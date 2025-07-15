Объявлен в розыск лишенный гражданства России азербайджанский блогер
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Следком Московской области объявил о розыске блогера Субхана Мамедова по делу в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, его родным предъявлено обвинение. Гражданин Азербайджана Мамедов ранее был лишен гражданства России, по данным источников, ему запрещен въезд в Россию.
В Московской области блогер Субхан Мамедов (Subo) подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, его брату и отцу родственникам предъявлено обвинение, сообщило управление Следкома России по Московской области.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год Мамедов и его родные создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с денежными средствами в размере 10 млн рублей, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, купив автомобиль премиальной марки. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей. Блогер объявлен в розыск, а его родственникам избрана мера пресечения, говорится в Telegram-канале ведомства.
Мамедов был лишен российского гражданства, писало ТАСС 27 февраля. По официальной версии, проверка выявила, что Субо при подаче заявления на получение гражданства России указал ложные сведения.
Как сообщал Shot, полиция начала проверку блогера из-за роликов, унижающих честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Телеканал РЕН ТВ также уточнил, что Мамедов длительное время создавал треш-контент, направленный на формирование негативного отношения к власти и правоохранительным органам.
Мамедову также закрыли въезд в Россию на 70 лет, пишет Shot.
Мамедов имеет азербайджанское гражданство. Из открытых источников известно, что он родился в Москве в азербайджанской семье, сообщило 14 июля Meydan TV.
У Instagram*-канала Мамедова насчитывается 13,5 миллиона подписчиков, контент доступен только подписчикам после одобрения запроса администраторами.
Сообщение о розыске Мамедова поступило на фоне ухудшения отношений Баку и Москвы. В частности, у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Это решение не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой, заявил адвокат Ибрагимова. 9 июля Ибрагимов покинул Россию.
28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.
Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".
Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".
Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.