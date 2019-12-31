2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников

31 декабря 2019, 14:46

В 2019 году нерешенные территориальные вопросы между Чечней и Дагестаном вылились в жаркие споры: дагестанцы вступили в словесную перепалку с чеченским главой Рамзаном Кадыровым, собирали стихийные протестные акции и даже крушили чеченские дорожные указатели. В уходящем году по Дагестану прокатились волны общероссийского уголовного преследования Свидетелей Иеговы*, "афганцы" и журналисты пытались отстоять свои права, а среди чиновников прошли "зачистками".

Территориальные амбиции Кадырова под флагом Кремля

В январе власти Чечни и Дагестана договорились определить границы между республиками и поставить приграничные участки на кадастровый учет. Несмотря на обещания властей, договоренности проходили непрозрачно, что встревожило жителей Дагестана. Они опасались повторения ингушского сценария: ингуши восприняли демаркацию границы с Чечней - которая тоже готовилась без должных консультаций с общественностью - как потерю территорий. Это привело к массовым протестам, преследованию активистов, взаимным обидам между ингушами и чеченцами.

Непрозрачность переговоров о границе власти Дагестана пояснили тем, что не хотели давать необоснованный повод для протестов. Но такая позиция дала обратный эффект на почве слухов и спекуляций. Политика замалчивания сопровождала переговоры о границе с ведома федерального центра, заявили "Кавказскому узлу" политологи.

В Махачкале была создана комиссия по демаркации границы, которая на март 2019 года выявила не менее восьми крупных спорных участков между Чечней и Дагестаном.

Тем временем в Кизлярском, а затем в Тарумовском районе были снесены дорожные знаки, обозначающие границу Чечни. В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли установленный рядом с городом указатель с надписью "Шелковской район". Спикер парламента Чечни Магомед Даудов приехал на место с отрядом вооруженных силовиков. Рамзан Кадыров, комментируя инцидент, пообещал "поломать пальцы и вырвать язык" пишущим оскорбительные комментарии. При этом глава Дагестана Владимир Васильев признал, что чеченские дорожники "установили знаки на своей территории".

О конфликте вокруг чечено-дагестанской границы, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, говорится в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

За год власти минимум дважды объявляли о приостановке переговоров по границе. Сначала такое заявление сделали в апреле спикеры парламентов обеих республик после скандала с односторонней регистрацией чеченской стороной участка земли около села Новомонастырского Кизлярского района. Затем в июне спикер парламента Дагестана сообщил, что полпред президента в СКФО решил приостановить демаркацию границы. В ответ спикер чеченского парламента обвинил дагестанского коллегу в срыве процесса.

При этом власти Чечни объявили, что дагестанская сторона замежевала и включила в Кизлярский городской округ принадлежащие Чечне земли Бороздинского лесничества. Дело о спорных участках дошло до Верховного суда России, но 26 декабря суд его закрыл, фактически поддержав позицию дагестанской стороны. Кадыров за несколько дней до судебного решения заявил, что эта территория "на миллиард процентов" чеченская, но если дагестанцы попросят, "в качестве милостыни" Чечня передаст соседям десять гектаров земли. Пользователи дагестанских пабликов в соцсетях парировали, что милостыня им не нужна.

Территориальные трения проходили на фоне острого обсуждения исторической роли имама Шамиля - тоже не без участия Кадырова. Глава Чечни сравнил вторжение боевиков в Дагестан в 1999 году с событиями Кавказской войны XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Эти слова вызвали упреки в адрес самого Кадырова и флешмоб: пользователи соцсетей начали публиковать изображения имама и выказывать уважение его личности.

Зачистки имени Васильева

В 2019 году в Дагестане продолжились кадровые зачистки, которые Владимир Васильев начал после прихода на должность главы республики. Были задержаны действующие и бывшие главы нескольких муниципалитетов — Дербентского, Каякентского, Докузпаринского, Бабаюртовского районов, Избербаша, чиновники администрации Каспийска. Дагестанские журналисты указали на угрозу преследования для большинства глав муниципалитетов.

