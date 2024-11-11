Власти озвучили суммы выплат пострадавшим от взрыва в Пятигорске

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Жителям Пятигорска, пострадавшим от взрыва газа в многоэтажке, решено выплатить от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Пальмиро Тольятти в Пятигорске. Одна женщина погибла, еще одна была госпитализирована с ожогами, двум пострадавшим была оказана амбулаторная помощь. Повреждены 22 квартиры в двух подъездах, семь нежилых помещений и девять автомобилей. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Одного жильца, обратившегося на городскую "горячую линию", разместили на временное проживание в санатории. В связи со взрывом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека).

Сегодня чиновники обсудили "ситуацию в Пятигорске", где "в квартире было происшествие с бытовым газом", написал в своем телеграм-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Поручил краевому Минсоцзащиты запустить механизм возмещения ущерба. Жильцы подъезда, где произошел инцидент, получат по 10 тысяч на каждого члена семьи. Собственники квартир, чье имущество повреждено, - по 100 тысяч рублей на человека", - сообщил он.

Ущерб от "инцидента" составил около 12 миллионов рублей, отметил Владимиров, не употребляя в своей публикации слово "взрыв". "Поврежден лифт, треснула плита перекрытия. Но в целом конструктивы не затронуты. С восстановлением мы поможем. Участие также примет застройщик и газовая компания. По предварительным данным, причиной трагедии стала несогласованная замена газового оборудования", - говорится в публикации.

Глава города Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале сделал репост публикации губернатора, не дополнив ее другой информацией.

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