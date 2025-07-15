Объявлен в розыск лишенный гражданства России азербайджанский блогер

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Следком Московской области объявил о розыске блогера Субхана Мамедова по делу в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, его родным предъявлено обвинение. Гражданин Азербайджана Мамедов ранее был лишен гражданства России, по данным источников, ему запрещен въезд в Россию.

В Московской области блогер Субхан Мамедов (Subo) подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, его брату и отцу родственникам предъявлено обвинение, сообщило управление Следкома России по Московской области.



По данным следствия, с 2020 по 2022 год Мамедов и его родные создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с денежными средствами в размере 10 млн рублей, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей. Блогер объявлен в розыск, а его родственникам избрана мера пресечения, говорится в Telegram-канале ведомства.

Мамедов был лишен российского гражданства, писало ТАСС 27 февраля. По официальной версии, проверка выявила, что Субо при подаче заявления на получение гражданства России указал ложные сведения.

Как сообщал Shot, полиция начала проверку блогера из-за роликов, унижающих честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Телеканал РЕН ТВ также уточнил, что Мамедов длительное время создавал треш-контент, направленный на формирование негативного отношения к власти и правоохранительным органам.

Мамедову также закрыли въезд в Россию на 70 лет, пишет Shot.

Мамедов имеет азербайджанское гражданство. Из открытых источников известно, что он родился в Москве в азербайджанской семье, сообщило 14 июля Meydan TV.

У Instagram*-канала Мамедова насчитывается 13,5 миллиона подписчиков, контент доступен только подписчикам после одобрения запроса администраторами.

Сообщение о розыске Мамедова поступило на фоне ухудшения отношений Баку и Москвы. В частности, у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Это решение не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой, заявил адвокат Ибрагимова. 9 июля Ибрагимов покинул Россию.