Орцу (Арцу) Исхакович Чермоев

01 октября 2019, 16:10

Военный деятель Российской Империи, участник Кавказской и русско-турецкой войн, участник подавления восстания в Чечне в 1877 году, генерал-майор. Родился 16 июля 1825 — скончался 27 сентября 1895.

Военная карьера

2 июля 1842 года, в разгар Кавказской войны, 17-тилетний чеченец Орцу Чермоев вступил в Дагестанскую конную милицию. Состоял переводчиком с горских языков при штабе Кавказской армии. С самого начала своей службы принимал участие в кампаниях на Северном Кавказе и 5 января 1846 года за боевые отличия получил свой первый чин - прапорщика. А через три году уже был произведен в подпоручики.

За боевые отличия Чермоев в следующие 10 лет дослужился до подполковника. В кампании 1852 года был ранен. В завершающих кампаниях на Западном Кавказе Чермоев также принимал участие. 18 декабря 1862 года произведен в полковники. 20 сентября 1959 года за отчаянную атаку на позиции горцев у хутора Дольце, в ходе которой было отбито артиллерийское орудие, был удостоен высшей военной награды - ордена св. Георгия 4-й степени.

24 сентября 1871 года, получив чин генерал-майора, Чермоев был зачислен по армейской кавалерии без должности и 25 декабря 1872 года назначен состоять при войсках Кавказского военного округа.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Чермоев находился в рядах действующей на Кавказе армии и блестяще проявил себя 13 июня 1877 года в сражении при Зивине и авангардных боях в августе. Так 8 августа перед рассветом с охотниками кавалерийских частей и чеченской милиции и поддержкой нижегородских драгун, он напал на аванпостный лагерь турецкого паши Субботана, перебил до 100 человек, захватил 27 пленных, начальника аванпостов Решид-Бея, 30 лошадей, много оружия и вернулся обратно в Курюк-Дара.

Император Александр II «в награду отличной храбрости и распорядительности, оказанной генерал-майором, состоящим по армейской кавалерии и при Кавказской армии, Арцу Чермоевым в разновременных делах с турками в 1877 году» 17 декабря пожаловал ему орден св. Станислава 1-й степени с мечами . В следующем году он за отличия в кампании 1878 года получил орден св. Анны 1-й степени с мечами.

По окончании войны Чермоев по-прежнему состоял при войсках Кавказского военного округа и скончался в Грозном 27 сентября 1895 года.

За год до смерти высочайшим указом императора удостоен титула князя.

Семья

Имел 6 сыновей и 5 дочерей.

Сыновья Чермоева, среди которых наиболее известен Тапа (Абдул Меджид) , до 1917 года являлись одними из крупнейших коммерсантов в России, владели значительными нефтепромыслами в Чечне и Дагестане и обширными поместьями в разных районах Северного Кавказа (в том числе и в Северной Осетии).

Поселок Орцин-Мохк

В конце сентября 2019 года власти Грозного приняли решение объединить 35-й и 56-й участки Октябрьского района в один поселок под названием Орцин-Мохк (земля, край Орцу). Опрошенные «Кавказским узлом» грозненцы раскритиковали это решение, так как, по их мнению, для чеченцев Орцу Чермоев не является героем, а больше известен как командир местной милиции, подавлявший народные восстания.

Источники

Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. - Т. II. Л-Я. - М., 2009. - С. 704-705.

Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий Кавказских войск. - Тф., 1901. - С. 143-144.

Опрышко О. Л. Кавказская конная дивизия. 1914—1917. Возвращение из небытия. — Нальчик: «Эльф-Фа», 2007. - С. 36 - 39.

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