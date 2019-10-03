Историки не сочли название нового поселка в Чечне знаком лояльности Кремлю

03 октября 2019, 16:49

Присвоение поселку в Чечне имени генерала Орцу Чермоева связано со стремлением Москвы возвеличить чеченцев, воевавших на стороне России, считает публицист Ризван Ибрагимов. Профессиональные историки не согласились с этим мнением, указав на то, что Чермоев не является знаковой исторической фигурой.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грозном объединили два участка Октябрьского района, образовав новый поселок. Депутаты гордумы единогласно проголосовали за то, чтобы назвать этот поселок Орцин-Мохк - именем генерала Орцу (Арцу) Чермоева, участника Кавказской войны на стороне царской России. Местные жители раскритиковали это решение, заявив, что Чермоев участвовал в подавлении народных восстаний и не является героем для чеченцев.

В 1842 году, в разгар Кавказской войны, 17-летний чеченец Орцу Чермоев вступил в Дагестанскую конную милицию. Состоял переводчиком с горских языков при штабе Кавказской армии. Он принимал участие и в завершающих кампаниях на Западном Кавказе. В 1959 году за атаку на позиции горцев у хутора Дольце, в ходе которой было отбито артиллерийское орудие, Чермоев был награжден орденом св. Георгия, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Инициатива присвоения поселку имени генерала Чермоева исходила из Москвы, которая старается "вычеркнуть из народной памяти" героев национально-освободительного движения, считает чеченский публицист Ризван Ибрагимов. По его мнению, Москва контролирует все переименования в Чечне, и депутатам горсовета Грозного "спустили установку". "При всем желании депутаты не смогли бы принять решение о присвоении поселку имени, например, Бейбулата Таймиева, поскольку тот противостоял царской России", - сказал Ибрагимов корреспонденту "Кавказского узла".

Однако старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов не видит оснований для того, чтобы ставить новое название грозненского поселка в один ряд с волной переименований, демонстрирующих лояльность к российской власти. Для таких целей используют имена людей со стороны, отметил он. "Ведь Чермоев - в первую очередь чеченец, даже если он и был царским генералом. Не стоит притягивать его имя к вопросу о лояльности России", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также обратил внимание на малоизвестность Орцу Чермоева как исторического деятеля. "Инициатива переименования в честь Орцу Чермоева - чисто чеченская инициатива", - сделал вывод Ахмет Ярлыкапов.

Заведующий кафедрой истории Чеченского государственного педагогического университета Мовсар Ибрагимов также сомневается, что инициатива присвоения поселку имени Чермоева исходила из Москвы. "Орцу Чермоева, я думаю, и не помнят в Москве", - отметил он. По словам Мовсара Ибрагимова, и в самой Чечне лучше знают сына генерала Тапу Чермоева, нефтепромышленника и мецената, чем самого Орцу Чермоева. "Никакой пропаганды деятельности Орцу Чермоева в Чечне не заметно. О нем знают в основном историки - как о российском генерале, защитнике интересов царской администрации", - сказал Мовсар Ибрагимов.

Историк добавил, что Орцу Чермоев был не единственным чеченским генералом царской армии. "Например, Ирисхан Алиев - генерал от артиллерии чеченского происхождения. Тоже участвовал во многих войнах: Русско-японской, Первой мировой. В Гражданскую войну был вместе с Деникиным, и его назначили руководителем Чечни. Позже он и его сын были расстреляны чекистами. В советское время о нем вообще запрещено было писать", - рассказал Мовсар Ибрагимов.

Название поселка может быть связано с тем, что генерал Чермоев владел там землями, предположил Мовсар Ибрагимов. "В народе часто земли, которые принадлежали конкретному лицу или семье, называют их именами. Потому что "Орцу-мохк" - это "поле или земля Орцы". Вероятно, депутаты решили восстановить старое название", - сказал историк.

Чеченский историк Майрбек Вачагаев ранее заявил, что генерал Чермоев владел в Чечне только хутором Арцу-аул, на месте которого сейчас расположено село Бердыкель. "На севере его земля не выходила за территорию нынешней трассы Аргун - Грозный. Так какого черта они решили туда привязать Старую Сунжу? Земли нынешнего села Пригородного также не были частью его земель - это были земли полковника Белика, а не Чермоева", - написал Вачагаев 2 сентября в своем Telegram-канале.

Попытки представить Чермоева предателем безосновательны - он не участвовал в карательных экспедициях против собственного народа, как об этом говорят, заявил чеченский историк Зелимхан Мусаев. "Я точно об этом знаю. Не вижу, чтобы он что-то плохое сделал чеченскому народу. Да, может быть, и хорошего мало сделал. Он сделал больше хорошего себе: выслужился, делал карьеру, был в свите российского императора. Но, может быть, находясь рядом с царем и называя себя чеченцем, Орцу Чермоев мог сказать такие слова, которые помогли снизить уровень репрессий против его народа <...> Я лично, как историк, отношусь к Орцу Чермоеву нейтрально. А большинству вообще все равно", - сказал Мусаев.

