Аналитики сочли бытовым конфликт между уроженцем Дагестана и "Русской общиной"

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Уроженец Дагестана Малик Ашрафов требует наказать избивших его в Санкт-Петербурге членов "Русской общины", обращения к властям не привели к результату. Конфликт не носит межнационального характера, а членов "Русской общины" крайне редко привлекают к ответственности, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", житель Дагестана пожаловался президенту России Владимиру Путину на "Русскую общину" после конфликта в Санкт-Петербурге.

В обращении к Путину мужчина назвал себя участником специальной военной операции (СВО), уволенным из рядов вооруженных сил по состоянию здоровья. "У меня категория "D", - утверждает мужчина. По его словам, 13 марта в Санкт-Петербурге на него напали члены "Русской общины". "Без причины мне разбили голову... полголовы разбито, кислотой залили, перцовкой", - говорит мужчина. 13 марта ресурсы, поддерживающие "Русскую общину", опубликовали сообщение, что уроженец Дагестана оскорбил девушку, ответившую отказом на его приставания. После обращения девушки к членам "Русской общины" они потребовали от него объяснений. В ходе разговора уроженец Дагестана попытался достать пистолет, но оружие у него отняли и передали полиции. В сообщениях подтверждается, что уроженец Дагестана "был залит газом". Часть беседы и кадры конфликта попали на видео. "Кавказский узел" не публикует запись, в видео присутствует ненормативная лексика.

Ислам, автор блога "Брутальный таксист", рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что избитый представителями "Русской общины" охранник магазина "Верный" в Санкт-Петербурге Малик Ашрафов приглашен на допрос в местное отделение полиции за якобы угрозы в адрес одного из граждан, который был свидетелем инцидента.

"Насколько мне известно, он врач, был там во время избиения Малика, и сам же написал заявление на Малика, указав, что он якобы угрожал, когда доставал свой травматический пистолет в рамках самообороны. Разрешение на этот пистолет у него есть, он же охранник. Малик еще не успел написать заявление по факту своего избиения. Мы хотели нанять адвоката для всех этих процедур, объявили сбор средств, собрали 65 тысяч рублей, но на адвоката нужно 200-250 тысяч", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Как рассказал "Кавказскому узлу" сам Малик Ашрафов, причиной конфликта стало неадекватное поведение девушки, посетившей магазин в нетрезвом виде.

"Она пришла в магазин с пакетами, которые, по правилам магазина, нужно оставлять в специальных ящиках. Но она отказалась, началась словесная перепалка, и она начала меня оскорблять на национальной почве, в том числе моих родителей. Я ей тоже ответил. Потом уже пришли ее знакомые", - сообщил он.

После инцидента она ушла, но вернулась в сопровождении более 10 мужчин, которые представились членами "Русской общины" и потребовали извинений на коленях.

"Я им сказал, что на коленях я стою только перед богом, когда делаю намаз. Но они провоцировали меня и, чтобы как-то избежать конфликта, я извинился перед ней. После этого они продолжили меня провоцировать, взяли в окружение, хотели избить толпой, поэтому я достал травматический пистолет для самообороны, но я не применял его и не собирался, честно говоря. Ну и потом они меня избили, голову кастетом проломили, все это сняли на видео, потом смонтировали и выложили в интернет", - вспоминает Малик.

Наказать должны их, а допрашивают меня. Я обращался к Владимиру Путину, Рамзану Кадырову, руководству Дагестана, но какой-то реакции и реальной помощи в этой ситуации нет

Он требует наказать представителей "Русской общины".

"Наказать должны их, а допрашивают меня. Я обращался к Владимиру Путину, Рамзану Кадырову, руководству Дагестана, но какой-то реакции и реальной помощи в этой ситуации нет", - сказал он.

Представителей "Русской общины" редко наказывают, констатирует эксперт исследовательского Центра "Сова"* Вера Альперович.

"Основная проблема в том, что в случае с "Русской общиной" мы не знаем, сколько таких историй бывает на самом деле. Они почти каждый день выкладывают вот такие видео, но не всегда нам удается услышать вторую сторону конфликта. И этот случай один из немногих, когда вторая сторона не стала молчать и тоже рассказала свое видение ситуации и произошедшего. Кстати, в прошлом году в Санкт-Петербурге была история их конфликта с дагестанскими таксистами. Приехала толпа людей разбираться с таксистами, и они вызвали полицию. Представителей "Русской общины" задержали, некоторых потом арестовали на три дня, но далее было довольно забавное противостояние между СК и прокуратурой. Сначала дело возбудили, потом его отменили, потом снова возбудили и снова отменили. В итоге дело закончилось тем, что арестовали всего на три дня. Последствия бывают, но редко", - сказала она "Кавказскому узлу".

Этот конфликт спровоцирован тем, что "Русская община" решила, что она вправе заниматься охраной правопорядка

По ее словам, сложно охарактеризовать этот конфликт как бытовой или межнациональный.

"Этот конфликт спровоцирован тем, что "Русская община" решила, что она вправе заниматься охраной правопорядка и в рамках этой деятельности основными случаями являются те, в рамках которых нарушителями в их воображении или понимании оказываются приезжие или выходцы с Кавказа. Эта история яркий пример вот этой деятельности "Русской общины", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Директор исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский согласился, что инцидент не является межнациональным конфликтом.

"Конфликт не межнациональный, если две стороны не были организованы по национальному признаку. Здесь была только одна организованная по этому признаку сторона – "Русская община". Поэтому это бытовой конфликт", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Но случившееся – типичная деятельность "Русской общины".

"Они часто встревают в такие бытовые конфликты и иногда вторая сторона оказывается из регионов Северного Кавказа. Его уже допросили, потому что он во время конфликта доставал травматический пистолет, хотя и было ощущение, что для самообороны, но это сложно будет доказать. В этой ситуации у него могут быть большие проблемы", - отметил он.

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