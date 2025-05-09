Делимханов прокомментировал нападение на выходцев из Ингушетии под Владимиром

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Депутат Госдумы и близкий соратник Кадырова Адам Делимханов призвал правоохранителей расследовать нападение националистов на выходцев из Ингушетии во Владимирской области, тогда как ингушские власти инцидент проигнорировали.

Сообщения о нападении представителей националистического объединения на выходцев из Ингушетии в городе Камешково Владимирской области распространились в социальных сетях 7 мая.

На видеозаписях видно, что в драке на крыльце гостиницы “777” участвовали более десятка человек, некоторые из них были вооружены палками, другие бросались камнями и бутылками. Часть участников конфликта в какой-то момент скрылась внутри здания.

Над входом в гостиницу размещено электронное табло, на котором видно дату и время инцидента - вечер 6 мая. Глава района Анатолий Курганский после происшествия заявил, что "в ситуации разбираются правоохранительные органы", но о каких-либо задержаниях официально не сообщалось, отмечает "Фортанга".

Делимханов прокомментировал инцидент вечером 8 мая, указав, что на выходцев из Ингушетии, которые возвращались с работы, напала “группа вооруженных людей с дубинками, кастетами и ножами.

“По словам очевидцев, конфликт носил целенаправленный характер и сопровождался националистическими выкриками”, - написал депутат в своем Telegram-канале, указав, что правоохранительные органы “нередко закрывают глаза” на правонарушения в отношнии “нацменьшинств”.

“Мы предпримем все меры, чтобы отстоять справедливость и защитить права потерпевших. (...) Призываю правоохранительные органы незамедлительно отреагировать на эту ситуацию и провести объективное расследование”, - добавил Делимханов. Официальные представители власти из Ингушетии по состоянию на 1.50 мск сегодня инцидент во Владимирской области никак не комментировали.

Некоторые публикации в соцсетях указывали, что с одной стороны конфликта были представители объединения “Русская община”. В Telegram-каналах этого объединения распространено видеозаявление одного из координаторов Андрея Ткачука, который причастность “Русской общины” к инциденту отрицает.

“Просто местные жители, обычные мужики около 30 лет, пришли поговорить к месту, где проживают приезжие с Кавказа, о том, что нельзя себя так вести по отношению к нашим женщинам”, - заявляет Ткачук на видео. По его словам, речь шла о “неуместных знаках внимания” кавказцев к местным жительницам.

Как писал "Кавказский узел", житель Дагестана Малик Ашрафов пожаловался президенту России Владимиру Путину на "Русскую общину" после конфликта в Санкт-Петербурге. Тогда представители "Русской общины" также объяснили конфликт "приставанием к девушке", хотя Ашрафов, работавший охранником в магазине, изложил иную версию - по его словам, нетрезвая посетительница магазина начала оскорблять его по национальному признаку после замечания, что пакеты при входе в торговый зал нужно оставлять в камере хранения.

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