Жители Грозного раскритиковали идею назвать поселок именем царского генерала

30 сентября 2019, 01:50

Власти Грозного приняли решение объединить два участка Октябрьского района и назвать новый поселок именем генерала Орцу Чермоева, участника Кавказской войны на стороне царской России. Местные жители раскритиковали это решение.

35-й и 56-й участки Октябрьского района Грозного, где уже несколько недель назад идут масштабные ремонтно-восстановительные работы, объединены в один поселок под названием Орцин-Мохк (земля, край Орцу). Новый поселок назван в честь первого чеченского генерала Российской армии Орцу (Арцу) Чермоева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» администрации чеченской столицы.

Орцу (Арцу) Чермоев (1825-1895) - чеченский генерал, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и Кавказской войны, кавалер высших степеней российских императорских орденов и военного ордена Святого Георгия. В 1984 году удостоен высочайшим указом императора титула князя, пишет "Чечня сегодня".

«Грозненской городской думой накануне принято решение объединить 35-й и 56-й участки города в один поселок под названием Орцин-Мохк. Поселок будет носить имя первого чеченского генерала Русской армии, участника Кавказской и русско-турецких войн Орцу Чермоева. Данное решение подготовлено в полном соответствии с федеральным и республиканским законами «О местном самоуправлении», а также принятым в сентябре 2017 года Грозненской гордумы Положением о порядке переименования улиц, площадей, муниципальных учреждений и установлением памятников, бюстов и так далее в городе Грозном», - сообщил сотрудник префектуры Грозного.

По его словам, в свое время в пригороде Грозного имелись два населенных пункта под названием Арцу-Юрт (село Орцу).

«Одно такое село находилось в сторону селения Чечен-Аул, а второе - на окраине нынешнего поселка Старая Сунжа в Грозном. Таким образом присвоение объединенному поселку названия Орцин-Мохк будет еще и восстановлением исторической справедливости», - уверен собеседник.

Жители Грозного назвали неудачным название нового поселка

Опрошенные «Кавказским узлом» грозненцы 29 сентября раскритиковали решение городских властей назвать поселок в честь Орцу Чермоева. Приведенные мнения не являются репрезентативной выборкой и отражают лишь частные взгляды.

«Орцу Чермоев в истории чеченцев фигура скорее отрицательная, чем положительная. Он больше «прославился» тем, что в 1877 году со своей «чеченской милицией» участвовал в подавлениях народного восстания против царских властей под руководством Алибека-хаджи Зандакского, Солтамурада Беноевского, Умы Дуева и Сулеймана Центороевского. Это известный факт. Так что идея назвать его именем новый поселок не совсем удачная», - полагает житель Грозного Саламу.

«Орцу был блестящим царским офицером, имел множество высоких наград, дослужился до звания генерала, был обласкан царской властью, получил дворянство и даже титул князя. Но для чеченцев он не является героем. Он командовал так называемой «местной милицией», которая терроризировала народ и подавляла народные восстания. Вот его сын Тапа (Абдул-Меджид) Чермоев пользовался гораздо большим уважением и авторитетом среди населения Чечни, чем его отец», - заявила жительница Грозного, историк по образованию Роза.

«Орцу или Арцу-Юрт, как мне рассказывали наши старики, существовал в царское время на окраине нынешнего селения Пригородное, которое теперь включено в состав Грозного вместе с поселком Гикаоло. Здесь в свое время был обнаружен и чурт (надгробный памятник) Орцу Чермоеву, который сегодня стоит на входе в Национальный музей в Грозном. Что касается личности генерала Орцу Чермоева, то отношение к нему было и остается неоднозначным. Оно больше отрицательное, чем положительное. Кому именно и зачем вдруг пришло в голову называть поселок в его честь, было бы интересно узнать», - сказал по этому поводу местный житель Адлан.

«Если городские власти решили объединить два наших участка в один поселок, то в принципе это можно понять и принять. Другое дело - как они хотят назвать этот поселок. Я думаю, этот вопрос следовало бы вынести на местный референдум или предложить населению самому дать название новому поселку. Так было бы справедливее. Я лично не хотел бы, чтобы поселок назывался в честь генерала царской армии. У нас есть немало известных героев Великой Отечественной, к примеру, которые заслуживают того, чтобы их имена носили улицы и поселки», - считает местный житель Исмаил.

