Грозненцы попросили Кадырова переименовать поселок Гикало

26 января 2020, 13:37

Жители грозненского поселка, названного именем советского революционера Николая Гикало, предложили главе Чечни переименовать его в честь убитого боевиками главы поселковой администрации. Лучше назвать поселок историческим названием местности, возразили пользователи Instagram.

Видеообращение жителей грозненского поселка к главе Чечни опубликовано сегодня на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram. "Жители поселка Гикало Октябрьского района города Грозный обратились [...] с просьбой построить мечеть имени Абдул-Кадыра сына Ильяса (прадедушки Главы ЧР). А также переименовать поселок в честь Алиханова Джамлайла, который был главой посёлка и погиб от рук ваххабистов", - поясняется в аннотации к видео.

На кадрах видеозаписи показана группа мужчин. К главе Чечни от имени жителей поселка обращается пожилой седобородый мужчина. "Обращаемся к тебе с просьбой построить в нашем селе мечеть. Наша мечеть пришла в негодность, потрескалась, обветшала за две войны. Просьба, если у тебя есть возможность, построить мечеть, и мы хотели бы назвать ее в честь Абдул-Кадыра. [...] Другая просьба – наш поселок (называется) Гикало. Мы хотели бы поменять название Гикало. Хотели бы назвать в честь бывшего главы, если есть возможность", - сказал житель поселка, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В поселке Гикало живут более 10 тысяч человек. Поселок был назван в честь советского революционера и партийного деятеля Николая Гикало. Ранее местность, где располагается поселок, носила название Шовдане (Родники), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник местной администрации.

Публикация на странице ЧГТРК "Грозный" набрала к 13.35 мск 18,3 тысячи просмотров, под ней размещено 18 комментариев. Большинство из них содержат одобрение идеи переименования. "Пусть Аллах сделает благословенным это дело. Да поможет нам Аллах", - написал, в частности, пользователь maltsagov_a_x_95, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Аналогичная публикация на странице ИА "Чечня Сегодня" в Instagram набрала к 13.35 мск 20 комментариев. Авторы некоторых из них критически оценили идею жителей поселка. "А что Шовдане не нравится?" – написал, в частности, anaberti.legion. "Нормальное название, что его менять", - высказал свое мнение djeymsbond_1gazahmaev.

Житель Грозного Ваха усомнился в том, что поселку следует дать имя бывшего главы администрации Жамлейла (Джамлейла) Элиханова, убитого боевиками весной 2001 года. "Жамлейл Элиханов действительно был достойным человеком, погиб от рук бандитов. Но все же было бы правильным вернуть поселку его исконное название – Шовдане. А вот мечеть можно было бы назвать не в честь прадедушки Рамзана [Кадырова], а в честь Жамлейла, который тоже был богобоязненным и верующим человеком", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Грозном есть и другие поселки, названные в честь революционеров и советских коммунистов, напомнил сотрудник одной из НПО Чечни Салавди. "Есть поселок Катаяма, названный в честь японского революционера Сэна Катаямы, имеется поселок Войкова, названный в честь революционера Петра Войкова, одного из тех, кто был причастен к расстрелу царской семьи, есть поселки Кирова и Калинина... Решение о переименовании поселка Гикало может повлечь за собой цепную реакцию. Не исключено, что и жители этих поселков захотят сменить названия", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Петр Войков - революционер, советский политический деятель, дипломатический работник. Он был одним из тех, кто в июле 1918 года санкционировал расстрел последнего российского императора Николая II в Екатеринбурге. Он же совместно с членами Уральского облсовета в июле 1918 года принял решение о расстреле без суда и следствия членов царской семьи, отмечается в материале, размещенном на сайте фонда “Возрождение”, добивающегося переименования улиц и других объектов, названных именем Войкова.

Переименование населенного пункта – процесс непростой, сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одного из местных департаментов Марет. "Это не только изменение названия на карте. Это требует достаточно больших расходов, потому что нужно менять все документы, печати, штампы, заносить данные в реестр и так далее. Поэтому это достаточно длительный и серьезный процесс", – сказала она.

В России правила переименования населенных пунктов регламентируются федеральным законом "О наименовании географических объектов", принятым в 1997 году, рассказала в 2017 году "Кавказскому узлу" кандидат филологических наук, эксперт Ассоциации лингвистов-экспертов "Аргумент" Индира Нефляшева после того, как жители Владикавказа поспорили об инициативе активистов переименовать улицу, названную в честь Петра Войкова.

"Закон устанавливает процедуру присвоения наименований таким крупным объектам, как города, округа, районы, морские и речные порты. Полномочия по наименованию объектов внутри населенных пунктов, таких как улицы, площади, мосты, остановки транспорта, переданы на уровень местного самоуправления", - сказала Индира Нефляшева.

По ее словам, перед принятием решения местный совет народных депутатов, как правило, "должен узнать мнение населения о готовящихся изменениях". "В идеальном варианте проводятся местные референдумы либо общественные слушания. Если в городе существует топонимическая комиссия, то инициатива рассматривается и ею", - рассказала Нефляшева.

Напомним, что в мае 2019 года спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родное село Рамзана Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в честь отца главы республики в Ахмат-Юрт. 21 мая было объявлено, что сельчане на сходе единогласно проголосовали за переименование села. 12 июля стало известно, что депутаты парламента Чечни единогласно одобрили смену названия села.

Также в 2019 году два восстановленных участка в черте Грозного были названы в честь царского генерала Орцу Чермоева. Жители Грозного тогда раскритиковали решение назвать поселок в честь участника Кавказской войны.