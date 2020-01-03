Лозунг "Бачи-Юрт - сила" выявил скрытый протест против культа Кадырова

03 января 2020, 23:59

Скандирование "Бачи-Юрт — сила!" стало скрытым протестом против навязываемого властями Чечни культа первого президента и лозунга "Ахмат - сила!", предположил глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Публично отчитывая молодых людей за кричалку, силовики невольно демонстрируют, что у культа Ахмада Кадырова есть противники, указал сотрудник МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Кавказский узел" сообщал, что чеченские силовики отчитали молодых людей, которые скандировали "Бачи-Юрт - сила!" на новогоднем празднике. Такая практика способна лишь озлобить молодежь, указали авторы критических комментариев в соцсетях.

В республике формируется культ семьи Кадыровых - не только Ахмата Кадырова, но его сына, нынешнего главы республики, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Он отметил, что чеченская традиция не знает подобных культов. "Единственными авторитетами в Чечне были суфийские шейхи. Их авторитет держался на духовных принципах, а не на принуждении", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Ярлыкапов считает, что ситуация в современной Чечне отличается и от советских культов вождей. "В Советском Союзе не устраивали подобных «публичных порок», а предпочитали тихо отправлять человека в психушку, поскольку коммунисты хорошо понимали - публичные акции (протеста) показывают, что у культа есть реальные противники", - заключил ученый.

Культ личности исторически не свойствен чеченскому менталитету, указал ранее "Кавказскому узлу" руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.

Скандирование "Бачи-Юрт - сила!" является формой сопротивления навязыванию культа Ахмата Кадырова, полагает президент международного общественно-политического движения Ассамблея народов Кавказа Руслан Кутаев. "Люди боятся открыто говорить, что это ахинея, и пытаются сказать это таким вот косвенным образом", - резюмировал Кутаев.

Он считает, что культ Кадырова имеет как исламские параллели, так и схож с советским вождизмом. "«Ахмат- сила!» - это как «Ленин, партия...». Сейчас это нечто среднее между культом Ленина и культом шейхов и зияратов (мест погребения - Прим. "Кавказского узла") в так называемом "чеченском исламе", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

3 января в Чечне прошли религиозные мероприятия в честь Кунта-хаджи Кишиева, исламского мистика и проповедника эпохи Кавказской войны, основателю движения зикристов, сообщается в биографии Кишиева, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

Чеченские силовики утратили чувство меры

Подобное публичное порицание - "это уже даже не культ, это утрата чувства меры", указал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

Сам по себе культ Ахмата Кадырова в Чечне уже стал нормой, подчеркнул он. "Это воспринимается по умолчанию как норма для Чечни. Где-то в другом месте это не прошло бы, а в Чечне все это проходит", - заключил Малашенко.

Пользователи Youtube раскритиковали чеченских силовиков. "Как дети: "запретить", "запретить", "запретить"", - написал Hanzo Hasashi в комментариях к видео "В Чечне запретили выкрикивать "Бачи-Юрт - сила"" на Youtube-канале издания "Кавказ.Реалии". "В Северной Корее лучше, чем в Чечне", - предположил IMPERATOR135 Moi.

"А "Путин - сила" можно кричать?" - задал провокационный вопрос EX MUNDI.

К 23.30 мск 3 января ролик собрал 7381 просмотр и 147 комментариев.

"Две силы в одной берлоге не уживутся", - написал Иласхан Курчло на странице Рамзана Ибрагимова в Facebook.

Бачи-Юрт - соседнее село с селом Ахмат-Юрт, следует из данных сервиса "Яндекс.карты". Ахмат-Юрт - родное село Ахмата Кадырова, ранее называвшееся Центароем. Новое название утвердил в августе 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Силовики назвали лозунг "Бачи-Юрт - сила!" недопустимой шуткой

На видео "Чеченцев задержали за клич "Бачи-Юрт сила"!", размещенном 1 января на Youtube-канале "Чеченцы в Австрии", трое силовиков сидят в зале под портретами Путина, Ахмата и Рамзана Кадыровых. Один из силовиков обращается на чеченском языке к большой группе молодых людей, которые сидят со склоненными головами.

"Когда исчезают взаимоуважение, воспитание, семья распадается. Из таких семей и выходят наркоманы, террористы. Мы трудимся ради того, чтобы вы ими не стали. Этот район - район Ахмата-хаджи. В этом районе мы никому не позволим шутить шутки. Вы завтра вырастете, вы должны продолжить его путь. Вы не видели войны, голода. В интернете зайдите на страницу муфтия, послушайте его проповеди, чему он учит. Послушайте нашего падишаха [Рамзана Кадырова], какой путь он вам указывает. У вас есть сельский мулла Хамзат - послушайте его, чему он вас учит. Я хочу, чтобы вы были лучше всех, мы все работаем над этим. Я приложу все усилия, чтобы в будущем ни один из вас не оступился", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова силовика.

Ранее "Кавказский узел" писал о воспитательных беседах, которые регулярно проводят в отделах полиции Чечни с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Беседы проходят, в том числе с участием представителей духовенства.

Культ Ахмата Кадырова в Чечне начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, новый микрорайон в Надтеречном районе для переселенцев из оползневых зон, проспект в Грозном, главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни. В честь Ахмата Кадырова назван целый ряд спортивных клубов в республике. В конце декабря 2019 года чеченский спортивный клуб дзюдо "Эдельвейс" также объявил о переименовании в "Ахмат".

О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование местного футбольного клуба "Терек" говорится в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Идет интенсивная "ахматизация" идеологии Чечни, считает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Кадыров пытается связать все хорошее в Чечне с именем отца, отметил представитель ассамблеи в международных организациях Европы Насир Булуев.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся даже за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".