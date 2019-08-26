Медведев утвердил переименование Центароя в Ахмат-Юрт

26 августа 2019, 20:19

Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил переименование родного села Кадырова в Курчалоевском районе в Ахмат-Юрт, сообщил глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил переименовать родное село Рамзана Кадырова Хоси-Юрт (Центарой) в честь отца главы республики. 21 мая было объявлено, что сельчане на сходе единогласно проголосовали за переименование села. 12 июля стало известно, что депутаты парламента Чечни единогласно одобрили состоявшуюся в мае смену названия села.

Односельчане Рамзана Кадырова рассказали, что давно хотели переименовать село в Ахмат-Юрт и гордятся тем, что Хоси-Юрт теперь носит имя отца главы Чечни. Однако некоторые жители республики и пользователи соцсетей назвали эти заявления демонстративными.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт!" - написал сегодня на своей странице в Instagram Кадыров. Он отметил, что "решение вступило в силу". Дата подписания документа не уточняется.

"Мне очень приятно, что Дмитрий Анатольевич не оставил без должного внимания и реагирования мнение жителей Ахмат-Юрта и депутатов парламента Чеченской Республики, единогласно инициировавших присвоение Центарою имени Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича", - написал он.

Название "Центарой" закрепилось за селом при советской власти, и оно действительно происходит от имени тейпа Центарой, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" завкафедрой отечественной истории ЧГУ Мовсар Ибрагимов. "А Хоси-Юрт - это изначальное название села в честь его основателя, которое осталось в быту", - рассказал историк. Профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников отметил, что переименование аула в Ахмат-Юрт напоминает советскую практику. "Но подобных случаев, когда аул основал один тейп, а потом он был переименован в честь другого, я не помню", - отметил он.

"Переименование села в честь Ахмата Кадырова свидетельствует о насаждении в Чечне культа Кадыровых. Это однозначно", - заявляла корреспонденту "Кавказского узла" директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. Она полагает, что эта тенденция сохранится и будет продолжаться.

Культ Ахмата Кадырова в Чечне начал создаваться сразу после его смерти, в 2003-2004 годах. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном, главный спорткомплекс Грозного, а также мечеть в столице Чечни. В честь отца нынешнего главы Чечни назван целый ряд спортивных клубов в республике. В Чечне также действует бойцовский клуб "Ахмат". 18 апреля страйкбольный клуб "Грозный", действующий с 2015 года, был переименован в "Ахмат", а в июне 2017 года был переименован в "Ахмат" футбольный клуб "Терек".

Документа о переименовании села Центарой нет на сайте правительства России по состоянию на 19.30 мск сегодня.

Напомним, 9 августа среди пользователей WhatsApp в Чечне был распространен видеоролик с выступлением имама мечети, кадия села Майртуп Абубакара Товсултанова, который выдвинул идею о переименовании Курчалоевского района республики в Ахматовский район в честь отца Рамзана Кадырова. Его предложение прозвучало на фоне дискуссии о личностях Ахмата Кадырова и имама Шамиля.

Село Хоси-Юрт было основано во второй половине XIX века и названо именем первого старшины, который был приглашен жителями из селения Ойсхара, говорится в справке "Кавказского узла" "Центарой (Хоси-Юрт)". На "Кавказском узле" также опубликованы биографии Ахмата Кадырова и Рамзана Кадырова.