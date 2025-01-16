Правоохранители отреагировали на выступление "Русской общины" в защиту фермеров в Сальске

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"Русская община" опубликовала обращение фермеров, в котором они заявили об отъеме земель. Следком и прокуратура отчитались о проверках в связи с публикацией видео.

Видеообращение фермеров из Сальского района 13 января опубликовал телеграм-канал "Русская Община ZOV". На кадрах показаны несколько десятков человек, один из них зачитывает обращение с листка, адресованное органам власти, правоохранительным органам, а также лично главе Следкома. Также фермеры попросили помощи у националистической организации "Русская община".

Фермеры пожаловались на мошенническую схему директора сельхозфирмы и чиновников из местной администрации по захвату земли. "У них большие финансовые и силовые ресурсы <…>, поэтому они призывают фермеров работать на них, угрожают отъемом земли и проворачивают различные мошеннические схемы. На несогласных с этими махинациями, заводят уголовные дела, "прессуют" проверками, поджигают имущество, землю и скот. Крадут сено, зерно, запугивают фермеров", – зачитал обращение с листа один из фермеров.

Авторы обращения попросили исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря обратить внимание на происходящее.

Сам мужчина, читающий текст обращения с листка, пояснил, что является главой фермерского хозяйства, занимается животноводством с 2021 года. С его слов, ему предложили свободные земли, а позже выяснилось, что они были взяты на подставных лиц под посевы пшеницы. "Вложил немало средств, но потом стали забирать земли под разными предлогами", – пожаловался он.

Еще один фермер Алексей Алферов пожаловался, что его землю отдали другому человеку и что на это даже не повлияло решение антимонопольного комитета. Он заявил, что люди директора сельхозфирмы незаконно увезли сено с его территории, и что силовики не реагируют на нарушение его прав.

Другой фермер, Александр Глушко, рассказал, что заключил с администрацией Сальского района договор на аренду четырех пастбищ. По его словам, у него отняли землю – большую часть выданной ему земли переписали на другого человека. Глушко отметил, что обращения к властям не дали результатов.

Этот пост в телеграм-канале "Русская Община ZOV", на который подписаны более 640 тысяч пользователей, на 10.30 мск 16 января набрал около 105,1 тысячи просмотров и более 9,9 тысячи с реакцией пользователей. Автор публикации отключил возможность ее комментирования.

Прокуратура Ростовской области 13 января на своем сайте отчиталась о начале проверки после публикации в телеграм-канале "Русской общины". О проверке также сообщило следственное управление СКР по Ростовской области, а информационный центр Следкома в своем телеграм-канале сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки.

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