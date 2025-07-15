Уроженцы Ингушетии и Чечни стали участниками конфликта с "Русской общиной" в Подмосковье

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Выходцев из Чечни и Ингушетии, которые работали на стройке в подмосковном Краснозаводске, вывезли из города после конфликта с местными жителями, предположительно представителями "Русской общины".

Массовая драка в подмосковном Краснозаводске произошла в ночь на 15 июля, видео конфликта опубликованы в Telegram-каналах.

По словам выходцев с Кавказа, работавших на стройке местного ДК, конфликт начался после замечания охранника, выходца из Ингушетии, мужчине который “распивал алкоголь на КПП и шумел”. Мужчина напал на одного из строителей, после чего уроженец Чечни побил его, пишет “Фортанга”.

По словам охранника, спустя короткое время на стройплощадку приехали “30-40 человек с арматурой и дубинками”, которые “разгромили комнату охраны”. Им противостояли рабочие стройки - 10-15 человек из Чечни и Ингушетии. “Мы вытащили ножи, чтобы остановить нападение. Тогда они отступили. В это время приехала полиция, вроде все успокоилось”, - приводит канал слова охранника.

“Фортанга” связывает участников конфликта с “Русской общиной”, хотя в официальных каналах этого объединения нет упоминаний об инциденте в Краснозаводске.

Позже у места инцидента собрались около 200 местных жителей, которые потребовали убрать кавказских строителей с объекта. В результате сами полицейские потребовали, чтобы подрядчик заменил рабочих, сообщил со ссылкой на представителя местного совета депутатов блогер Андрей Трофимов.

“Это граждане РФ из кавказских республик. Сейчас автобус со строителями покинул территорию Сергиево-Посадского округа. Дом культуры охраняют сотрудники полиции. (...) Конфликт исчерпан, всех вывезли”, - цитирует Трофимов слова зампреда окружного совета депутатов Дениса Иудина в своем Telegram-канале. На видео, которым сопровождается сообщение, видно, как рабочие садятся в автобус.

Постоянный представитель республики Ингушетия при президенте России Магомед Мальсагов прокомментировал инцидент, сообщив, что "все ингуши и чеченцы эвакуированы", а “вопросы урегулированы”. По словам Мальсагова, их сначала доставили в отдел полиции по району Перово, а затем отпустили. "Все находятся в безопасности. К счастью, никто не пострадал", – написал Мальсагов в своем Telegram-канале. Он добавил, что с уроженцами кавказских республик встретился также сенатор Билан Хамчиев, после чего “ребята разъехались по домам”.

"Кавказский узел" писал, что представителей "Русской общины" неоднократно связывали с конфликтами, происходившими в разных регионах России при участии выходцев с Кавказа, хотя активисты националистического объединения не всегда открыто признавали свою причастность к инцидентам. Так, в мае в городе Камешково Владимирской области произошла массовая драка местных жителей и выходцев из Ингушетии. В нападении на гостиницу, где жили ингуши, участвовало более десятка человек, некоторые из них были вооружены палками, другие бросались камнями и бутылками. По словам очевидцев, конфликт "сопровождался националистическими выкриками", сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Один из координаторов объединения "Русская община" заявил, что нападавшими были "просто местные жители, обычные мужики".

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