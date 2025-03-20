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13:26, 20 марта 2025

Выходец из Дагестана пожаловался Путину на «Русскую общину»

Видеообращение уроженца Дагестана. 20 марта 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал «ЧП Чечня». https://t.me/chp_checchnya

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Дагестана пожаловался президенту России Владимиру Путину на «Русскую общину» после конфликта в Санкт-Петербурге.

Видеообращение уроженца Дагестана опубликовал Telegram-канал «ЧП Чечня».

На кадрах мужчина называет себя участником специальной военной операции (СВО), уволенным из рядов Вооруженных сил по состоянию здоровья. "У меня категория D", - утверждает мужчина. По его словам, 13 марта в Санкт-Петербурге на него напали члены "Русской общины". "Без причины, мне разбили голову... пол головы разбито, кислотой залили, перцовкой", - говорит мужчина. Следов избиения и повреждений на нем не видно. 

Мужчина опровергает некое видео со своим участием. Он утверждает, что на видео попали только выгодные активистам "Русской общины" кадры,. «Примите, пожалуйста, меры», — заключил он.

"Примите, пожалуйста меры, Владимир Владимирович Путин", - волнуясь говорит мужчина.

13 марта ресурсы, поддерживающие "Русскую общину", опубликовали сообщение, что уроженец Дагестана оскорбил девушку, ответившей отказом на его приставания. В ответ он ее оскорбил. После обращения девушки к членам "Русской общины" они потребовали от него объяснений. В ходе разговора уроженнец Дагестана попытался достать пистолет, но оружие у него отняли и передали полиции. В сообщениях подтверждается, что уроженец Дагестана "был залит газом". Часть беседы и кадры конфликта попали на видео. "Кавказский узел" не публикует запись, в видео присутствует ненормативная лексика. 

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе "Русская община" опубликовала обращение фермеров, в котором они заявили об отъеме земель в Сальске Ростовской области. Следком и прокуратура отчитались о проверках в связи с публикацией видео.

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Автор: "Кавказский узел"

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