Силовики проводили обыски и изымали документы в подразделениях налоговой службы, казначейства. Глава Минэкономразвития Дагестана Осман Хасбулатов был задержан в апреле по делу о мошенничестве с деньгами, выделенными для многофункциональных центров. Депутат парламента Дагестана Фикрет Раджабов был задержан по делу о преступном сообществе и аферах с земельными участками. 1 августа он был освобожден, но сразу после выхода из СИЗО депутата задержали по новому делу о мошенничестве и вновь арестовали.

Новости о кадровых чистках среди дагестанских чиновников "Кавказский узел" публикует на странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Несколько дел в отношении чиновников завершились в 2019 году судебными приговорами. 28 октября суд в Москве приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения. По версии обвинения, Гамидов и Юсуфов причастны к хищению 41 млн рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранцев. Главный архитектор Махачкалы приговорен к лишению свободы условно по делу о незаконном строительстве.

Суды над мирными "экстремистами"

Тотальное преследование Свидетелей Иеговы* в России не обошло Дагестан. Обыски в домах верующих прошли в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте. Четыре человека были арестованы по обвинению в причастности к экстремистской организации, хотя реальный экстремизм, как и преступность в целом, по словам Свидетелей Иеговы*, противоречат их религиозным убеждениям. Задержанные жаловались, что силовики угрожают в случае несговорчивости начать уголовное преследование их родных и близких. Притеснения происходят вопреки заверению правительства России в том, что судебный запрет юридических лиц верующих не означает запрета исповедовать эту религию индивидуально.

Суть обвинений заключается в том, что до ареста верующие продолжили говорить с другими о своей вере. Силовики трактуют это как склонение к членству в запрещенной организации. Но сами Свидетели Иеговы* в суде разъясняли, что миролюбивы, послушны властям, и в их взглядах нет никаких признаков экстремизма. Они уверены, что стали жертвами преследования за веру.

После ареста обвиняемым долго не давали свиданий с родными, но к концу ноября, по данным жены одного из них, следователь все же разрешил родственникам посещать арестованных. Письма арестованным не всегда проходят цензуру, но корреспонденции поступает так много, что "сотрудники СИЗО удивляются", рассказала супруга верующего.

В 2017 году Верховный суд России удовлетворил требование Министерства юстиции о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, после чего они попали в перечень запрещенных. Материалы о событиях, связанных с кавказским аспектом преследования Свидетелей "Кавказский узел" публикует на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*". Почему преследуют эту религиозную группу, рассказывается в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Спецоперации и компенсации

Одним из знаковых событий для жертв контртеррористических операций на Северном Кавказе стало решение суда в Махачкале, который частично удовлетворил жалобу жителей поселка Временного на бездействие властей при начислении компенсаций за разрушенное жилье. 16 июля Верховный суд России признал правоту жителей Временного в аналогичном споре с властями Унцукульского района.

Спецоперация во Временном прошла осенью 2014 года. Силовики блокировали поселок, проводили подворовые обходы. Жители сообщали о нехватке продуктов и о том, что правоохранители разрушили несколько хозпостроек. В итоге поселок покинули почти все жители. Спецкомиссия признала 52 дома в поселке непригодными для проживания, а жители Временного потребовали компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье.

Премьер-министр России 9 ноября распорядился выплатить сельчанам 58,3 миллиона за утраченное движимое имущество, но компенсаций за разрушенное жилье пострадавшие так и не добились. На 30 декабря выплаты получили более 600 жителей поселка. Но суммы в 50-100 тысяч рублей, по их словам, не покрывают понесенный ущерб.

