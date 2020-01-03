Переименование грозненского клуба дзюдо продолжило тренд «ахматизации» Чечни

03 января 2020, 11:25

Спортивный клуб дзюдо «Эдельвейс» в Чечне объявил о создании клуба «Ахмат», для которого «Эдельвейс» будет исполнять роль молодежного состава. Это новое переименование спортивного клуба не удивило местных жителей и пользователей соцсетей, но вызвало их критику.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2019 года в «Ахмат» был переименован страйкбольный клуб «Грозный», действовавший с 2015 года, а в июле о решении переименовать свой клуб в «Ахмат» сообщило руководство велоклуба «Горец», который был создан в 2012 году. В июне 2017 года был переименован в "Ахмат" футбольный клуб "Терек". О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Спортивный клуб дзюдо «Эдельвейс», который был создан в Чечне в 2009 году, переименован в «Ахмат», сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Минспорта республики.

«Решение переименовать клуб дзюдо «Эдельвейс» в «Ахмат» принято его руководством в канун Нового года. Данное решение одобрено и главой республики Рамзаном Кадыровым. При этом названием «Эдельвейс» сохранится за молодежным составом команды», – заявил представитель министерства.

По его словам, в настоящее время в Чечне активно занимаются дзюдо около 5 тысяч человек.

Сообщение о переименовании чеченского клуба дзюдо в «Ахмат» размещено на странице «Эдельвейса» в Instagram 31 декабря. В нем указано, что «с целью повышения уровня дзюдо и дальнейшего его прогресса» было принято решение о создании еще одной спортивной организации – клуба дзюдо «Ахмат», а «клуб «Эдельвейс» теперь будет исполнять роль молодежного состава, который будет растить спортсменов для главного клуба республики».

Жители Чечни и пользователи соцсети раскритиковали новое переименование

Переименование чеченского спортивного клуба дзюдо в «Ахмат» раскритиковали опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» местные жители и пользователи соцсети.

«Это тренд на продолжающуюся у нас «ахматизацию» республики. Было бы странным, если бы «Эдельвейс» назвали не «Ахмат», а как-то иначе. Помнится, в армии в ходу была такая поговорка - «Пусть и безобразно, лишь бы однообразно». Вот это однообразие мы и наблюдаем, особенно последний год», - заявил по этому поводу активист Руслан.

Культ Ахмата Кадырова в Чечне начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном, главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни. В честь Ахмата Кадырова назван целый ряд спортивных клубов в республике, в Чечне также действует бойцовский клуб "Ахмат". 26 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил переименование родного села Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в Ахмат-Юрт. Власти Чечни положили в основу своей идеологии "особую роль" Ахмата Кадырова, и переименования в его честь родственны советской традиции наименования городов, сел и улиц в честь вождей, обратил ранее внимание старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Культ личности исторически не свойствен чеченскому менталитету, указал "Кавказскому узлу" руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.

«Я думаю - скоро других названий спортклубов, кроме «Ахмат», у нас в Чечне не будет. Странно не то, что «Эдельвейс» переименовали в «Ахмат», а то, что этого не было сделано раньше. Президентом клуба является помощник Рамзана Кадырова Эдельгериев, его родственник. У нас только в прошлом году сразу несколько спортклубов объявили о решении стать «Ахматами», да плюс еще Хоси-Юрт переименовали в Ахмат-Юрт. Так что нас этим не удивить», - согласился и другой местный активист Лечи.

«Я сам занимался в «Эдельвейсе» одно время. Его полное название было – спортивный клуб «Эдельвейс имени Турпал-Али Кадырова, так звали племянника Рамзана Кадырова, который погиб в автокатастрофе. Логичнее было бы переименовать клуб в «Турпал», что по-чеченски значит «герой», но видимо установка другая. Все стандартизируется под один бренд – «Ахмат». Так спортклубы теряют свою индивидуальность, теряют свое имя и свою историю, превращаясь в какую-то общую массу под одним названием», - полагает местный житель Иса.

Сообщение о переименовании чеченского клуба дзюдо в «Ахмат», размещенное на странице «Грозный ТВ» в Instagram 31 декабря, собрало к 3 января 1656 отметок «Нравится» и 15 комментариев.

«Было бы странно, если б у [клуба дзюдо] было б другое название», - отреагировал пользователь под ником sector_seven_95. «Скоро всех назовут Ахматами», - предположил mado.777.77. «Неужто нельзя было другим [именем] назвать?» - задал вопрос astra_30_55.

«Наверное долго думали над именем клуба», - иронизирует honor.17. «Я вообще не понимаю, почему Грозный это Грозный, а не город Ахмад!?» - ответил ему в тон ais.999.ais.

Одобрительных комментариев на этой странице меньше, но они также есть. «Респект», - написал stoiakinmikhail. «Да сделает Всевышний благословенным продолжение [работы клуба]», - написал romanh242hh.

Вопрос о необходимости переименования спортивного клуба задан и на его странице в Instagram (всего к 3 января опубликованный 31 декабря 2019 года пост собрал 603 отметки «Нравится» и 18 комментариев).

«Извиняюсь за вопрос, а нельзя было оставить все как есть - не трогать «Эдельвейс», ведь это уже бренд в мире дзюдо, а создать отдельный клуб? Только в конкуренции бывает прогресс, а тут монополия», - написал fighters_pride. «Так у нас были и есть еще клубы, кроме «Эдельвейса». А, значит, есть и конкуренция, которая способствует росту мастерства спортсменов. Поверьте, все будет хорошо», - ответил ему администратор страницы клуба.