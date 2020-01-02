Скриншот видео "Чеченцев задержали за клич "Б1ачи-Юрт сила"!", https://youtu.be/B952752Vyhg

02 января 2020, 19:52

Порицание жителей Чечни за "Бачи-Юрт сила" вызвало недовольство в соцсетях

Пользователи Facebook и Youtube раскритиковали чеченских силовиков, которые отчитали молодых людей за скандирование "Бачи-Юрт - сила!" на новогоднем празднике. Такая практика способна лишь озлобить молодежь, указали авторы комментариев с критикой.

"Кавказский узел" писал о "воспитательных беседах", которые регулярно проводят в отделах полиции Чечни с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Беседы проходят в том числе с участием представителей духовенства.

На видео "Чеченцев задержали за клич "Б1ачи-Юрт сила"!", опубликованном 1 января на Youtube-канале "Чеченцы в Австрии", трое силовиков сидят в зале под портретами Путина, Ахмата и Рамзана Кадыровых. Активно жестикулируя, один из силовиков строго говорит по-чеченски, обращаясь к десяткам молодых людей, которые сидят со склоненными головами. Видео чередуется с кадрами, на которых группа молодежи кричит "Бачи-Юрт сила!" возле уличной новогодней елки. На 19.52 мск 2 января это видео собрало 693 просмотра, 28 комментариев, 27 отметок "нравится" и  два "дизлайка". У канала 948 подписчиков.

Задержанных молодых людей отчитали за лозунг "Бачи-Юрт - сила!", отличный от распространенного в Чечне "Ахмат - сила!", сообщили сегодня "Кавказ.Реалии", отметив, что видео с криками было распространено через Instagram, а видео с порицающими молодежь силовиками - через WhatsApp. "Это район Ахмата-хаджи [Кадырова]. На этом пути мы не позволим никому шутить", - перевело издание слова силовика на видео.

Скриншот комментария к видео "Чеченцев задержали за клич "Б1ачи-Юрт сила"!", https://youtu.be/B952752Vyhg"Подрастающих волков пытаются дрессировать, как собак .Не получится. Они только озлобятся", - прокомментировал видео на Youtube-канале "Чеченцы в Австрии" Dr Myth. "В таком страхе они живут", - написал Ромашка дёлхшду.

Скриншот публикации с комментарием относительно задержания за критик "Бачи-Юрт - сила!", https://www.facebook.com/ramzan.ibragimov.5/posts/2684756684948891?comment_id=2684788034945756&reply_comment_id=2684832014941358Действия силовиков раскритиковал и пользователь Facebook Ramzan Ibragimov. "Подростки резвятся под праздник, кричат лозунги, никого не трогают, никого не оскорбляют - праздник же, кругом праздничные огни, салюты, ну и пусть покричат себе на здоровье. Ан нет, нельзя. В Ахматовском районе такое нельзя скандировать! В общем, эту группу подростков выловили и отчитывают в каком-то отделе! Я не понимаю такую форму контроля над населением. Так просто нельзя", - написал он 1 января на своей странице в Facebook.

По мнению Ибрагимова, силовики нарушили право молодых людей на свободу слова. "Я понимаю, что нельзя кричать оскорбления, но "Б1ачи Юрт -сила!" никого и никак не оскорбляет", - отметил он. По состоянию на 19.52 мск 2 января публикация Рамзана Ибрагимова собрала 13 "лайков" и 9 комментариев.

"Я видела двухминутный ролик, где молодых людей предали экзекуции <...> как же я не хочу жить в этой республике!" - прокомментировала эту запись Лиза Мелардо.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся даже за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". 

Примечание:

"Пользователи Instagram назвали неискренними извинения перед Кадыровым", "Принуждение к извинениям в Чечне не испортило репутацию английского блогера", "Извинения москвички за критику Кадырова пользователи Instagram назвали вынужденными".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 января 2020, 18:52

  • Имагожев взят под арест по делу об атаке в Магасе

    Больничная палата, где лежит Ахмед Имагожев, взята под вооруженную охрану, дело об атаке на полицейский пост в Ингушетии передано в главное управление Следкома России по СКФО, сообщил источник в правоохранительных органах.

02 января 2020, 17:50

02 января 2020, 16:39

02 января 2020, 15:41

02 января 2020, 14:59

Темы дня

События дня

2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников

Новый дорожный указатель близ Кизляра. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном

Ислам Кадыров "работает" с населением. Фото: кадр видео ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BpjWCGHbJ6E

Итоги-2019 на Кубани: преследование активистов, политические скандалы, рекордный урожай и успех "Краснодара"

Краснодар. Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья

Мартин Кочесоко. Фото: Александра Шалова https://vk.com/shaloff http://shaloff.com
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи