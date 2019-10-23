Критика суфизма сказалась на популярности Тумсо

23 октября 2019, 21:49

Муфтий Чечни проклял Тумсо Абдурахманова за резкую критику распространенных в республике суфийских обрядов. Блогер нарушил правила религиозного спора и оттолкнул от себя часть сторонников, считают исламоведы.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября блогер Тумсо Абдурахманов раскритиковал решение короля Иордании сделать муфтия Чечни Салах-хаджи Межиева членом Иорданской королевской академии потомков пророка. При этом Абдурахманов и часть его комментаторов с насмешкой отнеслись к приверженности Межиева к суфийским обрядам.

Муфтий Чечни Салах Межиев получил в Иордании не звание академика, а символическое членство в Институте исламской мысли, не дающее преимуществ в мусульманском мире, указали опрошенные "Кавказским узлом" арабисты и кавказоведы.

Тумсо продолжил критику суфизма

Резонанс и негативные отзывы собственных подписчиков дали Тумсо повод для новых высказываний на тему обрядов зикра и мавлида. "Ты этими словами задел многих", - зачитывает Тумсо сообщение одного из подписчиков на видео "Нравится вам это или нет, алкоголик лучше, чем суфий".

Блогер отметил, что муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев, которого он назвал "кадыровским пропагандистом", в споре с Тумсо решил опереться на поддержку суфиев. Это не сделает последователей суфизма лояльными чеченским властям, считает эмигрировавший из России Абдурахманов.

"Вы думаете, сюда что, в Европу, только сунниты бегут? Среди них есть и те же суфии, которые неплохо относятся к обрядам зикра и мавлида. <...> потому что от вас-то не спасается никто, от вашего беззакония. От поборов постоянных. <...> людей, употребляющих таблетки психотропные - это ведь могут быть и суфии - <...> этих людей также вы пытаете, бьете", - заявил Тумсо Абдурахманов, обращаясь к чеченским властям.

Блогер повторил, что называет "обряды зикра, где люди бегают, прыгают, скачут" - "свистопляской". "То, что вы делаете, является обрядом нововведенческим, запретным в исламе. Для меня любой человек, который алкоголик, который наркоман <...> - он для меня лучше, чем тот человек, который совершает обряды зикра, мавлида и так далее", - заявил Тумсо, пояснив, что приверженцы зикра и мавлида, "посягают на религию Всевышнего Аллаха".

Это видео, опубликованное 14 октября на Youtube-канале "Новости Тумсо", к 21.47 мск 23 октября собрало 53,2 тысячи просмотров и 671 комментарий. Мнения комментаторов относительно позиции Тумсо Абдурахманова разделились. На 474 "лайка" приходится 315 "дизлайков".

Суфизм - одно из направлений в исламе. Зикр - медитативная практика суфизма, заключающаяся в многократном повторении молитвенных формул при совершении определенных движений. Мавлид - праздник дня рождения пророка Мухаммеда, который, несмотря на критику ряда исламских общин, отмечает большая часть мусульманского мира. Непримиримыми противниками праздника являются ваххабиты в Саудовской Аравии, не признающие нововведений и порицающие активное участие в празднествах женщин, говорится в "Исламской энциклопедии" (islamist.ru).

Муфтият Чечни раскритиковал Тумсо

21 октября Тумсо опубликовал на своем Youtube-канале Abu-Saddam Shishani видео "Муфтият разбушевался", в котором рассказал о бурной реакции чеченского духовенства на сравнение совершающих мавлид и зикр с наркоманами и алкоголиками. "В прошедшую пятницу во всех мечетях говорили только обо мне, все проповеди пятничные были посвящены мне", - заявил Абдурахманов. По состоянию на 21.40 мск 23 октября это видео собрало 134,1 тысячи просмотров тысячи просмотров и 1815 комментариев. На 4,1 тысячи "лайков" приходится 432 "дизлайка".

18 октября муфтий Чечни посетил центральную мечеть имени Ахмата-хаджи Кадырова "Сердце Чечни" и в пятничной проповеди "рассказал о достоинствах возвеличивания Всевышнего через громкий зикр", сообщило в тот же день Духовное управление мусульман Чечни на своей странице в Instagram.

"Муфтий Чеченской Республики в резкой форме осудил "нелюдей", которые искажают зикр, считая алкоголиков, наркоманов лучше тех, кто совершает его, и называют это "свистопляской", - отмечается в публикации муфтията. Публикация сопровождается видео на чеченском языке. "Пророка так благословляют, а ты говоришь, что это свистопляска", - говорит муфтий, завершая свою речь словами "будь ты проклят, бесстыдник" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

По состоянию на 21.40 мск 23 октября эта публикация собрала 3,8 тысячи просмотров и 21 комментарий, авторы которых поддержали муфтия.

