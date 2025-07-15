Протестующие в Тбилиси и Зугдиди потребовали освободить политзаключенных

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Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели в 230-й день подряд. В Зугдиди протестующие встретили избранного "Грузинской мечтой" президента Михаила Кавелашвили лозунгом "Свободу узникам режима!".

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Сегодня, на 230-й день непрерывных протестов, участники акции возле здания парламента в Тбилиси перекрыли движение по проспекту Руставели, передает Publika.

Требования участников протеста остаются неизменными - они добиваются назначения новых выборов и в парламент и освобождения всех арестованных в связи с протестами.

Арестованная студентка Татия Априамашвили обратилась к жителям Грузии с возмущенным посланием, раскритиковав пассивность сограждан. “Сколько людей нужно арестовать, разлучить с близкими и отправить в одиночные камеры, прежде чем люди почувствуют ответственность? Эта страна нужна только мне? Или только тем 300 людям, которых всегда видно на проспекте Руставели? Вы хотите здесь жить? (...) Мне надоело умолять вас проснуться. Вы заслуживаете этих отморозков, которых имеете”, - цитирует слова активистки телекомпания Pirveli.

В Зугдиди, куда сегодня прибыли спикер парламента Шалва Папуашвили, министр обороны Ираклий Чиковани и избранный “Грузинской мечтой” президент Михаил Кавелашвили, протестующие встретили их криками “Свободу узникам режима!”, передает NEWS.On.ge.

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