Кадыров пообещал жителям Гикало переименовать поселок в Джамлейл-юрт

30 января 2020, 03:37

Глава Чечни посетил поселок Гикало и пообещал местным жителям переименовать населенный пункт в честь убитого боевиками главы поселковой администрации Джамлейла Элиханова. В поселке начато строительство новой мечети, которая будет названа в честь прадеда Кадырова Абдул-Кадыра.

Как писал "Кавказский узел", 26 января жители грозненского поселка, названного именем советского революционера Николая Гикало, предложили главе Чечни переименовать его в честь убитого боевиками главы поселковой администрации Джамлейла Элиханова. Кроме того, как сообщает ЧГТРК "Грозный", они попросили построить в поселке "мечеть имени Абдул-Кадыра сына Ильяса (прадедушки главы Чечни)".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики считают, что жители поселка выступили с инициативой переименовать его, так как не испытывают симпатии к революционеру Николаю Гикало, а желание прославить имя своего земляка характерно для жителей Чечни. Местные жители отметили, что глава поселковой администрации Джамлейл Элиханов, который был убит боевиками, и именем которого хотят назвать поселок, пользовался уважением среди сельчан.

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил поселок Гикало и встретился с местными жителями. Репортаж об этом был показан в ночных новостях телеканала "Грозный" 29 января.

Кадырова сопровождал муфтий республики Салах Межиев. Группе местных жителей был показан проект новой мечети, возведение которой планируется в поселке. Проект получил одобрение собравшихся. Рамзан Кадыров выразил благодарность за то, что мечеть предложено назвать именем его прадеда, отметив, что желал построить в республике семь мечетей и дать им имена семи своих предков.

Авторы репортажа утверждают, что мечеть, которая имеется в поселке, построена в 1991 году и рассчитана на 700 человек. Из-за нехватки мест для молящихся местные жители пристроили еще один этаж, но и его оказалось недостаточно.

В поселке Гикало живет более 10 тысяч человек. Поселок был назван в честь советского революционера и партийного деятеля Николая Гикало. Ранее местность, где располагается поселок, носила название Шовдане (Родники), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник местной администрации.

Муфтий Чечни забил в землю первую арматуру под строительство новой мечети. Ответственным за строительство назначен советник главы Чечни Амрудди Эдельгириев. Новая мечеть, как было отмечено, будет способна вместить около двух тысяч верующих. Кроме того, в поселке возведут медресе.

Кадыров встретился с братом убитого в 2001 году Джамлейла Элиханова Мусой. Он рассказал, что его брат был мюридом Кунта-хаджи Кишиева (к вирду (течению) которого относится и глава Чечни) и "товарищем Ахмата-хаджи".

Автор сюжета отметила, что Ахмат Кадыров был знаком с Джамлейлом Элихановым задолго до своего назначения на должность главы республики. Рамзан Кадыров объявил собравшимся, что работа по переименованию поселка "уже начата", и что вопрос будет решен в течение двух недель.

В интервью журналисту Муса Элиханов подтвердил, что жители поселка обратились к главе Чечни с просьбой построить новую мечеть и назвать ее именем Абдул-Кадыра, а также попросили изменить название поселка.

"Убитый – мой брат. В 2001 году нас вместе обстреляли, мой брат скончался рядом со мной. То, что поселок назовут Джамлейл-Юрт в честь нашего брата, погибшего в газавате - для нас большая честь, большая новость и большой подарок", - сказал он.

В завершение сюжета автор отметила, что визит Кадырова и принятые им решения "стали частью новой истории Чеченской Республики, в которой мечети не разрушают, а строят", а населенные пункты и улицы "называют именами актуальных для людей героев, а не революционеров из давно прошедшей эпохи".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители в целом положительно восприняли, как сообщение о строительстве новой мечети, так и новость о переименовании поселка.

"Радует, что мечеть нам новую построят. Также обещано решить проблемы в местной школе и детском садике, другие вопросы. Что касается переименования, то мне всегда хотелось, чтобы названия наших сел были на родном языке. Джамлейл-Юрт звучит намного лучше, чем "поселок Гикало", который в общем-то ничего хорошего ни нашей республике, ни нашему народу не принес", - сказал по этому поводу житель муниципалитета Магомед.

"Раз Рамзан (Кадыров) сказал, что в ближайшее время поселок переименуют в Джамлейл-Юрт, значит, так оно и будет. Главное, чтобы проблем с документами не было. Мы с 1 января считаемся уже жителями города Грозного, а не Грозненского района. Так что если уж и менять что-то, то лучше все сразу", - сказал житель поселка Ризван.

"Вообще-то историческое название местности, где сейчас находится поселок Гикало, было Шовдане, но Джамлейл-Юрт тоже подходит. Раз решили назвать поселок его именем, значит, он того заслуживает", - сказал по этому поводу местный житель Исраил.

Адвокат объяснил порядок переименования населенных пунктов

Основой для переименования поселка могут служить федеральные законы и нормативная база Чеченской Республики, а поводом – обращение жителей в орган местной власти, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Игорь Трунов.

"Это федеральный закон от 18 декабря 1997 года N152 " О наименованиях географических объектов", а точнее его девятая статья "Порядок присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов". Предложения о переименовании географических объектов могут вноситься органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также общественными объединениями, юридическими лицами, гражданами России. А сам порядок регулируется законом Чеченской Республики от 8 мая 2018 года N 16- РЗ "О порядке присвоения наименований географическим объектам или переименования географических объектов Чеченской Республики", - рассказал он.

По его словам, для того чтобы внести предложение о переименовании объекта, нужен перечень документов, в данном случае картографические материалы территории, на которой расположен географический объект; пояснительная записка с обоснованием необходимости переименования; предлагаемое наименование географического объекта и его обоснование на чеченском; сведения об органе, организации, общественном объединении, юридическом лице или гражданине, внесшем предложение о переименовании, и расчет затрат, необходимых для переименования географического объекта.

"Далее парламент Чечни рассматривает предложение и отправляет в правительство республики для проведения экспертизы расчетов необходимых затрат. После этого правительство дает письменное заключение. Парламент должен это опубликовать и в течение семи рабочих дней направить предложение о переименовании в орган муниципального образования, на территории которого расположен географический объект, для выявления мнения населения по этому вопросу. Мнение населения отражается в решении муниципального образования. После одобрения жителями вопрос возвращается в парламент, который на очередном заседании рассматривает предложение о переименовании и принимает решение об одобрении указанного предложения либо отклонении", - пояснил Трунов.

В мае 2019 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родное село Рамзана Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в честь отца главы республики в Ахмат-Юрт. 21 мая было объявлено, что сельчане единогласно поддержали эту идею. Некоторые жители республики и пользователи соцсетей сочли демонстративными заявления односельчан Кадырова о поддержке переименования села. Новое название населенного пункта говорит об укреплении в Чечне культа личности Кадыровых, сказала ранее директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. 12 июля стало известно, что депутаты парламента Чечни единогласно одобрили смену названия села.