#Свободу_журналисту

История с арестом и освобождением Ивана Голунова облетела Россию, благодаря огласке журналист оказался на свободе. Участь журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, оказавшегося в схожих обстоятельствах, сложилась не так оптимистично. Он был арестован по делу о финансировании терроризма. Арест тоже возмутил журналистское сообщество, но огласки масштаба "дела Голунова" ситуация не достигла. Три дагестанские газеты - «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» - вышли 21 июня с одинаковыми обложками «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Газета "Молодежь Дагестана" поддержала Гаджиева, опубликовав на первой полосе материал "Надежда на правосудие". В поддержку журналиста выступила и общественно-политическая газета на аварском языке XӀакъикъат ("Истина").

Коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева регулярно проводили акции в его поддержку в Махачкале, к ним присоединялись жители Москвы и Санкт-Петербурга. Правозащитники назвали его дело угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал Гаджиева политзаключенным.

Подробности об уголовном преследовании журналиста собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Нередко акции в поддержку Гаджиева проходили при участии семьи и друзей еще одной дагестанской семьи, которая более трех лет не может добиться справедливости. Двое сыновей пожилого Муртазали Гасангусейнова были убиты во время спецоперации в Шамильском районе Дагестана в августе 2016 года. Погибшие не были боевиками, в деле множество нестыковок и фальсификаций, их должно было выявить справедливое расследование, которого нет, считают родные и адвокаты погибших. "Кавказский узел" опубликовал серию видео об истории борьбы Гасангусейновых. В одном из последних сюжетов Муртазали Гасангусейнов выдвинул требования к Владимиру Путину.

В апреле Верховный суд Дагестана поставил точку в деле о нападении на корреспондента «Кавказского узла» Патимат Махмудову. Само нападение произошло еще в 2017 году. Когда журналистка освещала митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального, Карим Касумов - выходец из того же района, что и бывший тогда главой республики Рамазан Абдулатипов - потребовал прекратить съемку и разбил видеокамеру Патимат Махмудовой. Суд признал вину Касумова и назначил ему 1,5 года лишения свободы условно. Это решение стало прецедентным для России. Хотя коллеги и общественность сочли приговор слишком мягким.

"Обычно даже до суда дело не доходит, а здесь было рассмотрение дела и суд вынес обвинительный приговор. Это можно считать определенным прецедентом не только на Северном Кавказе, но и по всей России", - пояснила директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. "Этот приговор, надеюсь, станет хорошим началом, чтобы все те, кто (...) мешал работать (журналистам - прим. "Кавказского узла"), понесли достойное наказание", - сказала вице-президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина.

Голодающих афганцев накормили обещаниями

С 17 по 25 сентября несколько десятков дагестанских ветеранов войны в Афганистане проводили голодовку в махачкалинском парке, требуя от властей положенного жилья. Затем голодовку они прекратили по просьбе духовенства, но остались в парке. Один из участников акции, глава Буйнакского отделения Союза ветеранов Афганистана, был госпитализирован с подозрением на инсульт. 17 октября после встречи с главой Дагестана "афганцы" продолжили акцию и завершили ее через два дня после обещаний властей решить их проблемы.

ОНК сократила правозащитников

В 2019 году практически полностью обновился состав Общественной наблюдательной комиссий по контролю за обеспечением прав человека в местах лишения свободы в Дагестане. Активистов в составе комиссии сменили бывшие силовики и сотрудники ФСИН.

"Новый состав ОНК Дагестана состоит из девяти человек и только двое из них работали в прошлом созыве. Все остальные - новые люди. Среди них два бывших сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудники министерства внутренних дел, прокуратуры, священнослужитель, гражданский... Мы не знаем, почему принято такое решение (о включении кандидатов в состав комиссии), нам не дают объяснений", - рассказал "Кавказскому узлу" член ОНК прошлого созыва Баграт Мусаев.

Не вошел в новый состав комиссии и работавший в двух предыдущих ее составах Шамиль Хадулаев, причем ему не объяснили причины такого решения. Сам он связал это с активной правозащитной деятельностью. "Активные и опытные правозащитники оказались не нужны. И это не только в Дагестане, но и по всей стране такое происходит", - резюмировал Хадулаев.