаджи Кишиев - исламский проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Считается одним из 356 мусульманских святых, которые постоянно живут на земле, говорится в биографии Кишиева, опубликованной на "Кавказском узле". С 2009 года в Чечне 3 января отмечается День памяти Кунта-хаджи Кишиева. В этот день в республике совершаются религиозные обряды и паломничество к могиле матери Кишиева в селении Эртан. В число последователей вирда Кунта-хаджи входит Рамзан Кадыров и большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, известный резкой критикой властей республики, прокомментировал высказывания Межиева о Кишиеве. Ролик "О сказочном кадыровском суфизме" продолжительностью 11 минут 46 секунд Абдурахманов опубликовал на своем YouTube канале 7 января, к 0.25 мск 8 января он набрал 15 190 просмотров и 524 комментария.

В начале видео блогер процитировал слова муфтия в переводе корреспондента "Кавказского узла": "Хаджи, да будет возвышена его святость, ходит по миру, призывает к религии ислам. Следы (его деятельности) в этом мире находятся, в этом нет никакого сомнения".

"Человек жил два или полтора века назад, - а он (Межиев) говорит, что этот человек жив по сегодняшний день", - подчеркнул Абдурахманов. Он процитировал в своем ролике видео выступления Межиева, сопроводив его слова субтитрами на русском языке: муфтий неоднократно подчеркивает, что Кишиев "и сегодня перемещается по земле", "перемещается по миру".

"Когда отец наших душ (Кунта-хаджи) будет возвращаться домой, то наши лица будут обелены (нам не за что будет стыдиться перед ним), благодаря нашему падишаху Рамзану-хаджи (Кадырову)", - следует из слов Межиева, переведенных на видео субтитрами.

Абдурахманов выразил удивление, что муфтий и сторонники Кадырова не видят необходимости в смене риторики. "От этого тошнит уже даже ваших последователей, даже тех, кто в основе придерживаются [...] вашего видения ислама. Даже они бывают шокированы тем, что вы говорите, потому что сегодня 21-й век, век технологий, информатизации, образования. Человек, не приходя к вам и не идя в библиотеку, может у себя дома с гаджета проверять любую информацию, достоверность любого хадиса, узнавать толкование отдельного аята или целиком Корана. [...] Молодежь уже не принимает эти сказки", - заявил Тумсо Абдурахманов.

Блогер в шутку предложил окружению Кадырова сценарий, как можно было бы отказаться от прежней риторики о возвращении Кунта-хаджи, не опровергая напрямую сделанных ранее утверждений. "Вам надо выехать из этой ситуации, потому что он не вернется. Это очевидно уже даже вашим сторонникам, над вами смеются даже ваши сторонники, последователи учения Кунта-хаджи", - добавил блогер.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2019 года муфтий Чечни проклял Тумсо Абдурахманова за резкую критику распространенных в республике суфийских обрядов. Блогер нарушил правила религиозного спора и оттолкнул от себя часть сторонников, считают исламоведы.