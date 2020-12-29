Чествование сына Кадырова породнило Чечню со средневековыми монархиями

29 декабря 2020, 15:25

В Чечне впервые архитектурный объект назван в честь одного из детей Рамзана Кадырова. Это противоречит чеченской культурой и напоминает традиций средневековых монархий, отметили кавказоведы.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря Минспорта Чечни отчиталось о торжественном открытии физкультурно-спортивного комплекса в селе Бачи-Юрт. Комплекс будет носить имя внука первого президента Чеченской Республики Ахмата Рамзановича Кадырова, отметило ведомство. Рамзан Кадыров готовит жителей Чечни к тому, что его сыновья со временем будут занимать посты во властных структурах республики, а демонстрируя их спортивные достижения, он пытается сформировать имидж победителей, способных со временем сменить отца на посту главы Чечни, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Многие годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. В регионе множество объектов названы в честь Ахмата Кадырова. О том, как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Присвоение спорткомплексу в Бачи-Юрте имени сына Рамзана Кадырова не соответствует чеченским традициям, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Таких примеров нет, я не помню такого случая, чтобы объект называли в честь несовершеннолетнего ребенка. С точки зрения норм чеченского поведения, это не совсем скромно. Поэтому такие вещи до сих пор не случались. Но сегодня очень многое делается того, чего не было раньше. Поэтому не стоит удивляться этому", – сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Имя ребенка главы Чечни архитектурному сооружению в регионе присваивается впервые, отметил он. "Я не помню случаев, когда в Чечне какой-либо объект назывался в честь сына или дочери главы республики Рамзана Кадырова. Такое происходит впервые на моей памяти", – подчеркнул Руслан Кутаев.

У главы Чечни 10 родных детей - четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина, Хеди, Табарик, Ашура и Эйшат), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Случаев, когда именем ребенка главы региона назывались объекты архитектуры, не было и в прежние времена, отметил ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский. "Я знаю подобные случаи, которые имели место в Средневековье. Сейчас даже не припомню конкретные примеры. Но я не знаю ни одного случая, когда в монархиях Ближнего Востока чествовали несовершеннолетних детей правителей. Таких примеров я точно не знаю", – сказал Микульский корреспонденту "Кавказского узла".

Он отверг связь присвоения имени сына Рамзана Кадирова спорткомплексу с традициями арабских стран. "Это явление, которое я не встречал в современных странах. У Башара Асада есть сын, но в Сирии нет такого – чествования трех поколений семьи", – сказал востоковед.

Чествование несовершеннолетних детей правителей не принято в странах Ближнего Востока, согласился исламовед Леонид Сюкияйнен. "Например, если вы захотите что-то узнать про сына короля Саудовской Аравии, то вам придется сильно потрудиться над поиском информации. В его честь не называются какие-то объекты", – сказал Сюкияйнен корреспонденту "Кавказского узла".

Дети правителей часто воспринимаются в странах Ближнего Востока как продолжатели династии, отметил он. "На Ближнем Востоке сыновья многих руководителей играют очень серьезную роль. Я уже не говорю о монархах, потому что часто следующим правителем после монарха является его сын. Как например в Марокко или Иордании, где правителями являются сыновья прежних лидеров. Поэтому дети правителей играют особую роль в устойчивости их режимов", – подчеркнул он.

При этом не всегда дети глав регионов становятся их преемниками, подчеркнул исламовед. "Это придает видимость некой такой стабильности в республиках. Например, когда президент Беларуси воспитывает преемника. Или пример Сирии, где отец Башара Асада воспитывал его в качестве преемника. А в случае Чечни это уже своего рода династия, где после сына правителя к власти готовят внука. Но надо отметить, что это не всегда работает, не всегда получается так, что тот, кого готовят в преемники, становится следующим руководителем. Чечня тоже может стать примером, когда кого-то готовили в преемники, но это не случилось. Как например в Казахстане, где дочь Назарбаева должна была стать следующим руководителем, но в результате не стала", – сказал он.

Напомним, что мнения о том, что сыновья Кадырова со временем займут посты во властных структурах Чечни, придерживается научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Сыновьям Кадырова уготован карьерный рост, как и его дочери Айшат, которая появилась в медиапространстве Чечни в 2012 году и была объявлена первой девушкой-хафизом в республике, весной этого года получила госнаграду за модный показ в Париже, а в начале сентября стала заместителем министра культуры, предположил Михаил Рощин.