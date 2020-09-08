Кавказоведы назвали победы детей Кадырова этапом подготовки его преемника

08 сентября 2020, 12:35

Демонстрируя спортивные достижения сыновей, Рамзан Кадыров пытается сформировать имидж победителей, способных со временем занять руководящие должности и сменить отца на посту главы Чечни, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября трое сыновей Рамзана Кадырова победили в поединках на вечере бокса "Время Легенд-5" в Грозном. Пользователи Интернета поставили под сомнение достоверность их побед. Показательные победы сыновей главы республики в турнирах направлены на укрепление культа Кадыровых, однако выглядят они нелепо, считает председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина.

Культ Ахмата Кадырова в Чечне начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году, и многие годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. О том, как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Рамзан Кадыров готовит жителей Чечни к тому, что его сыновья со временем будут занимать посты во властных структурах республики, уверен старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Со временем его дети займут важные посты в Чечне. Они сейчас подростки, и у них все впереди еще. Пока можно участвовать в таких соревнованиях и заявлять о себе на всю республику. Это похоже на ситуацию с сыном президента Беларуси Александра Лукашенко Колей (Николай Лукашенко, которому сейчас 16 лет, регулярно появляется с отцом на публичных мероприятиях, сопровождает его в поездках по стране и встречах с главами государств. – Прим. "Кавказского узла"). Все возможно, в том числе, что они будут занимать очень ведущие посты в силовых структурах Чечни", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Рощин.

Он убежден, что Кадыров сознательно планирует сделать своих сыновей соратниками во власти. "Можно сказать, что глава Чечни готовит себе самых близких и надежных соратников в политике. Это вполне рабочий вариант. Такое принято на Востоке, где преемственность считается нормой. Происходящее в Чечне вписывается в эту модель. Рамзан Кадыров сейчас глава Чечни, а потом республикой начнет руководить кто-то из его сыновей", - сказал востоковед.

У главы Чечни 10 родных детей - четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина, Хеди, Табарик, Ашура и Эйшат), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Сыновьям Кадырова уготован карьерный рост, как и его дочери Айшат, которая появилась в медиапространстве Чечни в 2012 году и была объявлена первой девушкой-хафизом в Чечне, весной этого года получила госнаграду за модный показ в Париже, а неделю назад стала заместителем министра культуры, предположил Михаил Рощин.

"Они постепенно будут получать незначительные должности, потом награды, далее более важные должности, как, например, Айшат. То есть он [Рамзан Кадыров] готовит себе наследников. Нельзя исключать, что следующим главой Чечни станет сын Кадырова. Это вполне вероятно. Но для этого им надо пройти длительный путь. И здесь главное, чтобы не началась борьба за власть между сыновьями", - подчеркнул он.

Мнения о том, что сыновья Кадырова со временем займут посты во властных структурах Чечни, придерживается и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Его дети должны были [...] демонстрировать, что они лучшие. В данном случае участие сыновей Кадырова в спортивных соревнованиях и их победы – это обозначение того, что у него есть сыновья физически сильные и талантливые. Таким образом их готовят к тому, чтобы они занимали разные должности. Наверняка, им дома уже говорят, кем они будут в будущем", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

По его мнению, с точки зрения Рамзана Кадырова эти шаги оправданны и правильны. "Точно так же, как он унаследовал свой пост, он готовит своих сыновей к тому, что они всегда должны быть сильными и занимать посты, управлять Чеченской Республикой. Для этого Кадыров и выстраивает такую политику, показывает сыновей-победителей. Тем более что у чеченской молодежи есть такой культ сильного мужчины, который может боксировать, бороться, драться. Он [Кадыров] готовит наследников", - отметил Кутаев.

Дети Рамзана Кадырова одерживали победы в боях и ранее. 16 августа 2018 года чемпионат по профессиональному кикбоксингу в Грозном завершился поединком между сыном главы Чечни Адамом Кадыровым и спортсменом из Кабардино-Балкарии. После того как в бою одержал победу сын Кадырова, глава Чечни заплатил 11-летнему кикбоксеру из Кабардино-Балкарии за проигрыш 100 тысяч рублей. Во время турнира по смешанным единоборствам (MMA) Grand Prix Akhmat 2016, который прошел 4 октября 2016 года в Грозном, трое сыновей Кадырова также одержали победу и поединках, один из которых завершился нокаутом. Тренер и отец нокаутированного ребенка рассказали тогда, что бои были постановочными.

Сыновья Кадырова со временем будут занимать руководящие посты в Чечне, не сомневается и председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. "Дети Рамзана Кадырова будут "законодателями моды", будут побеждать во всех соревнованиях, будут лучше всех танцевать, а в будущем будут лучшими руководителями разных властных структур. Вот этими победами в боях он готовит республику к тому, что его сыновья займут ведущие позиции в управлении Чечней", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.

Она не исключила, что сыновья Кадырова могут начать борьбу за власть между собой. "Дети, если их много, начинают сражаться за первое место. Между ними возможна борьба за власть, за право руководить республикой. Кадырову стоит заранее всех распределить и рассказать, кто чем будет заниматься", - высказала свое мнение Ганнушкина.

У нее нет сомнений и в том, что Кадыров готовит себе наследника. "Он идет к этому, готовит наследников, чтобы, когда придет время, кто-то из них стал главой Чечни, как в свое время он сам стал руководителем Чечни", - сказала Светлана Ганнушкина.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко также полагает, что Кадыров готовит наследников, но считает это преждевременным. "Это сейчас престижно, что его сыновья побеждают, что-то там делают. Когда произойдут политические изменения, Путина не будет, тогда Кадырову вспомнят, как там прыгали-бегали его сыновья и потом занимали важные посты. Его должность ведь не вечна, и преждевременно сейчас готовить наследников", - озвучил свое мнение Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Когда в России произойдут политические перемены, дети Кадырова "за минуту потеряют" все свои посты, предположил он. "Пока он [Рамзан Кадыров] у власти, он готовит наследников. Но никто не знает, как долго он будет главой Чечни. Вот его дочь стала замминистра. Но она потеряет свой пост через полчаса после смены власти. Это не нормальная политическая система, которую строит Рамзан Кадыров и которая позволяет ему назначить своих сыновей и дочерей на разные посты", - сказал политолог.