При этом Мусаев не исключил и того, что увековечивание имени Чермоева понадобилось для напоминания о тех исторических деятелях, которые были лояльны российским властям. "Что среди чеченцев не только "бандиты" и "террористы" были, как считают некоторые, но и те, кто умел общаться с императорами и был рядом с ними", - пояснил Мусаев корреспонденту "Кавказского узла".

Историк высказал мнение, что лучше было бы называть населенные пункты, улицы и другие объекты не в честь людей с оружием, - будь они генералами или, наоборот, повстанцами, - а именами ученых, деятелей искусства. "Почему чеченцы должны помнить только о том, что они храбрые, как триста спартанцев, противостоящих условной Персидской империи, а не могут позиционировать себя народом, где есть выдающиеся ученые, политики, артисты, спортсмены?" - задал риторический вопрос Зелимхан Мусаев.

Помимо нового поселка Орцин-Мохк, в Грозном есть и другие поселки, носящие имена генералов, указал корреспонденту "Кавказского узла" выпускник истфака Саламу. "Многим не понравилось, что поселок в Грозном назвали именем царского генерала Орцу Чермоева в первую очередь, потому, что он участвовал в Кавказской войне. Но в городе есть по крайней мере еще один такой поселок – Загряжский. Это фамилия царского генерала, тоже участника Кавказской войны. Также у нас [в Грозном] есть улица имени Александра Чеченского - это тоже царский генерал, выходец из чеченцев. Правда он отличился во время войн с Наполеоном, и против своих соотечественников, в отличие от Орцы, не воевал", - подчеркнул местный житель.

Многие названия в Чечне связаны с культом президента Чечни Ахмата Кадырова, который начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном и родное село Рамзана Кадырова в Курчалоевском районе - Ахмат-Юрт. Кроме того, в честь Ахмата Кадырова назван главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни, целый ряд спортивных клубов республики - в частности, футбольный клуб "Терек". 29 августа группа альпинистов установила флаги на пике высочайшей горы в Чечне, предложив назвать его в честь Ахмата Кадырова. В тот же день министр МВД России распорядился назвать именем первого президента Чечни грозненское суворовское училище.

В департаменте культуры администрации Грозного озвучили критерии для выбора названий улиц и других объектов. "Есть указание руководства [республики] увековечить память ветеранов ВОВ, погибших при исполнении своего служебного долга сотрудников правоохранительных структур. Кроме того, решение о присвоении имени того или иного человека улице города, принимается с учетом текущего момента. Например, после смерти того или иного политика, известного деятеля", - сказал представитель департамента корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновник привел в пример присвоение улицам Грозного имен боксера Мохаммеда Али, бывшего председателя парламента Чечни Дуквахи Абдурахманова, убитого боевиками дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова и погибшего в Сирии летчика Александра Прохоронеко.

Отметим, что в чеченской столице есть улицы, названные в честь тех, кто воевал с Россией в годы Кавказской войны: соратника имама Шамиля Ташу-хаджи Саясановского, Байсангура Беноевского и Дадин Айбики - девушки, погибшей при защите селения Дади-Юрт.

Отметим, что учрежденный в 2009 году День чеченской женщины отмечается в память о 46 чеченских девушках, погибших в сентябре 1819 года при взятии царскими войсками селения Дади-Юрт, которое во время Кавказской войны было полностью уничтожено.

Некоторые улицы города были переименованы в честь известных религиозных деятелей и их родственников: Кунта-хаджи Кишиева, Хеди Кишиевой, шейха Дени Арсанова. Ряду улиц чеченской столицы были присвоены имена российских военных, участников военных действий на территории республики - генерала Трошева и адмирала Угрюмова, в поселке Катаяма бывшая улица Жигулевская была переименована в улицу Псковских десантников.

Кроме того, улицы в Грозном переименовываются в честь участников Великой Отечественной войны - улицы Героев Советского Союза Мавлида Висаитова, Ханпаши Нурадилова, Абухаджи Идрисова.

Ряд улиц Грозного назван в честь погибших чеченских силовиков. Бывшая улица Карла Маркса была переименована в улицу Умара Кадырова - родственника главы Чечни, погибшего при нападении боевиков. Имена погибших в результате терактов полицейских Бисултанова и Орзамиева названы улицы в центре Грозного и в поселке Катаяма, отметил сотрудник департаменте культуры администрации Грозного.

На "Кавказском узле" опубликована справка о Кавказской войне, которая являлась самым длительным военным конфликтом с участием Российской империи, затянувшимся почти на 100 лет.