Житель Чечни записал видеообращение к Тумсо

21 октября в группе "ЧП Чечня" в соцсети Instagram появилось видео "Обращение к Тумсо от жителя Чечни", автор которого оскорбительно отзывается о блогере и просит пользователей соцсети распространять его видео. Мужчина с бородой и темных очках, одетый в футболку с надписью Musulmanin, поясняет, что недоволен критикой мавлида, зикра и сторонников этих обрядов. "Будь хоть немного мужчиной. Стань мужчиной, приедь на родину, и на своей родине здесь оспаривай. <...> Я не работник, не имею ни малейшего отношения к власти", - говорит он (перевод корреспондента "Кавказского узла").

К 21.40 мск 23 октября эта публикация собрала 3,2 тысячи "лайков" и 646 комментариев. Многие комментаторы иронически отнеслись к видеообращению. "Поезжай в эту Польшу и там одолей этого Тумсо", - написал fariza121. "Мерс (автомобиль "Мерседес". - Прим. "Кавказского узла") ему нужен", - написал bichaev_zelimkhan, намекнув на желание автора видео выслужиться перед чеченскими властями. "Хорошо, что я не Тумсо,что ты не мой враг, и мне не надо вести с тобой вражду", - изобразил испуг tamerlan_7676_. "Никакого конструктива, как и обычно. Очень жалкое зрелище", - прокомментировал пользователь xmao_086.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" чеченские активисты считают, что критика последователей суфизма оттолкнула от Тумсо определенную часть пользователей соцсетей. "Надо признать, что это задело очень многих, так как мюридизм в какой-то мере уже стал частью традиций народа. Так что здесь Абдурахманов нажил себе противников, даже из числа ранее ему сочувствовавших. В то же самое время сейчас в нашем обществе есть определенная прослойка - в большинстве своем это молодые люди, - которые придерживаются той же точки зрения, что и Тумсо. Но таких у нас принято называть "ваххабитами", и сегодня они лишены возможности открыто выражать свое мнение", - сказал житель Чечни Умар.

При этом заявления автора "Обращения к Тумсо от жителя Чечни" он всерьез не воспринял. "Что касается автора видео, который высказывается в адрес Тумсо, то это просто попытка самопиара. Авось, действительно, кто-то из больших начальников обратит внимание да вознаградит за усердие", - считает Умар.

"Вокруг Тумсо и на имени Тумсо сейчас пытаются играть и пиариться многие. Видео человека, что его теперь ругает, из этой самой обоймы. Тумсо высказал свое мнение о религии, и тут же на него все набросились с проклятиями, угрозами и оскорблениями", - отметила жительница Чечни Фатима.

Исламоведы назвали непродуктивной критику суфизма Абдурахмановым

Тумсо хорошо известно, что сейчас в Чечне преобладают последователи суфизма, который он столь жестко критикует, отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Поскольку он проживает вне пределов региона, он может позволять себе такие резкие высказывания, что вряд ли было бы возможно, живи он в Чечне", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

Старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов считает, что заявления Абдурахманова "переходят и границы религиозного спора, и моральные границы". "При споре, особенно религиозном, нельзя оскорблять противников, тем более сравнивая их с алкоголиками и наркоманами. Здесь же просто ругань без доказательств: в чем состоит оскорбление Аллаха и его религии во время зикра и мавлида?" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов.

Исламовед считает, что такая риторика неизбежно оттолкнет от Абдурахманова часть его аудитории из числа последователей суфизма. "Суфии давно ведут религиозные диспуты, в первую очередь с салафитами, с разными аргументами. Как правило, с обеих сторон соблюдаются приличия", - отметил ученый.

Риторику Абдурахманова счел непродуктивной и докторант факультета Ближневосточных исследований Мармарского университета (Стамбул), исламовед Ринат Мухаметов. "Делая сравнения существующих в некоторых народах и общинах спорных практик с алкоголизмом и наркоманией, никакой истины и пользы добиться невозможно. Смешивать вопросы суфизма, салафизма, зикра, мавлида, нововведений с личными отношениями и проблемами с тем или иным политическим режимом или политическим деятелем, поддерживающим, возможно, спорные практики - это очень вредно и еще больше углубляет проблему, делая ее еще менее разрешимой", - сказал Мухаметов корреспонденту "Кавказского узла".