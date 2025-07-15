Обвиняемый в дезертирстве житель Ставрополья отказался признать вину

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Житель Ставропольского края Антон Сергеенко, обвиняемый в дезертирстве, отказался признать вину, заявив, что не имеет статуса военнослужащего.

По словам родных Антона Сергеенко, его задержали в Ставрополе. «Его сняли с самолета под предлогом федерального розыска, в котором его не было. Предъявили обвинение сначала по части 5 статьи 337 (самоволка военнослужащим в период военного времени или мобилизации), потом переквалифицировали на часть 3 статьи 338 (дезертирстве в условиях мобилизации, военного положения или в военное время)», - рассказала 14 июля корреспонденту «Кавказского узла» родственница Сергеенко.

С 21 ноября 2024 года обвиняемый содержится на сборном пункте СОЧ (специального оперативного центра) на территории воинской части в Ставрополе. В отношении него избрана мера пресечения «наблюдение командира части».

Обвинение, по словам родных, утверждает, что он был мобилизован 23 февраля 2022 года тремя военкоматами Донецка, а с 1 января 2023 года приказом статс-секретаря зачислили в состав Вооруженных сил РФ. Отсутствие в части вменяют с 1 января 2024 года.

У него есть военный билет, полученный в Ставропольском крае, где указано, что он не служил

Обвиняемый отрицает сам факт прохождения службы. «Он не военнослужащий. У него есть военный билет, полученный в Ставропольском крае, где указано, что он не служил. Данных о мобилизации в военкоматах нет. Сам факт они признают, а решения о ней [мобилизации] - нет. Он не приобретал статус военнослужащего в установленном законом порядке», - утверждает родственница.

Мужчина получил российское гражданство в 2019 году по упрощенной процедуре вместе с семьей. В апреле 2023 года семья приобрела дом в Ставропольском крае. По словам родных, на 15 июля назначены прения сторон и последнее слово. До этого прошло четыре судебных заседания. «Обвинение пока не запрашивало срок», - сказала родственница.

Родственники также сообщили о нарушениях, допущенных, по их мнению, во время процесса. «Ему провели ВВК (военно-врачебная комиссия) без добровольного согласия, в наручниках. Он отказался, но его повели на «медосмотр для СИЗО» и оформили заключение ВВК. Это была инициатива следователя», - рассказала родственница.

На втором заседании, по ее словам, были представлены три новых свидетеля и 28 листов документов, ранее в деле отсутствовавших. «Судья отказался возвращать дело на доследование и фактически взял на себя функции прокурора - потому что молодой помощник прокурора за себя говорить не способен», - отметила женщина.

Из ходатайств защиты, по словам родных, удовлетворены были лишь те, что касались приобщения документов. Запросы в военкоматы и часть суд отклонил. «Воинская часть не имеет адреса. На имеющихся штампах пусто. Мы не представляем, куда направлять запросы на рапорты», - отметила она.

Обвинение настаивает на дезертирстве Сергеенко

Следствие утверждает, что уроженец Макеевки Антон Сергеенко 1986 года рождения, отец двух несовершеннолетних детей был призван по мобилизации на службу в Вооруженные силы ДНР 24 февраля 2022 года по приказу военкоматов Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка.

Он проходил службу в должности механика-водителя в составе стрелкового батальона, затем - в подразделении связи, говорится в обвинительном заключении, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

После издания указа о частичной мобилизации в сентябре 2022 года он, по данным следствия, автоматически приобрел статус военнослужащего Вооруженных сил РФ, проходящего службу по мобилизации. На 1 января 2024 года, по данным прокуратуры, Сергеенко официально числился в штате войсковой части 34499, где был назначен на должность инструктора.

Следствие утверждает, что 1 января 2024 года около 08:00 мск Сергеенко, действуя умышленно, оставил воинскую часть и не имел намерения возвращаться к исполнению служебных обязанностей. При этом уважительных причин для неявки на службу, по данным стороны обвинения, у него не было. Его действия квалифицированы как дезертирство в период мобилизации (часть 3 статьи 338 УК РФ), говорится в материалах дела.

21 ноября 2024 года Сергеенко был задержан в аэропорту Ставрополя, куда, как утверждает следствие, он прибыл для вылета за пределы региона, не уведомив командование. Там же он заявил полицейским, что не намерен проходить службу вовсе. Это, по версии следствия, подтверждает его умысел на уклонение от службы.

Обвинение ссылается на выписки из приказов командования о назначении Сергеенко на должность, приказы о зачислении его в личный состав ВС РФ, выписки из учета выплат, подтверждающие его включение в штат, заключение ВВК, признавшее его годным с ограничениями, а также показания свидетелей — военнослужащих, сотрудников военкоматов и полиции.

