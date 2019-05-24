Радость жителей Ахмат-Юрта от переименования села вызвала недоверие в Чечне

24 мая 2019, 14:27

Односельчане Рамзана Кадырова рассказали, что давно хотели переименовать село в Ахмат-Юрт и гордятся тем, что Хоси-Юрт теперь носит имя отца главы Чечни. Некоторые жители республики и пользователи соцсетей сочли эти заявления демонстративными.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родное село Рамзана Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в честь отца главы республики. 21 мая было объявлено, что сельчане на сходе единогласно проголосовали за переименование села. Название над въездом в село было заменено на "Ахмат-Юрт". В тот же день Рамзан Кадыров подчеркнул, что село переименовано по требованию жителей Хоси-Юрта.

Село Хоси-Юрт основано во второй половине XIX века и названо именем первого старшины, который был приглашен жителями из селения Ойсхара, говорится в справке "Кавказского узла" "Центарой (Хоси-Юрт)".

23 мая на YouTube-канале государственного информагентства "Чечня Сегодня" было опубликовано видео "Жители Ахмат-Юрта рассказали, как относятся к переименованию села". В пятиминутном ролике несколько односельчан главы Чечни рассказали, что давно ждали переименования села в Ахмат-Юрт.

"Это гордость и честь для нашего села... Мы должны это одобрить… Наша обязанность на пути Ахмата-хаджи", - сказала на видео одна из жительниц села, чьи слова перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла". На русском языке женщина уточнила, что вопрос о переименовании села обсуждался "на протяжении 15 лет". "Я очень горда. Я счастливый человек", – подчеркнула она.

"Давно [мы] этого хотели, потому что село заслуживало это имя. Благодаря ему (Ахмату Кадырову) люди получили свободу... От имени Ахмат-Юрта скажу всем спасибо", - сказала на видео другая жительница села.

Односельчанин Ахмата Кадырова в репортаже положительно отозвался о представителях семьи и рода Кадыровых и подчеркнул, что назвать село в честь Ахмата Кадырова "следовало давно".

Еще одна жительница Ахмат-Юрта заявила на видео, что решение о переименовании было общим. "Все этого захотели, собрали всех, это общее решение... Я горжусь Ахматом-хаджи, и что село [в честь] Ахмат-хаджи назвали, это честь. Это большая честь. Жители села согласны", - поделилась женщина.

Переименование села в честь Ахмата Кадырова свидетельствует об укреплении в Чечне культа личности Кадыровых, сказала ранее директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. Ее точку зрения разделили некоторые жители Чечни.

По состоянию на 14.27 мск видео набрало более 5,5 тысячи просмотров, под ним опубликовано 60 комментариев. Авторы некоторых из них поставили под сомнение искренность героев репортажа.

"Что же вы 10 лет назад не вышли на митинг за изменение названия", - иронически написал на чеченском языке пользователь под ником *Black Wolf*, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"А попробуй они сказать, что они недовольны", - прокомментировал пользователь под ником "Это я".

"Вы их (жителей Ахмат-Юрта) запугали или купили?" - задался вопросом Rex Mundi.

Авторы некоторых комментариев заступились за сельчан. "Их село, [имеют право] назвать, как хотят", - написал на чеченском языке пользователь "Умар Чеченский", слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Местное телевидение в последние дни неизменно уделяет внимание теме переименования Хоси-Юрта в Ахмат-Юрт, обратили внимание жители Чечни. "Это самая сейчас обсуждаемая тема. Люди по-разному к этому относятся, негатива много, конечно... Наверное, поэтому в новостях в последние дни каждый раз показывают сюжеты о том, что все приветствуют переименование села в Ахмат-Юрт", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Ризван.

23 мая на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный" опубликован видеорепортаж "В Ахмат-Юрте прошли религиозные обряды в честь переименования населенного пункта". На коллективный зикр в село приехали "сотни представителей различных вирдов" из всех районов Чечни, говорится в репортаже.

В Ахмат-Юрте 22 мая состоялись массовые религиозные обряды по случаю переименования села, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" богослов Али. "Собрались в местном спорткомплексе. Мюридов было очень много, все вирды были представлены, приехали из самых разных районов. Коллективный ифтар для участников был организован", - сообщил он сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

"И шествие это за переименование Хоси-Юрта в Ахмат-Юрт в новостях показывали. И мавлид с зикром, что по этому поводу был позавчера (22 мая). Вчера Рамзан Кадыров по этому вопросу высказывался во время проведения «последнего звонка» в своем селе, это тоже в новостях было. Посыл был такой – критикуют присвоение селу Хоси-Юрт имени Ахмата Кадырова только какие-то отщепенцы, а вся республика это приветствует", - сказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Фатима.

"Сами власти своими заявлениями и создали ажиотаж вокруг этой темы... Конечно, критика и негласное обсуждение этой темы будет, у каждого есть свое мнение по этому поводу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Сахиб.

Имя Ахмата Кадырова носят центральные площади и улицы многих городов и райцентров Чечни. Также его именем названы мечеть "Сердце Чечни", республиканский фонд, полк Росгвардии, страйкбольный клуб, стадион в Грозном и футбольный клуб, ранее носивший имя "Терек". На проспекте Ахмата Кадырова в центре Грозного строится 400-метровая башня, названная "Ахмат-тауэр".

Напомним, что в 2005 году депутаты парламента Чечни предложили переименовать город Грозный в честь Ахмата Кадырова. Рамзан Кадыров, который тогда исполнял обязанности премьер-министра республики, не поддержал эту идею. "Если мы хотим увековечить память [Ахмата] Кадырова, то самый лучший метод - это восстановить находящийся в развалинах Грозный", - сказал тогда Рамзан Кадыров.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Ахмата Кадырова и Рамзана Кадырова.