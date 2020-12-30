Кадыров символически укрепил власть в Чечне чествованием сына

30 декабря 2020, 23:04

Присвоение спорткомплексу в Бачи-Юрте имени сына Рамзана Кадырова говорит о попытке укрепить его режим в Чечне, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Кадыров объявил наследника, что может привести как к объединению элиты вокруг него, так и к появлению конкурентов в борьбе за власть, предположил сотрудник МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря Минспорта Чечни отчиталось о торжественном открытии физкультурно-спортивного комплекса в селе Бачи-Юрт. Комплекс будет носить имя внука первого президента Чеченской Республики Ахмата Рамзановича Кадырова, отметило ведомство. Рамзан Кадыров готовит жителей Чечни к тому, что его сыновья со временем будут занимать посты во властных структурах республики, а демонстрируя их спортивные достижения, он пытается сформировать имидж победителей, способных со временем сменить отца на посту главы Чечни, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Архитектурный объект в Чечне назван в честь одного из детей Рамзана Кадырова впервые. Это противоречит чеченской культуре и напоминает традиции средневековых монархий, отметили кавказоведы.

Многие годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. В регионе множество объектов названы в честь Ахмата Кадырова. О том, как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин подчеркнул, что церемония в Бачи-Юрте - это «символическое укрепление» власти Кадырова над Чечней. «Не знаю, можно ли говорить о династии, но это точно движение в сторону еще большего укрепления режима», - заявил он. По мнению эксперта, сейчас никаких противоречий в элите не возникнет. «Ясно, что есть недовольные, но пока Кадыров пользуется большой поддержкой в Москве (а в обозримом будущем он вряд ли ее лишится) никаких шансов на то, чтобы поколебать его положение, ни у кого не будет», - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, ранее Рощин высказал мнение о том, что сыновья Кадырова со временем займут посты во властных структурах Чечни. Сыновьям Кадырова уготован карьерный рост, как и его дочери Айшат, которая появилась в медиапространстве Чечни в 2012 году и была объявлена первой девушкой-хафизом в республике, весной этого года получила госнаграду за модный показ в Париже, а в начале сентября стала заместителем министра культуры, предположил Рощин.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности, сотрудник МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов, напротив, считает, что династия Кадыровых уже де-факто существует. «Кадыров - сам сын президента Чечни Ахмата Кадырова, и вполне вероятно, что он видит его (своего сына) своим преемником на посту», - сказал он. Эксперт подчеркнул, что наличие объявленного наследника авторитарного правителя может как консолидировать вокруг него элиту, так и способствовать появлению нескольких конкурирующих центров, борющихся за власть. «Все зависит от конкретной ситуации. Есть много желающих оспорить власть Кадырова, и при малейшем намеке на то, что его поддержка в Кремле пошатнулась или исчезла, противоречия могут выйти наружу», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Подобное действо говорит не о попытке создать династию, Кадыров руководствуется эмоциями, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко. «Подобные церемонии раздражают (чеченцев) [...] Ближайшее окружение, опасающееся, что Кадыров уйдет, внушает главе Чечни, что его все любят. Возвышение детей доставляет [Кадырову] удовольствие, но в результате система очень быстро деградирует. Мы еще увидим, с каким удовольствием это будут переименовывать», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Кадыров может попытаться основать династию, но «она будет существовать пока существует нынешняя власть в Кремле. Уйдет она — и Кадырова моментально свергнут», заключил он.

Эксперты усомнились, что начавшееся возвышение сына Кадырова может стать прологом к «кадровой чистке» в чеченской администрации, после которой высшие посты достанутся близким родственникам Кадырова. Подобная чистка была не в интересах самого Кадырова, поскольку сократит число его союзников, считает Ярлыкапов. «Опора только на одних родственников приведет к ослаблению режима, и Рамзан Кадыров это понимает», - сказал он.

Рощин полагает, что подобная политика, хоть и не в формате «чистки», а в формате постепенной замены чиновников, уже идет. Вряд ли она будет полностью доведена до конца полагает он. «Кадырову нужны не только верные люди из числа родственников, но и люди, которые реально могут управлять Чечней», - подчеркнул Рощин.

Они также опровергли сходство политики Кадырова с действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко, который постоянно возил с собой одного из сыновей. Малашенко заметил, что белорусский президент уже давно не ходит со своим сыном в военной форме, а после начала кризиса в стране новости о ребенке практически исчезли. Ярлыкапов отметил, что Лукашенко - политик «западной культуры» и у него нет «родственной базы», как у Кадырова.

Этнолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов подчеркнул, что названием именем сына физкультурно-спортивного комплекса вообще не относится к восточным традициям. «Это свойственно, скорее, европейской культуре, когда в Англии, Франции или Испании могли назвать какое-то сооружение в честь принца, не вступившего на престол. На Востоке замок или какое-то сооружение могли быть названы в честь какого-то события или удалого джигита, но не в честь ребенка», - отметил он.