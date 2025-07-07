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21:50, 7 июля 2025

Адвокат азербайджанцев Подмосковья отверг связь дела Ибрагимова с дипломатическим кризисом

Эльшан Ибрагимов. Кадр видео "Истра ТВ" / "ВКонтакте".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лишение российского гражданства главы региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой.  

Как писал "Кавказский узел", на фоне дипломатического кризиса между Москвой и Баку у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. 

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. 

Эльшан Ибрагимов по-прежнему отказывается публично комментировать причины лишения гражданства. «Да, меня действительно лишили гражданства, но пока не буду никаких заявлений делать», - сказал он “Кавказскому узлу”.

Лишение гражданства Эльшана Ибрагимова не было следствием событий в Екатеринбурге, решение об этом было принято раньше, заявил корреспонденту “Кавказского узла” адвокат Алекбер Караев, который представляет интересы азербайджанской диаспоры Московской области. 

«Эльшана лишили гражданства 18 июня. До этого лишили гражданства еще одного председателя диаспоры в Архангельске. Он, в отличие от Ибрагимова, лицо без гражданства, он не имел гражданства Азербайджана никогда и пока остается в РФ. Там обстановка сложная и он тоже не готов комментировать», - заявил Караев.

По словам адвоката, сейчас российские власти отслеживают многих людей, получивших гражданство РФ не по рождению. Лишение гражданства отдельных видных представителей азербайджанской диаспоры, по его мнению, совпало с событиями на Урале. «По национальному признаку не смотрят. Многих лишают, просто руководители диаспор на виду, поэтому о них известно», - считает Караев.

Власти Азербайджана в феврале запретили въезд в страну депутату Госдумы России Николаю Валуеву, посчитав оскорбительными его слова о решении Баку закрыть Русский дом. В своем высказывании, которое Баку счел "антиазербайджанской позицией", Валуев призывал проверить деятельность национальных диаспор. "Чем Россотрудничество не угодило? (...) В России нет такой структуры, что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные "диаспоры". И эти диаспоры - не про культурный обмен. Скорее про деньги. И очень большие. Крайне необходимые не только в России, но и на исторической Родине. И далеко не всегда деньги легальные, как бы так аккуратно выразиться. Не пришло ли время присмотреться к ним ещё внимательнее. К диаспорам, конечно", - написал он. 

На сайте национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области вплоть до 1 июля публиковались новости о памятных датах, о нововведениях в миграционной политике России и анонсы мероприятий азербайджанской диаспоры. Никаких публикаций, касающихся кризиса в отношениях Москвы и Баку, на сайте организации нет. 

Эльшан Ибрагимов ведет личную страницу в соцсети “ВКонтакте”, но на ней не опубликовано никаких постов после 14 июня. Перед этим Ибрагимов публиковал поздравления с Днем России и пост о том, как он отметил этот праздник в Нафталане, где “к Дню России специально выпекали праздничный торт”, а “атмосфера была пронизана духом дружбы и единения”. 14 июня Ибрагимов также опубликовал новость о том, что съемочную группу Федора Бондарчука эвакуируют из Ирана через Азербайджан со ссылкой на сайт возглавляемой им организации. Вместе с тем в альбоме “фото со стены” сохранилась публикация от 2 июля с фотографией представителя МИД РФ Марии Захаровой и ее заявлением, что “Баку никогда не предъявлял претензий к Sputnik Азербайджан” и “для России и Азербайджана отношения дружбы чрезвычайно важны”.

Эльшан  Ибрагимов родился в 1967 году в Азербайджане, с середины 1990-х годов жил в городе Истра в Московской области. Занимался оптово-розничной торговлей овощами и фруктами, национально-культурную автономию азербайджанцев Московской области возглавил в 2018 году. отмечает “Газета.Ру”.

Сотрудник Исследовательского Центра Адама Смита, политолог Сергей Бойко сравнил заявления и отдельные действия российских властей в отношении этнических азербайджанцев с кампанией против грузин в 2006 году, но отмечает и отличия этих ситуаций. 

После "шпионского скандала" в сентябре 2006 года, когда отношения России и Грузии заметно ухудшились, в РФ начались рейды по выявлению грузин, в том числе в школах. Только за одну неделю в октябре 2006 года суды Москвы вынесли решения об административном выдворении 598 граждан Грузии. Один из граждан Грузии скончался при депортации в аэропорту Домодедово, а многие жаловались на условия содержания. Среди депортированных (административно выдворенных) в ходе антигрузинской кампании оказалось немало людей, у которых все документы были в порядке, имелись визы и вид на жительство. Зачастую для выдворения было достаточно грузинской фамилии, отметил тогда комитет "Гражданское содействие" (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов).

«Азербайджанцы сильно встроены в систему патрон-клиентских отношений власти и бизнеса на местном и в меньшей степени на региональном уровне. Поэтому они и стали целями активности российских силовиков, цель - показать Алиеву возможности давления на азербайджанские элитные сообщества. Но это скорее демонстрация, не зря сегодня Песков заговорил о нормализации отношений. В целом в ближайшие дни ожидаю определенную деэскалацию», - сказал Бойко корреспонденту “Кавказского узла”. 

Россия и Азербайджан должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которые объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее. Все проблемы, которые возникают, безусловно, должны урегулироваться конструктивным образом, чтобы он соответствовал общему духу наших двусторонних отношений", - цитирует сегодня его слова “Интерфакс”. 

Песков добавил, что российские дипломаты "находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян”.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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