Согласно постановлению следователя, ходатайство стороны защиты о прекращении дела было отклонено - следствие считает собранные доказательства достаточными, а выводы о статусе военнослужащего обоснованными. Обвинение настаивает, что в действиях Сергеенко есть прямой умысел на дезертирство в условиях мобилизации.

Защита заявила об отсутствии доказательств мобилизации Сергеенко

Сергеенко вменяется дезертирство в период мобилизации или военного времени - это особо тяжкое преступление, предусматривающее наказание от пяти до пятнадцати лет лишения свободы, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель его защиты на условиях анонимности.

Сторона обвинения не предоставила доказательств приобретения подсудимым статуса военнослужащего ДНР по мобилизации

В ходе прений сторона защиты настаивала на вынесении оправдательного приговора. «Сторона обвинения не предоставила доказательств приобретения подсудимым статуса военнослужащего ДНР по мобилизации и, как следствие, последующая интеграция в Вооруженные Силы РФ не является законной», - заявил адвокат.

Он напомнил, что процедура мобилизации регулируется положением, основанным на федеральном законе. «Мобилизация проводится в соответствии с Положением о мобилизации, основанным на законе о мобилизационной подготовке и мобилизации. Мобилизация как процесс включает в себя ряд стадий: извещение, прибытие на сборный пункт, прохождение медкомиссии и принятие мобилизационной комиссией решения о призыве, отсрочке от призыва или освобождении от него», - пояснил представитель защиты.

По его словам, ни обвинение, ни защита не смогли получить документы, подтверждающие прохождение всех этих этапов. «Таких документов нет. Решения мобилизационной комиссии о призыве подсудимого по мобилизации нет. Соответственно, возложение на подсудимого статуса военнослужащего по мобилизации незаконно и нарушает его права и интересы», - подчеркнул он.

Он также добавил, что в связи с отсутствием законных оснований считать подсудимого мобилизованным, не может быть признан законным и приказ о его последующей интеграции в Вооруженные Силы Российской Федерации. «Этим приказом на него незаконно возложена обязанность проходить военную службу в ВС РФ», - заявил адвокат.

Подсудимый не является военнослужащим, следовательно, отсутствует субъект преступления и субъективная сторона

Таким образом, защита считает, что у обвинения отсутствуют ключевые юридические элементы состава преступления. «Подсудимый не является военнослужащим, следовательно, отсутствует субъект преступления и субъективная сторона», - резюмировал он.

Адвокат добавил, что судебная практика по подобным делам крайне ограничена, опубликованных приговоров - единицы. По его оценке, «при признании вины суд может назначить условное наказание с последующим возвращением к военной службе, а в случае отказа от признания не исключен реальный срок лишения свободы».

В 2024 году суды России удвоили количество приговоров за отказ от службы

На основе анализа сайтов гарнизонных и окружных военных судов, проведенного изданием «Медиазона*», только в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с начала «СВО» зафиксировано свыше 3,2 тысячи уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве. Общее число дел об отказе от службы с начала вторжения в Украину превысило 16 тысяч.

В 2024 году российские военные суды вынесли почти вдвое больше приговоров по мобилизационным статьям, чем годом ранее.

Так, в 2024 году в суды поступило 10 308 дел об отказе от службы (в 2023 году — 5 517). Наиболее часто применялась статья 337 УК РФ - самовольное оставление части. Всего по ней в суды было направлено 14 182 дела, приговоры вынесены по 12 460 из них. Максимальное наказание по части 5 этой статьи - до 10 лет лишения свободы.

По статье 338 УК РФ - дезертирство, включая ее наиболее тяжелую часть (часть 3 за дезертирство в период мобилизации) - с начала боевых действий в суды поступило 683 дела, по 563 из них уже вынесены приговоры. Санкция по части 3 статьи 338 предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Наименее тяжкой остается статья 322 УК РФ (неисполнение приказа), по которой в 2024 году возбуждено 1 037 дел (975 приговоров). В большинстве случаев речь шла об отказе ехать на фронт, особенно в отдаленных регионах, таких как Камчатка, Сахалин, Приморье и Забайкалье.

Пик уголовного преследования пришелся на июль 2024 года, когда в суды было передано 1 076 дел, а военные суды вынесли 900 решений. К концу года общее число приговоров достигло 13 897, еще в 175 случаях дела были прекращены, переданы или возвращены.

Согласно инфографике «Медиазоны»*, наибольшее количество дел по мобилизационным статьям в южных и кавказских регионах зафиксировано в Ростовской области (611 дел), Краснодарском крае (542), Волгоградской области (533), Ставрополье (401) и Дагестане (315). Также выделяются Чечня (238 дел), Адыгея (191), Астраханская область (162), Кабардино-Балкария (111), Северная Осетия (110). Данных по Ингушетии, Калмыкии и Карачаево-Черкесии не опубликовано. Общее число дел по этим регионам составило не менее 3 214.

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