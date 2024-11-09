Четыре человека стали жертвами взрыва в Пятигорске

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Один человек погиб, еще трое получили травмы при взрыве в девятиэтажном доме в Пятигорске. Повреждены 22 квартиры, жильцы эвакуированы.

Взрыв газа в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Пальмиро Тольятти произошел сегодня, после чего возник пожар на площади 50 квадратных метров. Пожар потушен, были эвакуированы 10 человек, сообщило управление МЧС по Ставропольскому краю.

"В результате произошедшего пострадали 4 человека. Из них, к сожалению, 1 погиб по пути следования в больницу, 1 госпитализирован, еще двоим назначено амбулаторное лечение", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

В результате взрыва повреждены 22 квартиры в двух подъездах, отметило управление МЧС.

Одна женщина погибла, одна пострадавшая находится в реанимации

Такие же данные о числе пострадавших обнародовал в своем телеграм-канале глава города Дмитрий Ворошилов. "Одна женщина погибла, одна пострадавшая находится в реанимации городской больницы с ожогами, еще двум оказана амбулаторная медицинская помощь. Пострадало 22 жилых помещения, 7 нежилых помещений и 9 автомобилей", - написал он в своем телеграм-канале.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. "Допустили жителей в квартиры, чтобы они могли забрать необходимые вещи и документы. Специализированная лаборатория проведёт обследование конструктивов дома для оценки безопасности проживания в нем. Оцепление полиции и ограничение допуска к подъезду МКД будет сохраняться до заключения лаборатории. Также отдел МВД по городу Пятигорску организовывает охрану имущества горожан пострадавшего дома", - сообщил мэр. Он отметил в 13.33 мск, что власти создали места для временного размещения жильцов, но "пока обратившихся нет".

Если потребуется временное жилье, такая возможность предусмотрена

Эвакуированные жильцы смогут вернуться в свои квартиры, когда будет уверенность, что это безопасно, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Владимиров. "Для этого из Ставрополя направлена группа специалистов, которые проведут комплексное обследование основных конструктивов дома. Если потребуется временное жилье, такая возможность предусмотрена: зарезервированы места в местных санаториях", - написал он.

В связи со взрывом возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека) и части 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека), сообщило краевое управление СКР

"Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, будут назначены судебные экспертизы", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

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