«Нас пока что никто не спросил, хотим ли мы, чтобы поселок именовался Орцин-Мохком или как-то иначе. Конечно, поселок с именем лучше, чем какие-то номерные участки, но вот насчет названия следовало бы еще подумать и выбрать из нескольких вариантов наиболее приемлемый», - считает другой местный житель Кюри.

"Кавказская война - достаточно болезненная тема"

Этнолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов сказал 28 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что Кавказская война сама по себе неоднозначна, и до сих пор является достаточно болезненной темой.

На "Кавказском узле" опубликована справка о Кавказской войне.

«Например, целью войны называлось освобождение христианских народов Кавказа от османского владычества. В то же время были безвинно убиты множество черкесов, чеченцев, карачаевцев, лезгин и других представителей мусульманских народов Кавказа», - отметил он.

По словам Арутюнова, горское общество от черкесов до чеченцев и дагестанцев было расколото в годы Кавказской войны и после неё.

«Так, родные дети имама Шамиля, братья между собой: один стал российскими генералом, другой - османским генералом», - привел он пример.

И в настоящее время среди кавказских народов существуют разные мнения о тех или иных персонажах кавказской истории, указал он.

Арутюнов считает в целом неуместным установку на Кавказе памятников или наименование городов и местностей в честь тех, кто хоть и совершал подвиги, но был при этом участником завоевательной политики Российской империи.

«Это касается как русских по происхождению имперских военных - Ермолова, Лазарева, Архипа Осипова и других - так и кавказцев по происхождению, таких как Арцу Чермоев. Личные мнения в отношении них могут различаться. Но Российская Федерация - это федерация разных народов, и поэтому нужно проявлять тактичность и осторожность, избегая спорных или провоцирующих моментов. Надо стараться избежать официальной мемориализации этих имен. Тем более что можно найти и восстановить названия на местных, кавказских языках мест, которые когда-то были заменены русифицированными названиями», - отметил он.

По мнению Арутюнова, исторически Шамиль и Чермоев взаимосвязаны и амбивалентны.

«С одной стороны - прекрасные военачальники, с другой - совершали действия, которые могут быть оценены негативно», - полагает Арутюнов.

Власти используют исторические имена в политических целях

Профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников, в свою очередь, не видит чего-то неожиданного в использовании имени чеченского генерала на русской службе

«Возможно использование любых имен в разных ипостасях. Например, культ имама Шамиля в разное время принимал необычные формы. И вряд ли бы сам Шамиль положительно к этому отнёсся. В позднесоветское время образ Шамиля был переосмыслен в категориях дружбы народов... Затем, в постсоветское время, Шамиля стали называть героем джихада. В годы Первой российско-чеченской войны в 1990-х гг. имама Шамиля выдвинули как общекавказского героя, предводителя сопротивления России и т. п. Когда в Ичкерии хотели ввести собственную валюту, то намечалось изобразить на банкнотах имама Шамиля, а также шейха Мансура и других участников Кавказской войны», - рассказал он корреспонденту.

Что касается личности Арцу Чермоева, то он, по мнению Бобровникова, несопоставим по значимости и не равноценен Шамилю.

«Арцу Чермоев - не уровня Шамиля. Даже не уровня таких персон, как Хаджи Мурат или кто-то из наибов Шамиля в Чечне или в Дагестане, и менее известен, чем какой-то из деятелей времен Кавказской войны», - считает он.

Использование властью имен исторических персон, по мнению Бобровникова, это не столько история, сколько историческая политика, когда историю применяют в политических целях.

«Причем это не особенность чеченских политиков. Во всем мире и демократические, и недемократические политики - все в своих целях обращаются к тем или иным историческим именам», - подчеркнул он.

Напомним также, что в мае спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родное село Рамзана Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в честь отца главы республики в Ахмат-Юрт. 21 мая было объявлено, что сельчане на сходе единогласно проголосовали за переименование села. 12 июля стало известно, что депутаты парламента Чечни единогласно одобрили состоявшуюся в мае смену названия села.