Пользователи соцсетей высмеяли присвоение спорткомплексу имени сына Кадырова

28 декабря 2020, 14:36

Открытие в Бачи-Юрте спорткомплекса имени Ахмата Рамзановича Кадырова напоминает реалии Северной Кореи, указали комментаторы в соцсетях. Они отметили отсутствие у несовершеннолетнего сына главы Чечни значительных спортивных достижений.

Минспорта отчиталось о торжественном открытии физкультурно-спортивного комплекса в селе Бачи-Юрт 25 декабря. На его территории расположены футбольное поле, круговые беговые дорожки, площадки для волейбола и мини-футбола. В двухэтажном здании имеются спортзал, тренажерный зал, комнаты отдыха.

На открытии присутствовал министр спорта Хамзат Кадыров и руководство администрации Курчалоевского района. Министр Хамзат Кадыров поблагодарил своего дядю, главу региона Рамзана Кадырова за заботу о спорте, а Фонд имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова - за закупку инвентаря для спортивного комплекса.

"Примечательно, что физкультурно-спортивный комплекс в селе Бачи-Юрт будет носить имя внука первого президента Чеченской Республики Ахмата Рамзановича Кадырова", - отмечается в публикации на сайте Минспорта Чечни.

Племянник главы Чечни Хамзат Кадыров был назначен министром спорта в феврале. Оправдываясь за это и ряд других назначений, Рамзан Кадыров попытался показать, что в республике установилась не его личная власть, а власть клана, указал политолог Алексей Малашенко. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники.

На видео, опубликованном на сайте Минспорта Чечни, здание спорткомплекса украшено шарами и портретами Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова. На одном из плакатов внутри здания изображен Рамзан Кадыров и его сын Ахмат. На стене спортзала висит огромный плакат с надписью "Ахмат - сила!"

Напомним, что в начале января в ОВД Курчалоевского района публично отчитали молодых людей, скандировавших на новогоднем празднике лозунг "Бачи-Юрт - сила!". Полицейские объяснили столь плотный контроль за молодежью тем, что "это район Ахмата-хаджи [Кадырова]".

Скандирование "Бачи-Юрт — сила!" стало скрытым протестом против навязываемого властями Чечни культа первого президента и лозунга "Ахмат - сила!", предположил глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Публично отчитывая молодых людей за кричалку, силовики невольно демонстрируют, что у культа Ахмата Кадырова есть противники, указал сотрудник МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Название спорткомплекса в Бачи-Юрте вызвало критику в соцсетях

Пользователи Facebook насмешливо прокомментировали присвоение спорткомплексу имени Ахмата Кадырова-младшего. "Интересно, у Ахмата есть настоящие друзья?! Кроме купленных за деньги папы", - написал пользователь соцсети Андрей Пономаренко в комментариях к публикации на сайте "Радио Свобода" от 26 декабря. "А-ха-ха, Ким Чен Ыном растет", - написал там же Дерсу Узала, сравнив сына Рамзана Кадырова с нынешним главой Северной Кореи.

"Грозный уже пора переименовать в Кадыр-улус, а Чечню - в Кадырстан", - сыронизировал Валерий Касьянов. "Я так понимаю, все остальное названо в честь остальных Кадыровых", - высказалась Luda Pazuk. "Позорище!" - прокомментировал новость Alex Gross.

Всего к 14.30 мск 28 декабря публикация о спорткомплексе в Бачи-Юрте на сайте "Радио Свобода" собрала 12 комментариев.

Пользовательница Instagram toma.musakaeva на странице Минспорта Чечни выразила сомнения в том, что сын Кадыров имеет достаточные заслуги для того, чтобы его именем назвали спорткомплекс. "Неужели во всей Чечне не было и нет достойных сынов, чьим именем можно было бы назвать этот спортивный комплекс? Каковы заслуги внука Ахмата-хаджи Кадырова перед Отечеством и в, первую очередь, перед своим народом? За какие достижения мирового значения он удостоился такой чести?" - написала она.

К 14.30 мск 28 декабря публикация на странице Минспорта Чечни в Instagram собрала 4267 просмотров и 48 комментариев, большинство из которых графически выражают одобрение по поводу открытия спорткомплекса.

В сентябре трое сыновей Рамзана Кадырова, включая Ахмата, победили в поединках на вечере бокса "Время Легенд-5" в Грозном. Пользователи Интернета поставили под сомнение достоверность их побед. Показательные победы сыновей главы республики в турнирах направлены на укрепление культа Кадыровых, однако выглядят они нелепо, считает председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. Демонстрируя спортивные достижения сыновей, Рамзан Кадыров пытается сформировать имидж победителей, способных со временем занять руководящие должности и сменить отца на посту главы Чечни, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Оппозиционный Telegram-канал 1Adat охарактеризовал название спорткомплекса в Бачи-Юрте как "что-то новенькое в кадыровской Чечне". "Помните, как недавно с большим размахом отмечали 15-тилетие старшего сына Рамзана Кадырова - Ахмата? Да, тот самый, от удара которого по перчаткам падали все его купленные соперники. Так вот, на днях открылся спортивный комплекс в честь этого самого сына. Зачем и почему - это вопросы, на которые нам ответов не дадут", - говорится в публикации от 26 декабря.

Теперь объекты имени Ахмата Кадырова посвящены не только первому президенту

Многие названия в Чечне связаны с культом президента Чечни Ахмата Кадырова, который начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном и родное село Рамзана Кадырова в Курчалоевском районе - Ахмат-Юрт. Кроме того, в честь Ахмата Кадырова назван главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни, целый ряд спортивных клубов республики - в частности, футбольный клуб "Терек".

Личность отца нынешнего главы Чечни постоянно присутствует в повседневной жизни республики: так, на различных мероприятиях используются флаги с портретом Ахмата Кадырова, а 14 сентября депутаты Урус-Мартановского района предложили руководителям частных и государственных организаций региона носить на груди значок с изображением Кадырова-старшего.

14 лет руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".