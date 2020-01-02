Порицание жителей Чечни за "Бачи-Юрт сила" вызвало недовольство в соцсетях

02 января 2020, 19:52

Пользователи Facebook и Youtube раскритиковали чеченских силовиков, которые отчитали молодых людей за скандирование "Бачи-Юрт - сила!" на новогоднем празднике. Такая практика способна лишь озлобить молодежь, указали авторы комментариев с критикой.

"Кавказский узел" писал о "воспитательных беседах", которые регулярно проводят в отделах полиции Чечни с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Беседы проходят в том числе с участием представителей духовенства.

На видео "Чеченцев задержали за клич "Б1ачи-Юрт сила"!", опубликованном 1 января на Youtube-канале "Чеченцы в Австрии", трое силовиков сидят в зале под портретами Путина, Ахмата и Рамзана Кадыровых. Активно жестикулируя, один из силовиков строго говорит по-чеченски, обращаясь к десяткам молодых людей, которые сидят со склоненными головами. Видео чередуется с кадрами, на которых группа молодежи кричит "Бачи-Юрт сила!" возле уличной новогодней елки. На 19.52 мск 2 января это видео собрало 693 просмотра, 28 комментариев, 27 отметок "нравится" и два "дизлайка". У канала 948 подписчиков.

Задержанных молодых людей отчитали за лозунг "Бачи-Юрт - сила!", отличный от распространенного в Чечне "Ахмат - сила!", сообщили сегодня "Кавказ.Реалии", отметив, что видео с криками было распространено через Instagram, а видео с порицающими молодежь силовиками - через WhatsApp. "Это район Ахмата-хаджи [Кадырова]. На этом пути мы не позволим никому шутить", - перевело издание слова силовика на видео.

"Подрастающих волков пытаются дрессировать, как собак .Не получится. Они только озлобятся", - прокомментировал видео на Youtube-канале "Чеченцы в Австрии" Dr Myth. "В таком страхе они живут", - написал Ромашка дёлхшду.

Действия силовиков раскритиковал и пользователь Facebook Ramzan Ibragimov. "Подростки резвятся под праздник, кричат лозунги, никого не трогают, никого не оскорбляют - праздник же, кругом праздничные огни, салюты, ну и пусть покричат себе на здоровье. Ан нет, нельзя. В Ахматовском районе такое нельзя скандировать! В общем, эту группу подростков выловили и отчитывают в каком-то отделе! Я не понимаю такую форму контроля над населением. Так просто нельзя", - написал он 1 января на своей странице в Facebook.

По мнению Ибрагимова, силовики нарушили право молодых людей на свободу слова. "Я понимаю, что нельзя кричать оскорбления, но "Б1ачи Юрт -сила!" никого и никак не оскорбляет", - отметил он. По состоянию на 19.52 мск 2 января публикация Рамзана Ибрагимова собрала 13 "лайков" и 9 комментариев.

"Я видела двухминутный ролик, где молодых людей предали экзекуции <...> как же я не хочу жить в этой республике!" - прокомментировала эту запись Лиза Мелардо.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся даже за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".